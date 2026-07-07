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Auteur: ousmane DiCKO

il y a 1 jour

Mondial 2026 : La Belgique domine les États-Unis (4-1) et rejoint l’Espagne en quarts de finale

La Belgique a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant face aux États-Unis (4-1), cette nuit, en huitièmes de finale. Sans livrer la rencontre la plus spectaculaire du tournoi, les Diables Rouges ont fait parler leur réalisme et leur maîtrise pour éliminer l’un des pays hôtes de la compétition.

Les Belges ont rapidement pris les commandes grâce à Charles De Ketelaere, qui a ouvert le score dès la 9e minute. Malgré l'égalisation à la 31e mn des Américains par Tillman sur coup franc, la Belgique n’a jamais perdu le contrôle de la rencontre

Avant la pause, De Ketelaere s’est offert un doublé à la 33e minute. Au retour des vestiaires, Hans Vanaken a profité d’une énorme erreur du gardien américain pour inscrire le troisième but belge à la 57e minute et mettre son équipe à l’abri.

Alors que les États-Unis tentaient en vain de revenir dans la partie, Romelu Lukaku a porté l’estocade dans le temps additionnel (90+3), scellant une victoire des siens.

Grâce à ce succès, la Belgique se qualifie pour les quarts de finale, où elle retrouvera l’Espagne.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Belgique a battu les États-Unis 4-1 en huitièmes de finale du Mondial 2026. - Charles De Ketelaere a marqué un doublé (9e, 33e), Hans Vanaken (57e) et Romelu Lukaku (90+3) ont complété le score. - Les Diables Rouges affronteront l'Espagne en quarts de finale.