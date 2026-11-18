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Auteur: Babacar SENE

Lions : Les grands gagnants de la double confrontation face au Soudan

La double confrontation victorieuse face au Soudan, concluant les éliminatoires de la CAN 2027, a permis à Patrick Vieira d'inaugurer un nouveau cycle. Entre l'éclosion étincelante de Pathé Mboup, la solidité retrouvée de Malang Sarr et la confirmation de Dion Lopy et Paul Mendy, la Tanière fait le plein de promesses.

L’équipe nationale du Sénégal a bouclé la fenêtre internationale de novembre des éliminatoires de la CAN 2027 par deux belles victoires face au Soudan. Deux succès qui permettent aux Lions de valider leur qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations, prévue en Afrique de l’Est. À l’occasion de cette double confrontation, Patrick Vieira a poursuivi son projet de rajeunissement de la Tanière en se passant notamment des services d’Idrissa Gana Gueye pour faire confiance à de jeunes joueurs comme Pathé Mboup, Dion Lopy, Paul Mendy et Pape Demba Diop.

​Ces nouveaux visages n’ont pas tardé à saisir leur chance. Plusieurs d’entre eux ont marqué les esprits et envoyé un signal fort au sélectionneur. Parmi les grandes satisfactions de cette fenêtre, Pathé Mboup s’est particulièrement illustré.

​À 24 ans, l’attaquant du Stade Brestois a tout simplement été éblouissant. Entré en jeu à la 86e minute lors du match aller au stade Léopold Sédar Senghor, le natif de Mbao a rapidement fait parler de lui en trouvant le chemin des filets sur son premier ballon. Quatre jours plus tard, à Juba, il s’est encore montré décisif. Lancé à la 82e minute, l’ancien joueur de Dakar Sacré-Cœur a permis aux Lions de prendre le large en inscrivant le troisième but sénégalais à la 87e minute.

​Quelques minutes plus tard, il s’est mué en passeur décisif pour offrir le quatrième but à Paul Mendy (90e+1). En pleine réussite, Pathé Mboup est même passé tout près d’un doublé, mais sa frappe du pied droit a terminé sa course sur le montant. Des débuts remarquables qui laissent présager de belles perspectives en sélection.

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​Malang Sarr et Dion Lopy confirment

​Autre joueur à avoir marqué des points : Malang Sarr. Absent lors de la Coupe du monde 2026, l’ancien défenseur de Chelsea a livré une prestation convaincante lors du match retour contre le Soudan. Aligné aux côtés de Moussa Niakhaté dans une charnière centrale composée de deux gauchers, il s’est montré particulièrement solide. À deux reprises, il a sauvé les Lions grâce à des interventions de grande classe. Dans la relance, le défenseur passé par Nice a également affiché de belles qualités. Sa prestation pourrait rebattre les cartes dans la hiérarchie défensive et lui permettre de prétendre à une place plus importante dans les plans de Patrick Vieira.

​Titularisé au milieu de terrain lors de la première manche à Dakar, Dion Lopy a également répondu aux attentes. Technique, puissant et doté d’une bonne vision du jeu, l’ancien joueur d’Oslo FA a été l’un des meilleurs Lions lors de cette rencontre. À Juba, avec le retour de suspension de Pape Gueye, il a débuté sur le banc. Mais son entrée en jeu a apporté un nouveau souffle à l’entrejeu sénégalais. C’est d’ailleurs lui qui, grâce à une magnifique passe, a offert à Pathé Mboup l’occasion d’inscrire le troisième but des Lions. Passé par toutes les catégories de jeunes des équipes nationales, le milieu de terrain a démontré qu’il possédait les qualités nécessaires pour s’imposer durablement chez les A.

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​Premiers pas réussis pour Paul Mendy

​Paul Mendy a lui aussi profité de cette fenêtre internationale pour se signaler. Après avoir honoré sa première sélection lors du match aller à Dakar, en remplaçant Nicolas Jackson à la 86e minute, le jeune attaquant de 19 ans a ouvert son compteur avec les Lions à Juba. Bien servi par Pathé Mboup, le joueur de Cagliari a définitivement mis le Sénégal à l’abri en inscrivant le quatrième but à la 90e+1. Avec son gabarit impressionnant (1,96 m pour 72 kg) et ses qualités physiques, il représente une option supplémentaire intéressante pour le secteur offensif.

​Au-delà des deux victoires et de la qualification pour la CAN 2027, cette fenêtre de novembre aura donc permis à Patrick Vieira d'élargir ses options. Pathé Mboup, Malang Sarr, Dion Lopy et Paul Mendy ont marqué des points et pourraient bien s'inscrire dans la durée au sein de la Tanière.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal a validé sa qualification pour la CAN 2027 grâce à deux victoires face au Soudan lors de la fenêtre de novembre. - Pathé Mboup, entré en jeu lors des deux matchs, a marqué à chaque fois et délivré une passe décisive à Paul Mendy à Juba. - Malang Sarr, Dion Lopy et Paul Mendy ont également marqué des points lors de cette double confrontation.