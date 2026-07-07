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Mondial 2026 : Hossam Hassan crie au scandale après Égypte-Argentine

Auteur: SenewebNews

il y a 16 heures 21102 Lectures 36 Commentaires | English
Mondial 2026 : Hossam Hassan crie au scandale après Égypte-Argentine

Mondial 2026 : Hossam Hassan crie au scandale après Égypte-Argentine

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Le parcours de l'Égypte à la Coupe du monde 2026 s'est arrêté de manière dramatique en huitièmes de finale. Les Pharaons ont été éliminés par l'Argentine sur le score serré de 3 buts à 2. En conférence de presse ce mardi à Atlanta, le sélectionneur égyptien Hossam Hassan n'a pas caché sa profonde colère face au dénouement de la rencontre. Tout en exprimant sa « gratitude » envers ses joueurs, le technicien a affirmé que son équipe s'était montrée supérieure au champion du monde en titre dans de nombreux compartiments du jeu. Selon lui, l'issue de la partie n'a pas été déterminée par le rectangle vert, mais a été directement « influencée par des facteurs extérieurs du jeu ».

L'arbitrage de François Letexier et la VAR lourdement ciblés

Hossam Hassan a centré ses critiques sur la prestation de l'arbitre central français, François Letexier. Le sélectionneur égyptien accuse explicitement le camp adverse d'avoir exercé une influence néfaste sur le corps arbitral : « Il y a eu des pressions de l'Argentine sur l'arbitre ». Il déplore également un manque flagrant de « respect » et de « fair-play » au cours de la rencontre.

Le technicien a notamment pointé du doigt des décisions cruciales non vérifiées par l'assistance vidéo. Il s'est insurgé contre le fait que le penalty accordé à l'Albiceleste découle d'une action litigieuse qui aurait dû, selon lui, tourner à l'avantage de sa propre équipe. Hassan regrette que cette phase, tout comme « plusieurs autres actions, avec des tirages de maillot », n'aient jamais fait l'objet d'un visionnage par la VAR.

Au-delà de l'arbitrage, le sélectionneur a fustigé l'organisation du calendrier, qualifiant d'insensé le choix de faire jouer les athlètes en plein milieu de la journée. « La programmation de ce match à midi n'a pas de sens. On mange à midi, on ne va pas sur un terrain », a-colère le technicien.

S'estimant victime d'une partialité géopolitique et sportive, il a conclu son intervention par des mots très forts et une décision radicale. Tout en clamant sa fierté d'être Africain, Arabe et d'avoir dirigé ce groupe, Hossam Hassan a annoncé qu'il boycottait purement et simplement le reste de la compétition : « Je vous dis mon avis, je ne vais pas continuer à suivre les matches de cette Coupe du monde ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Hossam Hassan accuse l'arbitre François Letexier et la VAR d'avoir favorisé l'Argentine, notamment sur un penalty litigieux non revu. - Le sélectionneur égyptien dénonce des "pressions de l'Argentine sur l'arbitre" et un manque de "respect" et de "fair-play". - Hassan annonce boycotter le reste de la Coupe du monde 2026, critiquant aussi la programmation du match à midi.
Auteur: SenewebNews
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (36)

