Ligue des Nations : l’Angleterre s’offre l’Espagne et la 1er place, la France se reprend face à la Turquie
L’Angleterre de Jude Bellingham a réalisé la grande performance de cette 6e journée et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Nations. Les Three Lions sont allés s’imposer au stade Metropolitano face à l’Espagne (2-3), au terme d’une rencontre riche en rebondissements.
Très réalistes, les hommes de Thomas Tuchel ont ouvert le score à quelques secondes de la pause grâce à Harry Kane. L’attaquant anglais, Ballon d’Or 2026, a transformé un penalty obtenu après une faute de Pau Cubarsí sur lui (45e).
Au retour des vestiaires, les Anglais ont frappé à deux reprises en l’espace de quatre minutes. D’abord, le défenseur central Ezri Konsa a inscrit le deuxième but d’une superbe tête sur un corner de Declan Rice (53e). Ben White lui a ensuite emboîté le pas en concluant une belle action initiée par Jude Bellingham (57e).
Menée de trois buts sur sa pelouse, l’Espagne a alors sonné la révolte. Lamine Yamal a obtenu un penalty après une faute d’Anderson, qui a été expulsé sur cette action. Chargé de l’exécution, Mikel Oyarzabal a réduit l’écart (65e). Dix minutes plus tard, Nico Williams, entré en jeu à la place de Zubimendi, a relancé le suspense en inscrivant le deuxième but espagnol (75e).
Malgré un dernier quart d’heure particulièrement difficile, l’Angleterre a réussi à préserver son avantage pour s’imposer (2-3). Cette victoire met fin à une série de 43 matches sans défaite de l’Espagne, championne du monde. Elle permet également aux Three Lions de dépasser leur adversaire du jour au classement grâce à une meilleure différence de buts.
Dans le groupe A1, la France s’est également relancée en dominant la Turquie (2-1). Un succès précieux qui permet aux Bleus (13 points) de terminer à la première place, devant la Belgique, qui a largement battu l’Italie (4-1).
Commentaires (3)
À ceux qui rappelleront que le Nigeria était 5e dans les années 90 : un 5e rang avec 55 points ne peut pas être comparé à aujourd'hui. Le Maroc compte 1806 points. À l'époque, le système de points venait tout juste d'être mis en place, si bien que n'importe quelle équipe pouvait se retrouver parmi les 15 premières. Certains pays ont aussi pu occuper le haut du classement simplement parce qu'ils avaient joué leurs matchs avant les autres grandes nations du football.
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