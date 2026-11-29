Lutte: Ada Fass bat Balla Gaye 2
Ada Fass confirme son statut de nouveau ténor de l’arène sénégalaise. Le lutteur de Fass a signé une nouvelle victoire de prestige en venant à bout de Balla Gaye 2 au terme d’un combat spectaculaire, conclu en seulement 2 mn 35 s.
Malgré les différentes tentatives de Balla Gaye pour le maîtriser à travers ses prises, Adass a réussi à se dégager avec brio avant de déclencher un plaquage fatal qui a envoyé son adversaire au sol.
Une victoire nette qui vient conforter la progression d’Ada Fass et renforcer son statut parmi les ténors de l’arène.
Avec 14 victoires contre 4 défaites avant cette sortie, Ada Fass abordait ce rendez-vous avec l’ambition de confirmer son nouveau statut après son dernier succès face à Eumeu Sène.
Mission accomplie pour le lutteur de Fass, qui signe ainsi une nouvelle performance de référence et envoie un signal fort à ses potentiels adversaires parmi les ténors.
#LutteSénégalaise 🤼 : 🚨 Exploit d'Ada Fass ! Le jeune lion fait chuter l'ancien Roi des Arènes et entre dans une nouvelle dimension. 🦁🏆 https://t.co/HNmRRIGzT0
— CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr)
Commentaires (27)
Le Francais est un Obstacle pour nous les Sénégalais car nous avons toujours des problèmes de communication une fois dehors du pays. Parfois nous apparaissons même tels des Stupides qu'il soit en Amérique a Dubai en Chine même en Arabie saoudite. Le francais trop est limité avec l'anglais on aura plus d'ouvertures.
Il subit la même chose qu'il faisait subir aux Yékini et consorts à la fin de leur carrière.
Il doit céder la place à Saa Thiès.
Balla a tout gagné: Des titres, des trophées et des centaines de millions dans l'arène.
Merci à Aziz
Félicitations à Ada. Moi j'étais sûr que tu allais gagner ce combat. Tu es le favori devant un semi- retraité.
Bravo !
Battu par Siteu
Battu par Ada Fass
Donnons lui l'une des filles Elisabeth Diatta où Maguette Diop médailles d’or des JOJ
Avec ce gros avantage qu’il a durant le combat, et malgré ça Ada la battu.
Il est temps qu'il arrête.
Et puis, lors de la chute, la manière dont il a tenu la jambe de Balla au niveau du genou pour neutraliser complètement celle-ci, c'est vraiment du très lourd ! Après, si Balla était à son apogée, je ne pense pas qu'Ada aurait pu s'échapper aussi facilement. Voilà pourquoi la différence d'âge fausse les combats d'avance : Balla est beaucoup trop vieux par rapport à Ada.
L'heure de la retraite a sonné. Ainsi va la vie...
Women are Men's Downfall
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.