Mauritanie : Aritz López Garai quitte les Mourabitounes
La sélection mauritanienne va devoir se trouver un nouveau patron sur le banc. La Fédération mauritanienne de football (FFRIM) a annoncé ce jeudi la séparation avec Aritz López Garai, à la suite de l’échec des Mourabitounes dans les éliminatoires de la CAN 2027.
La page se tourne pour Aritz López Garai en Mauritanie. Le technicien espagnol et la FFRIM ont décidé de mettre un terme à leur collaboration, dans le cadre d’un accord à l’amiable portant également sur la séparation avec l’ensemble de son staff technique. Son contrat, qui devait expirer en janvier prochain, prend ainsi fin de manière anticipée.
Cette décision intervient huit jours après la défaite de la Mauritanie face au Burkina Faso (1-3), à Nouakchott, lors de la quatrième journée des qualifications pour la CAN 2027. Un revers qui a scellé le sort des Mourabitounes dans la course à la prochaine Coupe d’Afrique des nations.
Dans la foulée de cette annonce, la fédération a ouvert un appel à candidatures pour désigner le successeur du technicien espagnol. Les postulants ont jusqu’au 10 décembre pour déposer leur dossier. La FFRIM entend ainsi rapidement trouver un nouveau sélectionneur afin de préparer les prochaines échéances de la sélection nationale.
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