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Sport

Mondial 2026 : La Belgique domine les États-Unis (4-1) et rejoint l’Espagne en quarts de finale

Auteur: ousmane DiCKO

il y a 1 jour 4960 Lectures 9 Commentaires | English
Mondial 2026 : La Belgique domine les États-Unis (4-1) et rejoint l’Espagne en quarts de finale

Mondial 2026 : La Belgique domine les États-Unis (4-1) et rejoint l’Espagne en quarts de finale

La Belgique a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant face aux États-Unis (4-1), cette nuit, en huitièmes de finale. Sans livrer la rencontre la plus spectaculaire du tournoi, les Diables Rouges ont fait parler leur réalisme et leur maîtrise pour éliminer l’un des pays hôtes de la compétition.

Les Belges ont rapidement pris les commandes grâce à Charles De Ketelaere, qui a ouvert le score dès la 9e minute. Malgré l'égalisation à la 31e mn des Américains par Tillman sur coup franc, la Belgique n’a jamais perdu le contrôle de la rencontre

Avant la pause, De Ketelaere s’est offert un doublé à la 33e minute. Au retour des vestiaires, Hans Vanaken a profité d’une énorme erreur du gardien américain pour inscrire le troisième but belge à la 57e minute et mettre son équipe à l’abri.

Alors que les États-Unis tentaient en vain de revenir dans la partie, Romelu Lukaku a porté l’estocade dans le temps additionnel (90+3), scellant une victoire des siens.

Grâce à ce succès, la Belgique se qualifie pour les quarts de finale, où elle retrouvera l’Espagne.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La Belgique a battu les États-Unis 4-1 en huitièmes de finale du Mondial 2026. - Charles De Ketelaere a marqué un doublé (9e, 33e), Hans Vanaken (57e) et Romelu Lukaku (90+3) ont complété le score. - Les Diables Rouges affronteront l'Espagne en quarts de finale.
Auteur: ousmane DiCKO
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (9)

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    Pisko ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Le coach belge a donné une grande leçon de coaching á pape thiaw,en laissant ses Superstars sur de bruyne,doku,et lukaku sur le banc, c'est la performence des joueurs qui doit compter et non leurs noms,le jour ou le senegal aura un grand entraineur serait mème capable de gagner une coupe du monde
  • image
    délol bagages yi il y a 1 jour
    ndeyssane on aurait du préparer notre match conte l'espagne mais le traitre moniou oumm
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    Fsf il y a 1 jour
    Fédération kene geunou lene done coupable gniou la rekk mais équipe bi warone na dém demi wala sakh finalou.
  • image
    Deug il y a 1 jour
    Herve Renard rek
  • image
    Scandaleux il y a 1 jour
    Good job, après cette coupe du monde il devrait y avoir les assises internationale du football ⚽⚽⚽⚽⚽⚽ c'est écoeurant et dégueulasse ce que le président des USA avec son béni oui oui de président de la FIFA ont tenté de faire du sport le plus populaire de la planète. La CPI doit s'auto saisir du dossier de cette coupe du monde 2026.
  • image
    Ko il y a 1 jour
    Quelle terrible déception pour le Sénégal. Année à oublier

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