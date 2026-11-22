MLS : l’Inter Miami au bord de l’élimination après sa défaite face à Columbus
L’Inter Miami a lourdement chuté face à Columbus Crew (3-0), se retrouvant dans une situation délicate en playoffs de la MLS. Cette défaite place le club floridien à un pas de l’élimination de la compétition.
Lors du match retour, Miami devra impérativement combler son retard de trois buts pour espérer poursuivre son parcours en playoffs. Une remontée qui s’annonce particulièrement difficile et qui nécessitera un véritable exploit.
Commentaires (0)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.