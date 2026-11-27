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Auteur: Babacar SENE

Mercato : Liverpool prêt à passer à l’offensive pour arracher Lamine Camara à Monaco

Lamine Camara pourrait être l’un des grands animateurs du prochain mercato hivernal. Alors que Chelsea avait tenté de le recruter l’été dernier, Liverpool serait désormais déterminé à relancer le dossier du milieu de terrain sénégalais pour prendre de vitesse son concurrent londonien.

Les Reds n’ont jamais vraiment perdu de vue l’international sénégalais. Déjà séduits par son profil lors du précédent mercato estival, les dirigeants de Liverpool envisagent de revenir à la charge dès janvier. Le club anglais avait toutefois temporisé ces derniers mois, notamment en raison de la situation de l’international argentin Alexis Mac Allister, finalement resté à Anfield.

Mais la donne pourrait changer cet hiver. Liverpool souhaiterait accélérer les discussions afin de ne pas laisser Chelsea prendre une nouvelle longueur d’avance. Les Blues avaient pourtant été tout proches de boucler l’arrivée du milieu de terrain Sénégalais lors du dernier mercato. Un accord estimé à près de 50 millions d’euros avait même été trouvé avant que l’AS Monaco ne mette brutalement fin aux négociations.

Reste que convaincre le club de la Principauté ne sera pas une mince affaire. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Lamine Camara occupe une place importante dans le projet monégasque. Pour envisager son départ dès janvier, l’ASM pourrait réclamer entre 50 et 60 millions d’euros.

Liverpool est donc prévenu : il faudra sortir le chéquier pour espérer attirer l’ancien du Casa Sports et de Génération Foot. Chelsea reste également à l’affût dans ce dossier. Aucune offre officielle n’a encore été formulée, mais la bataille entre les deux cadors anglais pourrait s’intensifier à l’approche de l’ouverture du mercato hivernal.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Liverpool envisage de revenir à la charge dès janvier pour Lamine Camara, après avoir temporisé ces derniers mois notamment en raison de la situation d'Alexis Mac Allister. - Chelsea avait trouvé un accord estimé à près de 50 millions d'euros lors du dernier mercato avant que l'AS Monaco ne mette fin aux négociations. - Sous contrat jusqu'en juin 2029, Lamine Camara pourrait être libéré par Monaco contre 50 à 60 millions d'euros dès janvier.