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Mondial 2026 : accusé de harcèlement sexuel, le cuisinier des Lions parle

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 2 jours 36572 Lectures 78 Commentaires | English
Mondial 2026 : accusé de harcèlement sexuel, le cuisinier des Lions parle

Mondial 2026 : accusé de harcèlement sexuel, le cuisinier des Lions parle

Dans un entretien paru ce lundi dans L’Observateur, «chef Diallo», le cuisinier des Lions, revient sur son départ précipité des États-Unis, sur fond d’accusation de harcèlement sexuel, à la veille de France-Sénégal, alors qu’il devait accompagner les hommes de Pape Thiaw durant tout le Mondial 2026. Mais avant d’aborder cet épisode sombre, l’homme qui revendique 25 ans au service de la Tanière est remonté aux jours précédant l’installation de Sadio Mané et compagnie dans leur camp de base à New Jersey. C’est à ce moment-là, suggère-t-il, que le cauchemar américain des champions d’Afrique a commencé. Nous vous livrons ci-dessous son récit sur ce sujet (les intertitres sont de Seneweb).

 

Maya Fall

«Deux mois avant notre départ pour les États-Unis, on nous a mis en relation avec une Américaine d'origine sénégalaise du nom de Maya Fall, qui devait gérer toute la logistique du Sénégal. C'est comme cela que cela se passe avec la Fifa. Elle gérait l'équipe nationale du Sénégal et celle de la Côte d'Ivoire. Tout ce que nous faisions devait passer par elle. Nous avons travaillé deux mois sur tous les lieux de regroupement de l'équipe nationale concernant l'hébergement et la restauration.

«Les joueurs ne mangent que du halal»

«Notre objectif [avant de rejoindre le camp de base au New Jersey, note de Seneweb] était d'être dans un hôtel quatre étoiles, parce que nous avons des joueurs de standing mondial. Nous sommes allés à Raleigh, où on nous a installés dans un hôtel. A ma grande surprise, il n'y avait rien dans la cuisine. Nous avons tenu des réunions avec le chef de cuisine, le directeur du restaurant et toute l'équipe. Les joueurs ne mangent que du halal et ils ont confiance en moi. Si on leur présente un repas qui n'est pas halal, ils ne mangent pas. Mais ce que j'ai vu ici n'était pas halal. On m'a dit que des réunions allaient être organisées. J'ai répondu : ‘non’, parce que cela faisait deux mois que nous avions exprimé les besoins et qu'on m'avait assuré que tout serait sur place. À ma grande surprise, il n'y avait rien.

«Je ne préparais que du poulet et du poisson»

«J'ai alors pris mes responsabilités en décidant d'aller au marché. On m'a dit : ‘Non, le marché est loin’, ce qui n'était pas vrai : il était à sept minutes de l'hôtel. Pendant deux jours, je n'ai pas touché à la viande qu'on me donnait, parce qu'elle n'était pas halal. Je ne préparais que du poulet et du poisson. Comme les joueurs ont leur régime, j'ai utilisé mon propre argent pour acheter quelques denrées afin de les satisfaire. C'était juste à notre arrivée aux Etats-Unis, plus précisément à Raleigh, en Caroline du Nord.

«Maya Fall était de connivence avec…»

«Je pensais qu'à notre lieu de regroupement au New Jersey, nous trouverions tout sur place. J'ai appelé Maya Fall et j'ai haussé le ton. J'ai dit que je ne rentrerais pas en cuisine tant que je n'aurais pas toutes les denrées nécessaires. Elle disposait d'un fichier que je lui avais transmis avant même notre arrivée aux États-Unis. Tous les produits devaient être disponibles pour le Sénégal. Malheureusement, il n'y avait rien. Les joueurs connaissent ce que je prépare ; ils ne mangent que ce que je cuisine. La dame était en connivence avec les Américains. Elle nous livrait des produits qui n'étaient pas frais. Aux Etats-Unis, tout est industriel et conservé en boîte. Même les pommes de terre sont en boîte, tout comme les légumes. Je ne pouvais pas cuisiner cela et le servir aux joueurs, qui sont comme mes propres enfants.

