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Auteur: Bernadin PATINVOH

il y a 1 jour

Mondial-2026 : La clause qu’ils ont voulu rajouter au contrat signé par Pape Thiaw

Les problèmes contractuels du sélectionneur des Lions du Sénégal ont parasité la participation de l’équipe au Mondial-2026.

En effet, selon les déclarations du journaliste français Romain Molina, Pape Thiaw est arrivé aux États-Unis sans contrat. Il était même prêt à quitter la compétition avant le deuxième match du Sénégal face à la Norvège.

« Ils lui apportent un contrat et ils ajoutent une clause : participation aux quarts de finale ; autrement c’est dehors »

Voyant la menace se préciser, la Fédération sénégalaise de football (FSF) se serait empressée de lui proposer un contrat dans lequel une clause aurait été discrètement introduite.

« Pape Thiaw a commencé par faire ses valises. On est dans l’hôtel. Il est prêt à quitter la Coupe du monde. La fédération est en panique. Ils lui apportent un contrat et ils ajoutent une clause : participation aux quarts de finale ; autrement c’est dehors hein ! . Sauf que ce n’était pas négocié comme ça. Nouvelles tensions entre le secrétaire général de la FSF et Pape Thiaw. Des noms d’oiseaux, etc. Donc, ils doivent revenir avec un autre contrat et finalement il signe son contrat cinq heures avant le match face à la Norvège », révèle le journaliste d’investigation.

Il dit être persuadé que le sélectionneur sénégalais n’était pas dans les bonnes dispositions mentales pour préparer comme il se doit le choc contre la Norvège.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le journaliste Romain Molina affirme que Pape Thiaw est arrivé aux États-Unis pour le Mondial-2026 sans contrat. - Une clause exigeant une participation aux quarts de finale a été ajoutée au contrat proposé par la FSF, provoquant des tensions. - Pape Thiaw a finalement signé son contrat cinq heures avant le match contre la Norvège, après avoir menacé de quitter la compétition.