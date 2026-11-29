Lutte-Balla Gaye 2 et Ada Fass : Radiographie des palmarès des deux protagonistes
À l’heure de leur confrontation, Balla Gaye 2 et Ada Fass présentent deux parcours qui témoignent de leur vécu dans l’arène. Le Lion de Guédiawaye compte 30 combats pour 23 victoires et 7 défaites, tandis que le Fassois affiche 18 combats, avec 14 victoires et 4 défaites. Deux palmarès à l’épreuve de l’expérience et de l’ambition, pour un duel qui mettra aux prises un ancien Roi des arènes et un lutteur en quête de confirmation.
Palmarès de Balla Gaye 2
30 combats – 23 victoires – 7 défaites
Victoires (23)
Samba Laobé (2 janvier 2005)
Dame Kandji (16 janvier 2005)
Papa Sow (5 février 2005)
Boulon (17 avril 2005)
Mame Goor Diouf (19 juin 2005)
Saloum-Saloum (10 juillet 2005)
Bathie Seras (10 juin 2006)
Boy Sèye (30 juillet 2006)
Coly Faye (4 février 2007)
Ousmane Diop (13 mai 2007)
Issa Pouye (29 juillet 2007)
Mbaye Diouf (9 décembre 2007)
Tyson Junior (4 mai 2008)
Moustapha Guèye (3 mai 2008)
Modou Lo (21 mars 2010)
Balla Bèye 2 (1er août 2010)
Tyson (31 juillet 2011)
Tapha Tine (2 juin 2013)
Gris Bordeaux (31 mars 2018)
Modou Lo (19 janvier 2019)
Gris Bordeaux (7 août 2022)
Tapha Tine (22 juillet 2024)
Défaites (7)
Issa Pouye (12 mars 2006)
Eumeu Sène (8 février 2009)
Bombardier (8 juin 2014)
Eumeu Sène (2 avril 2015)
Bombardier (1er janvier 2022)
Boy Niang 2 (1er janvier 2023)
Siteu (20 juillet 2025)
Palmarès d’Ada Fass
18 combats – 14 victoires – 4 défaites
Victoires (14)
Eumeu Sène (19 avril 2026)
Liss Ndiago (19 juillet 2025)
Gouye Gui (7 janvier 2024)
Zoss (8 octobre 2023)
Coly Faye 2 (26 juin 2022)
Diockel (27 février 2022)
Tapha Mbeur (31 octobre 2021)
Bébé Bismi (11 janvier 2020)
Yéri 2 (2017)
Far Bou Diar (2017)
Dorma (2018)
Ardo (2018)
Raoul Kara (2019)
Thiatou Nguéweul (2019)
Défaites (4)
Thiatou Baye Pathé (13 août 2017)
Onde Le Fou (2019)
Zarco (2023)
Lac de Guiers 2 (2025)
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