«Les joueurs m’ont demandé de leur préparer des omelettes»

«J'ai préféré cacher tout cela aux joueurs. Quand nous avons quitté la Caroline du Nord, nous sommes allés à San Antonio. Les joueurs, voyant la situation, m'ont demandé de leur préparer des omelettes. J'ai discuté avec le docteur Fédior, qui est mon interlocuteur direct. Nous travaillons tous les jours et savons ce dont les joueurs ont besoin. Heureusement, nous n'y avons passé [à San Antonio] qu'une seule nuit, car nous devions jouer contre l'Arabie saoudite en match amical. Nous sommes ensuite retournés en Caroline du Nord pendant deux jours, avant de rejoindre le New Jersey [le camp de base des Lions pour le Mondial].» (À suivre)

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le cuisinier des Lions, «chef Diallo», accuse Maya Fall, chargée de la logistique, de ne pas avoir respecté les besoins alimentaires halal de l’équipe avant le Mondial 2026. - Il affirme avoir utilisé son propre argent pour acheter des denrées et n’avoir cuisiné que du poulet et du poisson, refusant la viande non halal fournie. - Il dénonce une connivence entre Maya Fall et les Américains, avec des produits non frais et industriels, ce qui a conduit les joueurs à lui demander des omelettes.
Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (78)

