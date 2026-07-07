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Auteur: SenewebNews

il y a 16 heures

Mondial 2026 : Hossam Hassan crie au scandale après Égypte-Argentine

Le parcours de l'Égypte à la Coupe du monde 2026 s'est arrêté de manière dramatique en huitièmes de finale. Les Pharaons ont été éliminés par l'Argentine sur le score serré de 3 buts à 2. En conférence de presse ce mardi à Atlanta, le sélectionneur égyptien Hossam Hassan n'a pas caché sa profonde colère face au dénouement de la rencontre. Tout en exprimant sa « gratitude » envers ses joueurs, le technicien a affirmé que son équipe s'était montrée supérieure au champion du monde en titre dans de nombreux compartiments du jeu. Selon lui, l'issue de la partie n'a pas été déterminée par le rectangle vert, mais a été directement « influencée par des facteurs extérieurs du jeu ».

L'arbitrage de François Letexier et la VAR lourdement ciblés

Hossam Hassan a centré ses critiques sur la prestation de l'arbitre central français, François Letexier. Le sélectionneur égyptien accuse explicitement le camp adverse d'avoir exercé une influence néfaste sur le corps arbitral : « Il y a eu des pressions de l'Argentine sur l'arbitre ». Il déplore également un manque flagrant de « respect » et de « fair-play » au cours de la rencontre.

Le technicien a notamment pointé du doigt des décisions cruciales non vérifiées par l'assistance vidéo. Il s'est insurgé contre le fait que le penalty accordé à l'Albiceleste découle d'une action litigieuse qui aurait dû, selon lui, tourner à l'avantage de sa propre équipe. Hassan regrette que cette phase, tout comme « plusieurs autres actions, avec des tirages de maillot », n'aient jamais fait l'objet d'un visionnage par la VAR.

Au-delà de l'arbitrage, le sélectionneur a fustigé l'organisation du calendrier, qualifiant d'insensé le choix de faire jouer les athlètes en plein milieu de la journée. « La programmation de ce match à midi n'a pas de sens. On mange à midi, on ne va pas sur un terrain », a-colère le technicien.

S'estimant victime d'une partialité géopolitique et sportive, il a conclu son intervention par des mots très forts et une décision radicale. Tout en clamant sa fierté d'être Africain, Arabe et d'avoir dirigé ce groupe, Hossam Hassan a annoncé qu'il boycottait purement et simplement le reste de la compétition : « Je vous dis mon avis, je ne vais pas continuer à suivre les matches de cette Coupe du monde ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Hossam Hassan accuse l'arbitre François Letexier et la VAR d'avoir favorisé l'Argentine, notamment sur un penalty litigieux non revu. - Le sélectionneur égyptien dénonce des "pressions de l'Argentine sur l'arbitre" et un manque de "respect" et de "fair-play". - Hassan annonce boycotter le reste de la Coupe du monde 2026, critiquant aussi la programmation du match à midi.