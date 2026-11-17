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Auteur: Babacar SENE

il y a 10 heures

Match amical : Vinicius Junior en feu, le Brésil inflige une correction à Singapour

Le Brésil a parfaitement réagi après sa défaite face au Japon (2-3). Trois jours après ce revers, la Seleção a retrouvé le sourire en dominant largement Singapour (7-0), ce mardi, à Kallang, en amical. La grande attraction de cette démonstration brésilienne se nomme Vinicius Junior.

Déjà double buteur face au Japon, l'attaquant du Real Madrid a cette fois signé un triplé express. En l'espace de douze minutes, il a fait trembler les filets à trois reprises (9e, 15e et 21e), mettant rapidement son équipe à l'abri.

La fête offensive s'est poursuivie avec Endrick, qui a porté le score à 4-0 à la 31e mn grâce à une superbe frappe lointaine.

Au retour des vestiaires, les Brésiliens n'ont pas relâché la pression. Estêvão (51e) et Rayan (65e) ont participé au festival offensif avant qu'un but contre son camp de Suhaimi (74e) ne vienne sceller le sort de la rencontre.

Après sa déconvenue contre le Japon, le Brésil termine ainsi son année sur une large victoire et une prestation particulièrement convaincante.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Brésil a battu Singapour 7-0 en amical à Kallang, trois jours après sa défaite face au Japon (2-3). - Vinicius Junior a inscrit un triplé en douze minutes (9e, 15e et 21e). - Endrick (31e), Estêvão (51e) et Rayan (65e) ont marqué, avant un but contre son camp de Suhaimi (74e).