Trier par :
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    Teuss ⭐ Top commentaire il y a 2 jours
    C'est quoi le lien entre ce récit et l'accusation de viol?
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    Moma ci diakhal il y a 2 jours
    Moma ci diakhal nak
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    deug il y a 2 jours
    C'est le franc-maçon Ahmed Khalifa Niasse, qui a insulté Mame Maodo en pleine Coupe du monde, qui est à l'origine de notre débâcle . L'État aurait dû le convoquer pour propos pouvant troubler l'ordre public. Si cela avait été le traître Diomaye qui avait été visé, l'auteur aurait été poursuivi pour offense au chef de l'État
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    Triste il y a 2 jours
    Attendons la partie 2
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    Vérité il y a 2 jours
    Ça a un lien. Il faut qu'il fasse la genèse ...tu es impatient. Tu veux qu'il vienne dire que c'est pas moi je n'ai rien fait?
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    RIXON il y a 2 jours
    Cela semble dire qu'on l'aurait accusé ou menacé de l'accuser de viol parce qu'il dérange. S'il avait accepté de se plier au deal, il n'y aurait aucun souci. C'est tout
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    kkkk il y a 2 jours
    moma diakhal mane! en plus pourquoi il a pris la fuite s'il n'a rien à se reprocher ?
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    lébou il y a 1 jour
    @kkkk  Les histoire de viol en europe et state, vous croyez qu'il suffit de dire: "Non c'est pas moi", pour s'en sortir. IL n'y a qu'au sénégal qu'on peut-étre accusé de viol et devenir premier ministre puis president de l'assemblée nationale, IL a bien fait de fuire.
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    Boy Djolof il y a 2 jours
    Soit on parle Tout le monde saura, sinon on se tait pour de bon et on comprendra également. Le mal du Sénégal depuis 2021 s'appelle Sonko, Diomaye! Le pays est devenu la risée du monde entier Can, CDM!!!!
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    dds il y a 2 jours
    wakh nga deug
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    beuleup il y a 2 jours
    Et qu'elle est la responsabilité de la fédération sénégalaise de football dans tout ça
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    CEDDO il y a 2 jours
    Je crois à ce monsieur. D’après toutes les révélations, les seuls et uniques responsables c’est la fédération et Pape Thiaw Moi je souhaite le retour de Aliou Cissé (lui au moins a du caractère et sait prendre ses responsabilités) ou d’un sélectionneur blanc. Aucun statut de cadre ne doit plus exister dans l’équipe.
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    Terra thiouné il y a 2 jours
    @beuleup  Rien du tout. Mady et sa presse accuse la fédération de tous les péchés d'Israel juste parce qu'ils sont de mauvais perdants.
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    Lébou il y a 1 jour
    @CEDDO  SI je comprend bien, le fait d'étre blanc est une garantie de caractére et de réussite, Le selectionneur de l'équipe nationale, blanc ou noir doit etre sénégalais. Il est un symbole.
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    Boy town il y a 2 jours
    Nous manquons de sérieux et de professionnalisme à tous les niveaux,regardez nos rivales du Maroc comment ils sont en train de représenter dignement l’Afrique.Pendant ce temps un président broussard qui ne pense qu’à un second mandat qui a saboté notre participation à la coupe du monde et une fédération de football qui est pire qu’une mafia..Comment peut-on laisser des gens de l’APR diriger le football et tous traînent des casseroles.Si la reddition des comptes était faite de manière sérieuse on a serait pas là .Cr sont les effets collatéraux de l’amateurisme du traître Diomaye..Si Sonko était encore premier ministre cette fédération n’aurait les couilles de foutre en l’air notre participation à ce mondial de football.
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    Dehors la FEDE il y a 2 jours
    Ca reponds pas aux allegations d'attouchements et tentative de viol et pourquoi il a fui après ? Bref toutes les personnes de la Federation doivent être limogés et le staff aussi. Des gens pas serieux qui donne une image pitoyable du senegal ca desservi les joueurs et les senegalais .
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    Parasites il y a 2 jours
    Pourquoi tu as alors accepté de quitter en catimini l’hôtel ? Toute cette bande nous pompe l’air : Pape Thiaw Abdoulaye sow La fédération El hadji diouf Ce cuisinier Qu’ils s’en aillent tous !
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    Hahahha il y a 2 jours
    Vous etes drole... Je me suis bien marre hahaha haha en vous lisant... Mdrrrr
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    Monsieur plus il y a 2 jours
    Tu l as echappe belle. Tu aurais pu aller en prison. J espere que Tu as retenu ta lecon. Vous voulez exporter vos sales habitudes partout ou Vous allez
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    CITOYEN il y a 2 jours
    Je note 25 ans au service de la tanière sans anicroche. J'attends la suite de son récit pour me faire une idée
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    Askanwi il y a 2 jours
    Fallait rester aux usa et te défendre....ou porter plainte pour diffamation....et surtout montrer des preuves solides
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    MDR il y a 2 jours
    je vais t’épousé le mots préféré des coureurs de jupon senegalais😂😂😂😂
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    Balivernes il y a 2 jours
    Tu dis que des mensonges et tu parles trop ! Tout sera clair. Dis la vérité au lieu de mentir. Qui est témoin de ce que tu avances ?
