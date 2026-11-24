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Auteur: Babacar SENE

il y a 1 heure

Ligue des Champions : Jackson et Ibrahim Mbaye en mission à Istanbul face à Jakobs

La Ligue des champions reprend ce mardi avec plusieurs affiches au programme de la 5e journée. Aston Villa de Nicolas Jackson et Ibrahim Mbaye se déplace à Istanbul pour défier Galatasaray d’Ismaïl Jakobs. Les Villans (6es, 9 points) tenteront de ramener un bon résultat de Turquie pour rester dans la course.

À l’Etihad Stadium, Manchester City d’Iliman Ndiaye accueille Naples. Après un nul décevant en championnat face à Fulham (1-1), les Citizens voudront renouer avec la victoire devant leur public pour relancer leur dynamique.

Véritable révélation de ce début de campagne européenne, Como d’Assane Diao (4e, 9 points) reçoit l’AEK Athènes. Malgré l’absence du jeune attaquant sénégalais blessé, les Italiens viseront une victoire à domicile pour s’emparer de la deuxième place du classement.

À Londres, Arsenal (3e, 10 points) accueille Dortmund (12e, 9 points) pour un classique européen. Un duel entre deux formations ambitieuses, dont le vainqueur pourrait réaliser une belle opération au classement.

Au Santiago-Bernabéu, le Real Madrid de Kylian Mbappé reçoit le PSV Eindhoven. Les Madrilènes (2es, 12 points) veulent s’imposer à domicile pour tenter de déloger le Paris Saint-Germain de la première place.

À Bratislava, le Slovan de Yaya Touré, lanterne rouge du classement, tentera de mettre fin à une série de quatre défaites consécutives face au Betis Séville (11e, 9 points).

Au Red Bull Arena, le RB Leipzig du jeune franco-sénégalais Tidiam Gomis affronte Lens d’Abdallah Sima. Un duel entre deux équipes en quête de points pour sortir de la zone rouge.

À domicile, Feyenoord (32e, 3 points) reçoit le FC Porto (26e, 3 points) dans une rencontre importante pour les deux formations, qui cherchent à remonter au classement.

En Norvège, Bodø/Glimt tentera de décrocher une deuxième victoire à domicile en accueillant le LASK, 16e avec 6 points.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Aston Villa de Nicolas Jackson et Ibrahim Mbaye se déplace à Istanbul pour défier Galatasaray d'Ismaïl Jakobs. - Manchester City d'Iliman Ndiaye accueille Naples à l'Etihad Stadium après un nul 1-1 face à Fulham. - Como d'Assane Diao (4e, 9 points) reçoit l'AEK Athènes malgré l'absence du jeune attaquant sénégalais blessé.