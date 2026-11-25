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Auteur: Babacar SENE

Ligue des champions : Diakhon et Bruges face à Liverpool, Pape Gueye et Villarreal à Prague pour sortir de la zone rouge

La 5e journée de la Ligue des champions s’achève ce mercredi avec neuf rencontres au programme. Plusieurs clubs en quête de points seront à l’œuvre, notamment le Club Bruges de Mamadou Diakhon, Villarreal de Pape Gueye et le Bayern Munich de Bara Sapoko Ndiaye.

Le Club Bruges (11e, 9 points) de Mamadou Diakhon accueille Liverpool (10e, 9 points). À égalité au classement, les deux formations visent une victoire pour se rapprocher du podium et améliorer leur position dans la course à la qualification.

De son côté, Villarreal, avec Pape Gueye, se déplace à Prague pour affronter le Slavia. Le Sous-Marin jaune (29e, 3 points), en difficulté depuis le début de la compétition, espère décrocher un succès pour quitter les dernières places du classement.

Au stade Pierre-Mauroy, Lille reçoit le Bayern Munich de Bara Sapoko Ndiaye. Les Bavarois, classés 14e, veulent obtenir un résultat positif afin de se rapprocher du top 8. Mais les Allemands, qui seront privés de leur Ballon d’or Harry Kane, devront se méfier des Dogues, qui comptent bien défendre leurs chances devant leur public.

Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain (2e, 12 points) accueille l’AS Roma (23e, 4 points). Les Parisiens, doubles tenants du titre, ambitionnent de s’imposer pour reprendre la première place du classement.

En déplacement à Bakou, le FC Barcelone, privé de Lamine Yamal, rend visite au Sabah FC. Les Catalans (8e, 9 points) veulent enchaîner une deuxième victoire consécutive après leur succès face à Aston Villa lors de la 4e journée.

En pleine crise en Premier League, Manchester United (19e, 6 points) sera attendu au Sporting CP (12e, 9 points). Les Portugais, qui ambitionnent de se rapprocher du podium, auront l’occasion de profiter des difficultés actuelles des Red Devils.

Au stade Giuseppe-Meazza, l’Inter Milan (17e, 6 points) reçoit Stuttgart (15e, 7 points). Les Italiens, qui restent sur une belle victoire à l’extérieur face à Feyenoord (0-3), veulent confirmer à domicile contre les Allemands.

Au Metropolitano, l’Atlético Madrid accueille les Norvégiens de Viking Stavanger, tandis qu’au Stamford Bridge de Londres, le Shakhtar Donetsk accueille Fenerbahçe.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Club Bruges de Mamadou Diakhon (11e, 9 points) accueille Liverpool (10e, 9 points), les deux équipes étant à égalité au classement. - Villarreal, avec Pape Gueye (29e, 3 points), se déplace à Prague pour affronter le Slavia et espère quitter les dernières places. - Lille reçoit le Bayern Munich de Bara Sapoko Ndiaye (14e), privé de Harry Kane.