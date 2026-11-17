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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Lutte : Gris Bordeaux révèle pourquoi Ama Baldé passe à côté de gros cachets

Gris Bordeaux n'est pas convaincu par les choix d'Ama Baldé dans la gestion de ses relations avec ses potentiels adversaires. Pour lui, un lutteur ne doit pas laisser les liens d'amitié prendre le dessus sur les enjeux sportifs et financiers de sa carrière.

​Dans une déclaration sans détour, Gris Bordeaux estime qu'Ama Baldé aurait pu multiplier les grandes affiches s'il avait accepté d'affronter certains lutteurs avec lesquels il entretient des relations amicales. Il cite notamment Balla Gaye 2 et Sa Thiès, contre qui le fils de Falaye Baldé aurait pu disputer chacun deux combats sans pour autant compromettre leurs rapports personnels. « Un lutteur ne doit pas nouer des relations amicales avec tous ses potentiels adversaires », soutient-il.

​Pour Gris Bordeaux, cette attitude a des conséquences directes sur les revenus d'Ama Baldé. Selon lui, le lutteur de Pikine fait partie des combattants de sa génération qui gagnent moins d'argent en raison du nombre limité d'adversaires qu'ils acceptent d'affronter.

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​Il pointe particulièrement son refus supposé de croiser le fer avec certains lutteurs de Pikine et de Guédiawaye, deux localités qui concentrent une bonne partie des acteurs de l'arène. « Quand il écarte les lutteurs de Pikine et ceux de Guédiawaye, il n'a presque plus d'adversaires », analyse-t-il.

​Gris Bordeaux estime également qu'Ama Baldé aurait dû affronter Lac de Guiers 2 depuis longtemps. Il l'invite ainsi à revoir sa position, au risque de passer à côté d'importantes opportunités financières.

​Le lutteur de Fass s'appuie sur sa propre expérience pour défendre sa position. Il rappelle notamment avoir affronté à deux reprises Eumeu Sène, pourtant son voisin, preuve que les relations personnelles ne devraient pas constituer un obstacle aux confrontations dans l'arène. « Eumeu Sène et moi sommes des voisins. N'empêche, nous avons lutté deux fois. La lutte n'a rien à voir avec les relations personnelles », martèle-t-il.

​Pour Gris Bordeaux, l'enjeu dépasse les simples rivalités sportives. Il croit qu'un lutteur doit savoir exploiter les opportunités offertes par sa carrière pour assurer son avenir financier, plutôt que de se réfugier derrière les amitiés.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Gris Bordeaux affirme qu'Ama Baldé aurait pu multiplier les grandes affiches s'il avait accepté d'affronter des lutteurs amis comme Balla Gaye 2 et Sa Thiès. - Selon lui, Ama Baldé gagne moins d'argent que d'autres lutteurs de sa génération à cause du nombre limité d'adversaires qu'il accepte d'affronter. - Gris Bordeaux estime qu'Ama Baldé aurait dû affronter Lac de Guiers 2 depuis longtemps et l'invite à revoir sa position.