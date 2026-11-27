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Auteur: Bernardin Patinvoh

Mansour Loum désigne son Ballon d’Or africain 2026 (il n’est pas dans la liste de 5 nominés)

Mansour Loum ne retrouve pas son Ballon d’Or africain 2026 dans la shortlist publiée par la Confédération africaine de football (CAF). Le journaliste sportif sénégalais a affirmé hier jeudi qu’il aurait porté son choix sur Ismaila Sarr, l’attaquant de Crystal Palace en Premier League.

« Ismaila Sarr il n’est pas là et pour moi, c’est une aberration »

« Moi, j’aurais choisi quelqu’un qui n’est même pas dans cette liste. Quelqu’un qui a gagné la Ligue Europa Conférence, qui a fini meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence, meilleur joueur de la compétition et puis meilleur buteur africain à la Coupe du monde. Il s’appelle Ismaila Sarr et il n’est pas là. Pour moi, c’est une aberration », a déclaré le journaliste alors qu’il participait à l’émission "Les Grandes Bouches" diffusée sur Canal+Sport 1.

Il rappelle que cette shortlist de la CAF comporte le nom d’un joueur qui n’a « rien gagné cette saison et qui est remplaçant au Real Madrid ». Ce joueur s’appelle sans doute Brahim Diaz, auteur de la Panenka ratée en finale de la CAN-2025.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Mansour Loum affirme qu’il aurait choisi Ismaila Sarr comme Ballon d’Or africain 2026, alors que Sarr ne figure pas dans la shortlist de la CAF. - Il qualifie d’« aberration » l’absence d’Ismaila Sarr, qu’il présente comme vainqueur de la Ligue Europa Conférence, meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition, et meilleur buteur africain à la Coupe du monde. - Il critique la présence dans la shortlist d’un joueur qui n’a « rien gagné cette saison » et est remplaçant au Real Madrid, cité comme Brahim Diaz.