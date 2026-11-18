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Auteur: Babacar SENE

il y a 7 heures

Match amical : l’Argentine corrige le Costa Rica avec un festival de buts

L’Argentine a parfaitement réagi après son revers face à l’Uruguay(1-2). Pour sa deuxième sortie depuis la retraite internationale de Lionel Messi, l’Albiceleste a signé une démonstration offensive en dominant largement le Costa Rica (7-0), lors d’une rencontre amicale disputée la nuit dernière.

Les hommes de Lionel Scaloni n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Dès la première période, ils avaient pratiquement plié le match grâce notamment aux doublés de Nico Paz (8e, 38e) et d’Álvarez (35e, 43e).

Au retour des vestiaires, Franco Mastantuono, entré en jeu à la pause, a poursuivi le festival offensif en inscrivant deux nouveaux buts (48e, 88e). Alexis Mac Allister a également participé à cette démonstration en trouvant le chemin des filets à la 78e minute.

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Cette large victoire permet à l’Argentine de retrouver des couleurs après sa défaite contre l’Uruguay. Elle met également en lumière deux jeunes talents particulièrement attendus : Nico Paz et Franco Mastantuono, présentés comme de possibles héritiers de Lionel Messi au sein de l’Albiceleste.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’Argentine a battu le Costa Rica 7-0 en match amical. - Nico Paz et Álvarez ont chacun inscrit un doublé en première période. - Franco Mastantuono, entré à la pause, a marqué deux buts (48e, 88e).