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Auteur: Bernadin PATINVOH

Manchester United : Quand Wayne Rooney envisageait de se suicider

Wayne Rooney est sans contexte l’un des plus grands attaquants anglais de tous les temps. L’ancien avant-centre de Manchester United a marqué 366 buts en 883 apparitions officielles au cours de sa carrière professionnelle. Il reste à ce jour le meilleur buteur des Red Devils avec 253 buts marqués en 559 matches.

« Quand je buvais, je m’enfermais chez moi pendant deux jours et je ne faisais rien d’autre »

Invité du podcast « Life at the Midpoint » de Gabby Logan hier lundi, le natif de Liverpool a révélé qu’il était malheureux et addict à l’alcool dans la période la plus faste de sa carrière.

« Quand je buvais, je m’enfermais chez moi pendant deux jours et je ne faisais rien d’autre. Puis je me levais le matin, je mettais des gouttes dans mes yeux, je mâchais du chewing-gum et j’allais à l’entraînement, essayant d’anesthésier mes émotions. Ce qui n’arrangeait rien c’est que je marquais un ou deux buts le week-end. Je recommençais à boire. C’était un cercle vicieux », a confié l’Anglais.

Il dit avoir même voulu attenter à sa propre vie. « J’en suis arrivé à penser au suicide. Je ne voulais plus voir personne. Je ne voulais croiser personne dans la rue. Je ne voulais plus entrer dans les magasins. Je me sentais toujours bien sur un terrain de football, mais j’avais beaucoup de mal avec tout le reste », a lâché Wayne Rooney.

« Je venais d’avoir un enfant et de me marier. Cela aurait dû être la période la plus heureuse de ma vie »

Avec le temps, il dit avoir consulté un thérapeute pour essayer de comprendre ce qui lui arrivait. « Je venais d’avoir un enfant et de me marier. Cela aurait dû être la période la plus heureuse de ma vie », assure l’ex-attaquant anglais.

Finalement, il dit avoir eu le courage de parler de son mal-être à sa femme Coleen qui l’a beaucoup aidé. « Elle aurait pu partir, la situation était vraiment grave, mais elle est restée à mes côtés et m’a permis de surmonter cette épreuve », a déclaré Rooney, reconnaissant.

Il faut dire que cette période compliquée de la vie de l'Anglais remonte à 1999.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Wayne Rooney a révélé dans le podcast « Life at the Midpoint » de Gabby Logan qu'il était malheureux et addict à l'alcool pendant la période la plus faste de sa carrière. - Il a confié avoir pensé au suicide, ne voulant plus voir personne, et s'être enfermé chez lui pendant deux jours quand il buvait. - Il a consulté un thérapeute et parle de son mal-être à sa femme Coleen, qui est restée à ses côtés et l'a aidé à surmonter cette épreuve.