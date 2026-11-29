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Auteur: Babacar SENE

il y a 30 minutes

Mercato : l’AC Milan passe à l’offensive pour Paul Mendy

L’AC Milan veut accélérer sur le dossier Paul Mendy. Le jeune attaquant sénégalais (19 ans) figure dans les plans des Rossoneri, qui cherchent à prendre de l’avance sur l’Inter Milan et l’AS Roma dans la course à sa signature.

Selon Tuttosport, le club milanais compte profiter de son déplacement à Cagliari pour relancer les discussions autour du joueur. Pour convaincre et faciliter les négociations, Milan pourrait inclure le jeune Francesco Camarda dans l’opération, sous la forme d’un prêt.

Agé de 18 ans , le jeune attaquant italien est susceptible de quitter Milanello dès le mois de janvier afin de gagner du temps de jeu et poursuivre sa progression. Son prêt pourrait ainsi servir de levier dans les négociations pour Paul Mendy.

Toutefois, plusieurs clubs sont également intéressés par Camarda. Le Genoa, le Torino et Catanzaro suivent notamment la situation du jeune buteur sénégalais, ce qui pourrait compliquer les plans milanais.

En attendant, Milan entend bien avancer sur le dossier Paul Mendy(1, m95, 72kg) avec l’ambition de devancer ses rivaux italiens et de renforcer son secteur offensif avec l’ancien joueur de lAS Bambey.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'AC Milan veut accélérer sur le dossier de l'attaquant sénégalais Paul Mendy (19 ans) pour devancer l'Inter Milan et l'AS Roma. - Milan pourrait inclure Francesco Camarda (18 ans) dans l'opération sous forme de prêt pour faciliter les négociations. - Genoa, Torino et Catanzaro suivent également Camarda, ce qui pourrait compliquer les plans milanais.