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    FEDERATION NUL NUL NUL il y a 2 jours
    Comment une fédération peut avoir confiance à une dame qui est juste placé par la FIFA pourquoi ne pas envoyé une personne accompagné la dame et alerté si la situation devient grave 2mois pas de rapport rien juste une liste de course Une chose est claire l'histoire n'est pas nette trop de redit Un très grand manque de sérieux
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    Version il y a 2 jours
    Attendez la version de la dame avant de vous prononcer
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    s il y a 2 jours
    JE COMPRENDS MAINTENANT POURQUOI ON A empoisonné certains joueurs au maroc, cette fédération doivent tous aller en prison , c'est pourquoi elle cherche à mettre tout sur le dos de pap thiaw lui aussi il doit sortir et parler sinon il sera sacrifié comme le boeuf de tamkharit
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    Koko il y a 2 jours
    Pétition pour la démission de tout staff de FSF
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    Khayga il y a 2 jours
    Wakh bou egg dof moko moom La dame n a pas bien fait son boulot Et quand le cuisinier lui a dit qu i Elle n avait fait rien de bon Au lieu d acheter de la viande fraiche et halal et acheter de l viande congelé Les pomme de teere conserve sur des canette … Nous qui vivons en occident savons que les femmes ont des superpouvoirs … Fi kofi wax damala nop te nekhoko mounila harcelemeent sexuel … Au senegal des qu il entendent sexuel ils pense q le monsier a essaye de violer o de tenir un rapport sexuel avec la femme . Walahi fi c different mo takh moytou rekk .. don fi goor mom don fi garab gnoulay arroser moko gueun
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    Jean-le-fou il y a 2 jours
    C'est faux de nous dire que les produits n'étaient pas frais. Un commerce n'ose pas servir des produits pas frais. Je doute du professionnalisme de ce chef cuisinier. Pourquoi insister sur le terme HALAL ? Parmi les joueurs, il y'a des chrétiens qui ne sont pas obligé de manger du halal. Ils ont le droit de manger du porc et tous autres produits licites selon leur croyance. Ils devraient être frustrés les Nicolas, Crepin, Édouard, etc. Il pousse le ridicule jusqu'à évoquer un complot contre sa personne. C'est comme si le mot "complot" est adopté par l'académie sénégalaise depuis 2021. Que représente ta personne pour cette costaricaine, a certainement un sénégalais pour la premiere fois.
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    As il y a 2 jours
    Mais si en tant que musulman on va dans un pays ou seul la viande non halal est disponible, ce n est pas un pècher de la consommer par instinct de survie.
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    Wak il y a 2 jours
    La viande halal y’en a à tous les coins de rue aux States mon cher. Incompétents rek.
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    l&apos;essentiel des faits il y a 2 jours
    tu n'as rien dit, se sauver en catimini est suspect et louche, parles de la femme, tu voulais la baiser, hein, catteu co bamou Tass, tu as eu de la chance de fuir, la police américaine serait ravi de Tegal sa Ndeye
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    rewq il y a 2 jours
    Je pensais qu il devrait parler des accusations de viol comme le titre le monde.
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    Malbarré il y a 2 jours
    "Monsieur Plus" Vous avez bien raison de rappeler que les hommes senegailaises - pays où Tout tourne autour du sexe - ont de " sales habitudes". Polygamie, dokhane you méeti, Ndialo, predicateurs qui finalement à la longueur de journée te parle de mariage et sexe en tirant tout vers le plaisir et la toute puissance des hommes , autres leaders notamment politiques qui en la matiere sont des contre-exemples ... Bref on est juste malbarrés ..
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    F il y a 2 jours
    C pas Vrai Toutes aliments n est conservés il Ya des farmers market c des cultivateurs ils vendent des legumes fraud o. Y Trouve meme du bissap vert moi j achete Mon mouton et poulets Hallal soit cet dame ne connait pas les lieu ou en vend les fruits legumes poultry Viande Hallal et puis ici il ya beaucoup des Muslims
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    anonyme il y a 2 jours
    Le ridicule ne tue pas l'africain.....Je ne cuisine que du "halal"! Pourquoi toujours les senegalais utilise la religion pour tromper?....combien de pays arabes et musulmans etaientt dans la competition, comment eux ils mangent?!!! Trop c trop!
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    Gg il y a 2 jours
    Saa waay waxofi dara! Et les américains , quel intérêt ont ils de combattre les lions ?
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    max il y a 2 jours
    "...La dame était en connivence avec les Américains..." personnellement je crois pas à cette histoire. comment la côte d'ivoire s'est-elle débrouillée de son côté avec des joueurs musulmans qui mangent du halal, et une délégation pas aussi inconsciente pour manger autre chose que des produits frais. des que j'ai vu "sénégalaise" en début de texte, je me suis dit ah...peut être que y aura moyen de tenter une chance...
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    JS il y a 2 jours
    Trop d'amateurisme,la restauration des équipes nationales doit faire l'objet d'un appel d'offres où ne pourront soumissionner que les grands hôtels, aujourd'hui tout se gagne à partir d'une bonne logistique,d'une sécurité autour de l'équipe pour garantir la sérénité et la concentration.
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    EXPERT FOOT il y a 2 jours
    DONC vous voulez réduire NOTRE grosse élimination à une mauvaise alimentation ??? SOYONS un peu sérieux waaye !!!!
