Ligue des nations : l’Allemagne humilie les Pays-Bas et s’offre une démonstration
L’Allemagne a frappé très fort dans le choc européen face aux Pays-Bas. Opposée à son grand rival ce lundi à Berlin, la Mannschaft a livré une prestation spectaculaire en s’imposant largement (5-0), au terme d’une rencontre comptant pour la course aux quarts de finale de la Ligue des nations.
Longtemps accrochés, les Néerlandais ont finalement cédé juste avant la pause sur une réalisation de Deery Scherhant (41e). Mais au retour des vestiaires, les hommes de Jürgen Klopp ont passé la vitesse supérieure. Florian Wirtz, auteur d’un doublé (60e, 71e), a notamment participé au festival offensif allemand. Schlotterbeck (65e) et Gruda (77e) ont également pris part à cette démonstration, scellant une victoire sans appel.
Grâce à ce succès retentissant, l’Allemagne s’empare de la première place du groupe 2 de la Ligue A, devant les Pays-Bas et la Grèce, tombeuse de la Serbie (1-0). Une poule particulièrement disputée puisque les trois premières sélections restent séparées par la différence de buts.
Au-delà de l’ampleur du score, cette victoire constitue une véritable bouffée d’oxygène pour la Mannschaft, très critiquée ces dernières semaines. De son côté, la sélection dirigée par Xavi voit sa situation se compliquer et pourrait désormais croiser la route de l’équipe de France en quarts de finale.
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