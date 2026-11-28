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Auteur: Harouna NEYA

il y a 1 heure

MLS : l’Inter Miami de Lionel Messi éliminé

L’Inter Miami, champion en titre de la Major League Soccer (MLS), a été éliminé vendredi dès le premier tour des playoffs par le Columbus Crew.

Après une première défaite 3-0 à domicile, le club devait impérativement s’imposer pour rester en course, mais s’est incliné 1-0 sur un but de l’Uruguayen Santiago Rodriguez à la 90e+2 minute. Cette élimination intervient dans un format de confrontation au meilleur des trois matchs.

Malgré plusieurs occasions, Lionel Messi et ses coéquipiers n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets.