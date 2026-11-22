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Auteur: Harouna NEYA

il y a 1 heure

MLS : l’Inter Miami au bord de l’élimination après sa défaite face à Columbus

L’Inter Miami a lourdement chuté face à Columbus Crew (3-0), se retrouvant dans une situation délicate en playoffs de la MLS. Cette défaite place le club floridien à un pas de l’élimination de la compétition.

Lors du match retour, Miami devra impérativement combler son retard de trois buts pour espérer poursuivre son parcours en playoffs. Une remontée qui s’annonce particulièrement difficile et qui nécessitera un véritable exploit.