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    Boff il y a 2 jours
    Il faut tous les virer fédération y compris 🔥
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    gg il y a 2 jours
    La prochaine fois il faut prendre un chef cuisinier des forces armées pour éviter ce genre de problèmes
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    Meuw il y a 2 jours
    Et pourtant, un Sénégalais vivant aux États-Unis avait lancé un avertissement. Connaissant certaines habitudes de nos compatriotes, il avait conseillé de faire preuve d'une extrême prudence et même d'éviter toute attitude pouvant être mal interprétée envers les femmes, qui y bénéficient d'une protection juridique très forte. Malheureusement, ce genre de situation n'est pas totalement surprenant. Nous avons encore trop souvent du mal à respecter les règles et à adopter le comportement qu'exige le pays dans lequel nous nous trouvons. Le patriotisme ne consiste pas seulement à brandir le drapeau ou à défendre son pays sur les réseaux sociaux ; il consiste aussi à donner une bonne image de son peuple partout où l'on va. Pendant ce temps, beaucoup se battent pour devenir président de la République, ministre, député ou dirigeant d'une fédération, davantage pour améliorer leur propre situation que pour servir l'intérêt général. Pourtant, ceux qui les ont précédés avaient posé des fondamentaux qui auraient pu permettre au pays de poursuivre son développement de manière durable. On retourne dans les annees 80 et c'est vraiment malheureux.
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    Io il y a 2 jours
    .. " je n'ai pas touché à la viande qu'on me donnait, parce qu'elle n'était pas halal."..
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    Thiey il y a 2 jours
    Le seul conseil que j ai à te donner moy en accusant les americains d etre de connivence na nga am preuves ndakh fekkeu leu ba senegal porter leu plainte dou dara ci gnom. Ils vont révoquer ton visa si ce n est pas déjà fait d'ailleurs té dotoulofa dougou. Aussi nous reclamons la suite de l article parce que jusque là ton récit n'a rien à voir avec des accusations d'harcèlement sexuel.
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    La suite il y a 2 jours
    La suite c'est clair, la femme maya fall n'a pas respecté le contrat et voulez dribbler la fédération je me suis opposé et elle m'a fait un chantage pour m'accuser d'harcelement
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    Soid il y a 2 jours
    Demandons à ELHAJ Diouf il est fort dans le domaine du verbiage
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    Diaraaf il y a 2 jours
    Quoi qu'il en soit il est plus facile de croire a ce cuisinier à nos federaux ce Monsieur ce qu'il dit est coherent et les federaux n'avaient rien à foutre de l'alimentation des Joueurs. Donc il etait plus facile de se debarasser de lui en le taxant de violeurs et le faire partir.
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    Tom il y a 1 jour
    Si on se base sur les dires du cuisinier M. Diallo, lui-même, il s'est condamné lui-même, selon la législation américaine ou même nord-américaine. Du moment que ce n'est pas consentante, en tout cas, non souhaité par la dame. Son erreur, c'était quand on lui a parlé ou avertit, il devait présenter ses excuses d'une façon très plate. Mais lui, il a rajouté un ''merde'', comme cela se passe, dans des cas au Sénégal. On n'a pas la culture de présenter ses excuses au bon moment. Manque total de sensibilisation minimale, surtout sur le harcèlement sexuel. Pratiquement toutes les compagnies publiques en Amérique du nord, font de la sensibilisation en matière de harcèlement, pour éviter que cela soit trop trad comme ici. La seule solution, pour lui c'est de se mettre en mode de demande d'excuse et démontrer qu'il n'a jamais eu l'intention d'offenser mais plutôt d'encourager et rien d'autre. Si la victime l'a pris autrement, il doit l'assurer que ce n'était pas son intention d'offenser.
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    Tom il y a 1 jour
    Valable pour tout le monde! A l'etranger jamais de contact physique quoiqu'il en soit, il faut s'assurer que c'est consentant. Il y a une question sur comment draguer un americaine: Il faut toujours demander l'autorisation d'abord. L'accord de l'autre toujours. Ce n'est pas comme au senegal ou le contact est facile.
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    FATMEH il y a 1 jour
    ux Etats-Unis, tout est industriel et conservé en boîte. Même les pommes de terre sont en boîte, tout comme les légumes. Je ne pouvais pas cuisiner cela et le servir aux joueurs, qui sont comme mes propres enfants. ================== SAway naak je suis de tout coeur avec toi.. je suis senegalaise, je vis ici depuis plus de 30 , je ne mange que HALAL et rassure toi que le POULET est aussi HALAL. en ce qui concerne les LEGUMES. Chef Diallo, je te contredis, les LEGUMES FRAIS il y a en au SUPERMARCHE, moi j'habite tout pret d'une FERME.. bio, j'achete tout chez mon FERMIER TURQUE.. tous les LEGUMES et FRUITS.. les legumes ne sont pas CONSERVES.. il y en a .. mais pourquoi acheter des legumes en boite si tu peux acheter BIO et FRAIS.. MASSA.. affaire senegalais mann touti rekk , nakh daniou doy war.. cest bien triste tout cela.. une fois on a dit sur SENEWEB que le cuisinier n'a pas eu de VISA.. la je ne savais pas que tu etais aux USA.. doynawar
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    Attention aux USA il y a 1 jour
    Attention les gars. Aux Etats Unis un gynécologue étranger qui ne maîtrisait pas l 'Anglais a été poursuivi en justice par une patiente pour avoir dit "Nice" à l' examen des seins alors qu'il voulait dire que tout était normal.

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