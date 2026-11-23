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Auteur: Babacar SENE

Ligue des champions : Galatasaray-Aston Villa menacé par un lion ?

À Istanbul, l’approche du duel entre Galatasaray et Aston Villa est marquée par une affaire aussi surprenante qu’insolite. Un lion aurait été aperçu dans la soirée de dimanche dans le district de Sariyer, à une dizaine de kilomètres du RAMS Park, où les deux formations doivent s’affronter mardi en Ligue des champions.

D’après les médias locaux, le félin aurait été filmé par des caméras de vidéosurveillance dans le secteur de Zekeriyakoy. Depuis lundi, les autorités turques ont lancé une vaste opération pour retrouver l’animal. Près de 70 personnes, parmi lesquelles des policiers et des spécialistes de la faune, participent aux recherches. Sept drones ont également été mobilisés, tandis que les accès à la zone boisée où le lion aurait été aperçu font l’objet d’une surveillance renforcée.

Les autorités d’Istanbul ont assuré avoir déployé tous les moyens nécessaires pour retrouver et capturer le félin vivant.

L’affaire n’a pas tardé à faire sourire les amateurs de football en Turquie. Le lion étant le symbole de Galatasaray, surnommé les « Lions », et figurant également sur l’écusson d’Aston Villa, cette apparition présumée prend une dimension particulière à quelques heures de cette affiche européenne.

Interrogé sur cette situation inhabituelle, le défenseur de Galatasaray, Abdulkerim Bardakci, a préféré jouer la carte de l’humour. « Je n’ai qu’un seul lion chez moi, c’est mon fils », a-t-il répondu, alimentant ainsi les plaisanteries autour de cette histoire.

Cette opération de recherche reste toutefois sans rapport avec la préparation d’Aston Villa. Le club anglais a choisi de s’entraîner en Angleterre, notamment en raison des interrogations concernant l’état de la pelouse du RAMS Park avant cette rencontre européenne.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un lion aurait été aperçu dimanche soir à Sariyer, à une dizaine de kilomètres du RAMS Park où Galatasaray affronte Aston Villa mardi en Ligue des champions. - Les autorités turques ont lancé lundi une vaste opération pour retrouver l'animal, mobilisant près de 70 personnes et sept drones. - Aston Villa s'entraîne en Angleterre, notamment en raison d'interrogations sur l'état de la pelouse du RAMS Park.