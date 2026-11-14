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Auteur: Babacar SENE

Match amical : le Japon domine le Brésil malgré un grand Vinicius

Le Japon confirme sa montée en puissance sur la scène internationale. En match amical de prestige disputé à Singapour, les Samouraïs bleus ont renversé le Brésil (3-2) au terme d’une rencontre particulièrement mouvementée, marquée notamment par les expulsions de Raphinha et de Carlo Ancelotti.

Sans complexe, les Japonais ont rapidement pris les commandes de la rencontre. Takefusa Kubo a ouvert le score à la 15e minute d’une frappe du gauche. Quatre minutes plus tard, Nakamura a doublé la mise à l’issue d’une contre-attaque parfaitement menée, mettant les Brésiliens en difficulté.

Bousculée par la vitesse et l’intensité des Japonais, la Seleção a pu compter sur le talent de Vinicius Jr. L’attaquant du Real Madrid a d’abord réduit le score à la 33e minute avant de remettre les deux équipes à égalité à la 75e, grâce à une belle frappe.

Mais alors que le Brésil pensait avoir fait le plus dur, le Japon a arraché la victoire dans le temps additionnel grâce à Tatsuhiro Sakamoto (90e+1). Une réalisation qui a provoqué la colère du banc brésilien. Les protestations véhémentes de Raphinha et de Carlo Ancelotti leur ont valu une expulsion.

Cette défaite constitue un sérieux coup d’arrêt pour la Seleção, qui avait fait le choix de donner leur chance à plusieurs jeunes joueurs. De son côté, le Japon signe un succès de prestige et confirme ses progrès.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Japon a battu le Brésil 3-2 en match amical à Singapour. - Kubo (15e) et Nakamura (19e) ont marqué pour le Japon, Vinicius Jr a égalisé à la 75e. - Sakamoto a marqué à la 90e+1, et Raphinha et Carlo Ancelotti ont été expulsés.