Trier par :
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    Deugue ⭐ Top commentaire il y a 15 heures
    l'Égypte méritait de passer devant l'Argentine. C'est honteux cet arbitrage a sens unique. Avec les enjeux et l'image de la CDM les équipes africaines sont défavorisées. Si ça ne dépendait que de la FIFA aucune équipe africaine en quart. Toutes les équipes africaines sont maintenant éliminées ( le Maroc n'est pas une équipe africaine mais Arabe d'après un de ses ministres).... j'espère que la France battra cette équipe marocaine arabe
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    VARFIFA il y a 15 heures
    Sur le but egyptien refusé à la 58e: prenez la coupe et remettez là à Messi on peut tous rentrer.
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    Avis il y a 15 heures
    L'Egypt a ete volee. C'est honteux, Pauvre FIFA.
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    Plutôt manque de Fairplay il y a 14 heures
    Vous menez par 2 à 0 , on rattrape par 3 à 2 et vous en prenez à l'arbitrage.... C'était comme Belgique Sénégal.....
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    Babacar Sadikh BUTEYE il y a 13 heures
    Arrêtez de semer la confusion dans la tête des lecteurs car le ministre marocain n'a jamais dit ça. Il a dit que le Maroc ne représentait pas l'Afrique mais le Maroc.
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    Et alors? il y a 12 heures
    @Babacar Sadikh BUTEYE  Ça ne change rien. Le Maroc a participé aux éliminatoires de la coupe du monde en zone Afrique. Il est parti à la ciupe du monde fomme l’un des oays africains. Il represente donc l’Afrique.
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    Dof yi il y a 8 heures
    @Et alors?  C'est un Fake arrêter de croire à tout ce qu'on écrit sur le net , faites attention à la désinformation
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    Mame il y a 8 heures
    @Et alors?  Vous êtes naïf et enfantin en vous arrêtant aux seules apparences
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    Foutaise il y a 4 heures
    @Plutôt manque de Fairplay  Les deux buts belges ne sont pas valables. L'un, le deuxième c'est une faute sur Niakhaté et le péno n'en n'est pas un. Nous sa vons tous ce qui se passe.
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    Taisefou il y a 3 heures
    @Foutaise  Mauvais perdant
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    Incroyable il y a 15 heures
    Tout a fait d'accord.avec le Coach....trop de CORRUPTION dans ce Monde.
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    Réel il y a 13 heures
    Prendre 3 buts en 10mn, c'est pas possible si vous avez un bon mental et si vous savez gérer la pression.
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    Me il y a 15 heures
    Il a tt a fait raison sur beaucoup de choses. Pourquoi jouer a midi. Ils ne mettrons jamais les USAs a jouer a midi.Les joueurs Americains ont eu plus de jours de repos entre leur matches que tt le monde. On savait que ce mondial n'allait pas etre fair.
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    You il y a 12 heures
    Tu devrais savoir que jouer à midi donne un avantage aux équipes plus faibles
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    Défenseur il y a 14 heures
    Si on avait un Prési-caf comme eto'o j'allais lui demander pour la prochaine compétition un boycott général pour voir si une coupe du monde sans Afrique sera digne de ce nom.
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    Absurde FIFA il y a 14 heures
    La FIFA fait arbitrait ce match par un francais en nommant un argentin pour arbitrait le match France-Maroc. Chercher la logique: tu as intérêt à etre pro-argentin sinon le match prochain, ils vont te le rendre!! Degoutant le foot.
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    Bo il y a 15 heures
    Ou sont les defenseurs Egyptiens à la 89e...? Aucune raison de monter à ce stade du match.
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    Lam il y a 5 heures
    Le coaching égyptien a été catastrophique sur la fin de match. Donc le coach se dit : je vais accuser l'arbitrage pour sauver ma peau.
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    Vincent il y a 14 heures
    Comme d'habitude les mauvais perdants malhonnêtes tricheurs sont les mêmes incapables de gagner ça cible l'arbitrage comme durant la dernière coupe d'Afrique au maroc. Mener 2 à 0 et incapable de gagner ou de garder le score on crie au loup pareil que l'équipe du Sénégal contre la Belgique ça mène 2 à 0 puis tombé comme des mouches. La poisse du warkatk traitre indigne diomaye faye est tombé sur cette équipe d'amateur comme leur faux président escroc qui a volé l'élection présidentielle des sénégalais en 2024.
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    baye il y a 14 heures
    Hossam Hassan a probablement recu un coup de fil de Pape Thiaw pour comment gerer la rencontre quand tu menes 2 buts a 0 a moins de 15 minutes de la fin.
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    Sénégalais il y a 12 heures
    L’arbitre est malhonnête il a combattu l’Égypte c est honteux cette victoire de l’argentine est scandaleuse
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    Niol il y a 9 heures
    Honte a l abritage vraiment le but refusé de l Égypte est belle et bien valide
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    Toto il y a 8 heures
    Non. Tu peux dire ce que tu veux mais non .
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    mathiass il y a 6 heures
    c'est vrai cette coupe du monde est répugnante😢
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    Sortir il y a 14 heures
    Il fallai sortir du terraibmn
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    Momo2 il y a 14 heures
    Ne parlez pas d’heure quand même c’est le champion du monde en titre qui jouait à cette même heure, avec le roi et très respecté Messi.
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    Le véridique il y a 14 heures
    L Egypte n a pas de leçon à donner je me rappelle en 2006 une demie finale de coupe d Afrique contre le Sénégal un penalty qu on a pas accordé au Sénégal suite à une sur diomansy Camara
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    Mandute il y a 8 heures
    2004 et 2006 : les pires can de l'histoire...
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    Dormeur il y a 13 heures
    Tunisie ou Égypte ?
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    Falla il y a 12 heures
    A quoi bon imposer la Var dont l'activation ne dépend que de l'humeur de 2 a 4 personnes ? Au lieu de rendre plus justes les décisions arbitrales, elle favorise a son gré une équipe ou une autre. Autre chose,pourquoi une puce dans un ballon de foot?Quelle a été son application lors du mondial ?Qui commànde cette puce?Qu'apporte t'elle au football ?
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    Le Sénégal il y a 12 heures
    Félicitations à l entraîneur d Égypte qui s est battu en criant et en dénonçant. Le Sénégal n a réagi à aucun acte qui semblait injuste envers son équipe. Dans le deuxième but de la Belgique, il y a eu faute sur le défenseur sénégalais. Aucun sénégalais n a réclamé véritablement la Var, ni les joueurs, ni les entraîneurs. S il y avait une vraie réclamation, soit le but est annulé, soit le penalty qui est accordé après ne le serait pas. Car ce soit disant penalty pouvait ne pas être sifle. Pour moi, ce n était même pas un penalty. Le Sénégal n a pas réagi et les journalistes sénégalais doivent en parler dans les débats. Lors du match contre la Norvège, il y a une main et le Sénégal n a pas bougé. Au Maroc, on a eu trois joueurs qui auraient eu un malaise et aucune investigation. Le Sénégal est un pays de farceurs et c est pourquoi, échec sur échec. Avec le potentiel qu on a, le Sénégal pouvait même viser le trophée.
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    Félicitations il y a 12 heures
    Le Sénégal n a rien fait pour réclamer sur le deuxième but de la Belgique alors qu'il y avait faute. De même avec la Norvège, il y a eu une main avec penalty pour le Sénégal et personne n a bougé. Au Maroc, on a eu 3 malaises et personne n a bougé.

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