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Auteur: Ousmane DICKO

il y a 1 heure

Ligue des champions : Le Real Madrid frappe fort, Manchester City et Naples se neutralisent, Arsenal accroché

La cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions a débuté ce mardi 24 novembre 2026 avec plusieurs rencontres.

Le Real Madrid a signé la performance la plus spectaculaire en écrasant le PSV Eindhoven (5-1), tandis que Manchester City et Naples se sont quittés sur un score de parité (2-2). Arsenal, de son côté, a été tenu en échec à domicile par le Borussia Dortmund (1-1).

Voici tous les résultats de la soirée.

Bodo/Glimt 1-0 LASK

Galatasaray 1-0 Aston Villa

Arsenal 1-1 Borussia Dortmund

Côme 1-0 AEK Athènes

Feyenoord 0-1 FC Porto

Manchester City 2-2 Naples

RB Leipzig 3-1 Lens

Real Madrid 5-1 PSV Eindhoven

Slovan Bratislava 0-2 Real Betis