Ligue des champions : Le Real Madrid frappe fort, Manchester City et Naples se neutralisent, Arsenal accroché
La cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions a débuté ce mardi 24 novembre 2026 avec plusieurs rencontres.
Le Real Madrid a signé la performance la plus spectaculaire en écrasant le PSV Eindhoven (5-1), tandis que Manchester City et Naples se sont quittés sur un score de parité (2-2). Arsenal, de son côté, a été tenu en échec à domicile par le Borussia Dortmund (1-1).
Voici tous les résultats de la soirée.
Bodo/Glimt 1-0 LASK
Galatasaray 1-0 Aston Villa
Arsenal 1-1 Borussia Dortmund
Côme 1-0 AEK Athènes
Feyenoord 0-1 FC Porto
Manchester City 2-2 Naples
RB Leipzig 3-1 Lens
Real Madrid 5-1 PSV Eindhoven
Slovan Bratislava 0-2 Real Betis
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