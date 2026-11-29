Sport

Auteur: Ousmane Dicko

il y a 57 minutes

Lutte: Ada Fass bat Balla Gaye 2

Ada Fass confirme son statut de nouveau ténor de l’arène sénégalaise. Le lutteur de Fass a signé une nouvelle victoire de prestige en venant à bout de Balla Gaye 2 au terme d’un combat spectaculaire, conclu en seulement 2 mn 35 s.

Malgré les différentes tentatives de Balla Gaye pour le maîtriser à travers ses prises, Adass a réussi à se dégager avec brio avant de déclencher un plaquage fatal qui a envoyé son adversaire au sol.

Une victoire nette qui vient conforter la progression d’Ada Fass et renforcer son statut parmi les ténors de l’arène.

Avec 14 victoires contre 4 défaites avant cette sortie, Ada Fass abordait ce rendez-vous avec l’ambition de confirmer son nouveau statut après son dernier succès face à Eumeu Sène.

Mission accomplie pour le lutteur de Fass, qui signe ainsi une nouvelle performance de référence et envoie un signal fort à ses potentiels adversaires parmi les ténors.

#LutteSénégalaise 🤼 : 🚨 Exploit d'Ada Fass ! Le jeune lion fait chuter l'ancien Roi des Arènes et entre dans une nouvelle dimension. 🦁🏆 https://t.co/HNmRRIGzT0

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