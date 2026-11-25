Ligue des champions: Voici tous les résultats de la 5e journée
La 5e journée de la Ligue des champions a livré son lot de surprises et de belles affiches. Le LOSC a signé un exploit retentissant en faisant tomber le Bayern Munich (2-1), tandis que le PSG a été accroché par l’AS Roma (2-2). De son côté, le Real Madrid a marqué les esprits avec une large victoire face au PSV Eindhoven (5-1), alors que le FC Barcelone, Liverpool et l’Inter Milan ont également assuré l’essentiel. Voici l’ensemble des résultats de cette journée européenne.
Voici tous les résultats de la 5e journée
Sabah 1-4 FC Barcelone
Slavia Prague 0-1 Villarreal
Atletico Madrid 2-0 Viking
Club Bruges 0-3 Liverpool
Inter 2-0 Stuttgart
LILLE 2-1 Bayern Munich
PARIS SG 2-2 AS Roma
Shakhtar 0-1 Fenerbahçe
Sporting Portugal 2-2 Manchester United
Bodo/Glimt 1-0 LASK
Galatasaray 1-0 Aston Villa
Arsenal 1-1 Borussia Dortmund
Côme 1-0 AEK Athènes
Feyenoord 0-1 FC Porto
Manchester City 2-2 Naples
RB Leipzig 3-1 Lens
Real Madrid 5-1 PSV Eindhoven
Slovan Bratislava 0-2 Real Betis
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