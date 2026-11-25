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Auteur: Babacar SENE

Meilleur jeune joueur africain 2026 : Ibrahim Mbaye dans la liste des 3 finalistes

Ibrahim Mbaye se rapproche d’une nouvelle consécration individuelle. Le jeune ( 18 ans ) attaquant sénégalais d’Aston Villa figure dans le top 3 des candidats au titre de meilleur jeune joueur africain de l’année 2026, aux CAF Awards. Il est en lice avec l’Ivoirien Yan Diomandé et le Marocain Ayyoub Bouaddi.

Après avoir figuré dans la liste initiale des dix nominés, le jeune Lion a franchi une nouvelle étape en intégrant les trois finalistes. Une sélection qui vient récompenser une année particulièrement riche, marquée par ses succès avec le Paris Saint-Germain, avant son transfert à Aston Villa, ainsi que ses prestations sous le maillot national.

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En équipe du Sénégal, Ibrahim Mbaye a notamment brillé lors de la CAN 2025, disputée en janvier 2026 au Maroc. Le 3 janvier, en huitième de finale contre le Soudan (3-1), il avait trouvé le chemin des filets pour inscrire le troisième but des Lions. À 17 ans et 344 jours, il était devenu le plus jeune buteur sénégalais de l’histoire de la Coupe d’Afrique des nations.

Désormais, Ibrahim Mbaye peut espérer couronner cette progression par un trophée continental. Il devra toutefois se départager avec l’attaquant ivoirien du Real Madrid, Yan Diomandé, et du prodige marocain de Manchester City,Ayyoub Bouaddi, deux autres jeunes talents en vue sur la scène africaine.

Le vainqueur sera annoncé le mercredi 2 décembre prochain à Lagos, au Nigeria, lors de la cérémonie des CAF Awards 2026.

— CAF (@CAF_Online)

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ibrahim Mbaye, attaquant sénégalais de 18 ans d'Aston Villa, figure parmi les 3 finalistes du titre de meilleur jeune joueur africain 2026 aux CAF Awards. - Il est en lice avec l'Ivoirien Yan Diomandé et le Marocain Ayyoub Bouaddi. - Le vainqueur sera annoncé le mercredi 2 décembre à Lagos, au Nigeria, lors de la cérémonie des CAF Awards 2026.