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Auteur: Babacar SENE

Ligue des nations : La France retrouve l’Espagne en quarts de finale

La France de Zinedine Zidane connait son adversaire des quarts de finale de la Ligue des nations, à l’issue du tirage au sort effectué ce vendredi à Nyon, en Suisse, par l’UEFA. Les Bleus auront fort à faire pour accéder au dernier carré, avec l’Espagne, championne du monde en titre, qui se dressera sur leur chemin.

La sélection française est tombée sur la Roja, qui a terminé à la 2e place du groupe 3 de la Ligue A, derrière l’Angleterre. Un duel entre deux grandes nations du football européen qui promet une confrontation particulièrement disputée.

Le match aller se jouera en Espagne entre le 25 et le 27 mars 2027, tandis que les Bleus accueilleront leurs adversaires pour la manche retour du 28 au 30 mars.

Les autres affiches de ces quarts de finale réservent également de belles oppositions. La Norvège d’Erling Haaland croisera le fer avec l’Angleterre de Harry Kane, tandis que le Portugal sera opposé aux Pays-Bas. L’Allemagne et la Belgique compléteront le tableau dans une confrontation tout aussi relevée.

En cas de qualification, les Français ou les Espagnols retrouveront en demi-finales le vainqueur du duel Portugal - Pays-Bas. Un parcours qui pourrait réserver de nouvelles confrontations de haut niveau aux hommes de Zidane.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La France affrontera l'Espagne en quarts de finale de la Ligue des nations, selon le tirage au sort effectué vendredi à Nyon. - Le match aller se jouera en Espagne entre le 25 et le 27 mars 2027, et le retour en France du 28 au 30 mars. - En cas de qualification, les Français ou les Espagnols retrouveront en demi-finales le vainqueur du duel Portugal - Pays-Bas.