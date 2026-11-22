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Auteur: Babacar SENE

Match amical Beach Soccer : le Sénégal domine Malawi

Les Lions du Beach Soccer ont bouclé leur préparation à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) par une deuxième victoire consécutive face au Malawi. La sélection sénégalaise s’est imposée sur le score de 6-4, confirmant sa bonne dynamique avant le début de la compétition.

Ce succès permet aux hommes d’Oumar Ngalla Sylla de faire le plein de confiance à quelques jours du grand rendez-vous continental. Avec cette nouvelle victoire face aux Malawites, les Lions affichent de bonnes dispositions avant de défendre leur titre et leurs ambitions sur le sable de Saly.

La CAN Beach Soccer débutera le 28 novembre à Saly. Le Sénégal lancera la compétition face au Ghana, dans un match d’ouverture qui s’annonce déjà important pour les champions en titre.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Sénégal a battu le Malawi 6-4 en match amical de Beach Soccer. - Cette deuxième victoire consécutive face au Malawi conclut la préparation du Sénégal à la CAN. - La CAN Beach Soccer débutera le 28 novembre à Saly, avec le Sénégal face au Ghana en match d'ouverture.