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Auteur: BABACAR SENE

Ligue des Nations : l’Angleterre s’offre l’Espagne et la 1er place, la France se reprend face à la Turquie

L’Angleterre de Jude Bellingham a réalisé la grande performance de cette 6e journée et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Nations. Les Three Lions sont allés s’imposer au stade Metropolitano face à l’Espagne (2-3), au terme d’une rencontre riche en rebondissements.

Très réalistes, les hommes de Thomas Tuchel ont ouvert le score à quelques secondes de la pause grâce à Harry Kane. L’attaquant anglais, Ballon d’Or 2026, a transformé un penalty obtenu après une faute de Pau Cubarsí sur lui (45e).

Au retour des vestiaires, les Anglais ont frappé à deux reprises en l’espace de quatre minutes. D’abord, le défenseur central Ezri Konsa a inscrit le deuxième but d’une superbe tête sur un corner de Declan Rice (53e). Ben White lui a ensuite emboîté le pas en concluant une belle action initiée par Jude Bellingham (57e).

Menée de trois buts sur sa pelouse, l’Espagne a alors sonné la révolte. Lamine Yamal a obtenu un penalty après une faute d’Anderson, qui a été expulsé sur cette action. Chargé de l’exécution, Mikel Oyarzabal a réduit l’écart (65e). Dix minutes plus tard, Nico Williams, entré en jeu à la place de Zubimendi, a relancé le suspense en inscrivant le deuxième but espagnol (75e).

Malgré un dernier quart d’heure particulièrement difficile, l’Angleterre a réussi à préserver son avantage pour s’imposer (2-3). Cette victoire met fin à une série de 43 matches sans défaite de l’Espagne, championne du monde. Elle permet également aux Three Lions de dépasser leur adversaire du jour au classement grâce à une meilleure différence de buts.

Dans le groupe A1, la France s’est également relancée en dominant la Turquie (2-1). Un succès précieux qui permet aux Bleus (13 points) de terminer à la première place, devant la Belgique, qui a largement battu l’Italie (4-1).

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’Angleterre a battu l’Espagne 2-3 au stade Metropolitano, mettant fin à une série de 43 matches sans défaite de l’Espagne. - Grâce à cette victoire, l’Angleterre dépasse l’Espagne au classement du groupe grâce à une meilleure différence de buts. - La France a dominé la Turquie 2-1 et termine première du groupe A1 avec 13 points, devant la Belgique.