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Auteur: OUSMANE DICKO

il y a 1 heure

Ligue des champions: Voici tous les résultats de la 5e journée

La 5e journée de la Ligue des champions a livré son lot de surprises et de belles affiches. Le LOSC a signé un exploit retentissant en faisant tomber le Bayern Munich (2-1), tandis que le PSG a été accroché par l’AS Roma (2-2). De son côté, le Real Madrid a marqué les esprits avec une large victoire face au PSV Eindhoven (5-1), alors que le FC Barcelone, Liverpool et l’Inter Milan ont également assuré l’essentiel. Voici l’ensemble des résultats de cette journée européenne.

Voici tous les résultats de la 5e journée

Sabah 1-4 FC Barcelone

Slavia Prague 0-1 Villarreal

Atletico Madrid 2-0 Viking

Club Bruges 0-3 Liverpool

Inter 2-0 Stuttgart

LILLE 2-1 Bayern Munich

PARIS SG 2-2 AS Roma

Shakhtar 0-1 Fenerbahçe

Sporting Portugal 2-2 Manchester United

Bodo/Glimt 1-0 LASK

Galatasaray 1-0 Aston Villa

Arsenal 1-1 Borussia Dortmund

Côme 1-0 AEK Athènes

Feyenoord 0-1 FC Porto

Manchester City 2-2 Naples

RB Leipzig 3-1 Lens

Real Madrid 5-1 PSV Eindhoven

Slovan Bratislava 0-2 Real Betis

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le LOSC a battu le Bayern Munich 2-1 et le PSG a fait match nul 2-2 contre l'AS Roma. - Le Real Madrid a largement dominé le PSV Eindhoven 5-1. - Le FC Barcelone, Liverpool et l'Inter Milan ont également assuré l'essentiel lors de cette 5e journée.