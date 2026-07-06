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Sport

Mondial-2026 : La clause qu’ils ont voulu rajouter au contrat signé par Pape Thiaw

Auteur: Bernadin PATINVOH

il y a 1 jour 23064 Lectures 53 Commentaires | English
Mondial-2026 : La clause qu’ils ont voulu rajouter au contrat signé par Pape Thiaw

Mondial-2026 : La clause qu’ils ont voulu rajouter au contrat signé par Pape Thiaw

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Les problèmes contractuels du sélectionneur des Lions du Sénégal ont parasité la participation de l’équipe au Mondial-2026. 

En effet, selon les déclarations du journaliste français Romain Molina, Pape Thiaw est arrivé aux États-Unis sans contrat. Il était même prêt à quitter la compétition avant le deuxième match du Sénégal face à la Norvège.

« Ils lui apportent un contrat et ils ajoutent une clause : participation aux quarts de finale ; autrement c’est dehors »

Voyant la menace se préciser, la Fédération sénégalaise de football (FSF) se serait empressée de lui proposer un contrat dans lequel une clause aurait été discrètement introduite. 

« Pape Thiaw a commencé par faire ses valises. On est dans l’hôtel. Il est prêt à quitter la Coupe du monde. La fédération est en panique. Ils lui apportent un contrat et ils ajoutent une clause : participation aux quarts de finale ; autrement c’est dehors hein ! . Sauf que ce n’était pas négocié comme ça. Nouvelles tensions entre le secrétaire général de la FSF et Pape Thiaw. Des noms d’oiseaux, etc. Donc, ils doivent revenir avec un autre contrat et finalement il signe son contrat cinq heures avant le match face à la Norvège », révèle le journaliste d’investigation.

Il dit être persuadé que le sélectionneur sénégalais n’était pas dans les bonnes dispositions mentales pour préparer comme il se doit le choc contre la Norvège.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le journaliste Romain Molina affirme que Pape Thiaw est arrivé aux États-Unis pour le Mondial-2026 sans contrat. - Une clause exigeant une participation aux quarts de finale a été ajoutée au contrat proposé par la FSF, provoquant des tensions. - Pape Thiaw a finalement signé son contrat cinq heures avant le match contre la Norvège, après avoir menacé de quitter la compétition.
Auteur: Bernadin PATINVOH
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (53)

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    f ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Beaucoup de gens s'en prennent méchamment à Pap thiaw pour le qualifier de nul s'en tenir compte des conditions dans lesquelles il était. Quand Pap Thiaw battait la rdc avec la manière au Congo l'une des meilleurs équipe d’Afrique dans un stade de plus 100 mille pers vous n'aviez pas dit que pap Thiaw "xamoul dara", quand il battait l’Angleterre vous n'aviez pas dit non plus dit que "xamoul dara" , quand il prenait la coupe devant le Maroc la meilleure équipe africaine du moment avec la manière avec un système très cohérent en prenant le risque même de changer de tactique en plein match vous n'aviez pas dit que "xamoul dara". C'est le seul coach en Afrique qui a pris la chan et la can et on dit que "xamoul dara" c'est du n'importe quoi. Pour 3 matchs ratés en coupe du monde, avec un très bon contenu dans l'ensemble de ces matchs, certains méchants déversent leur fiel sur lui et nous savons tous, les conditions de non performance dans lesquelles la fédé l'a placé. Aucun coach dans le monde ne pouvait réussir dans cette situation aussi délétère. Un coach qui a atteint ses objectifs haut la main au lieu de l'encourager et le mettre dans de bonnes conditions en perspective de la CM mais non par méchanceté et traitrise, on complote dans son dos pour le limoger pour mettre un Blanc que la fédé aurait payé plus de 50M. Dieu n'aime pas les traitres. Cet échec est salutaire car si pap Thiaw avait réussi à la coupe du monde personne ne saurait la mafia à l'intérieur de cette fédé. Ce qui risque d'arriver au Sénégal c'est le syndrome du Mali. Erik Schell leur coach à la can en côte d’ivoire avait fait un excellent travail jusqu’à leur élimination par la cote d'ivoire, les gens ont dit que "xamoul dara "on devrait gagner le match car on a les meilleurs joueurs et l'ont limogé pour aller prendre un Blanc, résultat le foot malien est à terre l’équipe nationale ne gagne plus rien. Avoir de bons joueurs n’est pas synonyme de bons résultats sans un bon coach tacticien capable de les faire jouer. Pap thiaw a tellement élevé le niveau de jeu du Sénégal de sorte que les gens en viennent à croire que ns devons pas perdre devant n'importe quelle équipe. Sous Aliou Cissé les gens étaient presque résignés à ne plus voir les matchs de l'équipe nationale tellement le jeu était pauvre et ennuyant et c'était avec les mêmes joueurs. Les seuls défauts de pap Thiaw c'est son laxisme et son manque de rigueur à imposer son autorité et à protéger son équipe des infiltrations extérieurs, là où aliou cissé était meilleur que lui. S’il parvenait à avoir du caractère et imposer son autorité, il serait le coach idéal pour le Sénégal. A mon avis malgré ses insuffisances notoires sur la gestion des hommes, en lui adjoignant un bon staff trés rigoureux après avoir assaini totalement la fédé il pourrait faire des resultats avec l'expérience qu'il vient de vivre. Au lieu de nous emmener un autre qu’il soit blanc ou noir qui nous coutera cher sans aucune garantie de résultat quel que soit son vécu et son expérience. N’oubliez pas que PAP THIAW c’est un an, une qualification en coupe du monde et une CAN, plus qualification au 2eme tour de la CM.
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    Ida il y a 1 jour
    C'est juste, malheureusement pour lui, c'est dommage. Les gens de la fédération sont malhonnêtes, de vraies crapules.
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    Situer les responsabilités il y a 1 jour
    Pape est aussi responsable de tout ça. A la publication de la.miste pour la.CAN on savait qu'il y a problème. (Avec son fameux mane dou ma raggal). Deux mois sans contrat il devait faire fuiter cela dans la.presse et prendre le peuple en témoin...... il a laissé pourrir la situation. Quand le.peuple te manifeste une sympathie, il faut l'exploiter à fond. Quand aux fédéraux ce sont des pourritures qui.n'ont pas leur place dans le football moderne.
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    Habib diop il y a 1 jour
    Avec RDC on etait chanceux
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    Makhou il y a 1 jour
    Merci F. C'est exactement ce que je pense
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    stop il y a 23 heures
    @F  Arrêtez avec Malang Sarr! Une équipe c'est un groupe avant tout. Pape prépare sa coupe du monde depuis les qualifs de la Can. Tout ce qu'on a gagné c'était sans Malang Sarr. Vous nou fatiguez et vous ne l'aidez pas non plus. Je suis sûr que si Malang Sarr convoqué et commet une bourde comme n'importe quel joueur peut le faire... c'est vous même qui allez taper sur Pape Thiaw
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    Laye il y a 1 jour
    Sacré Seydou Sow, ce secrétaire général qui se dit expérimenté et qui tient le football en otage. Faut le dégommer et le retourner dans son football amateur. Le haut niveau a ses exigences que visiblement tu ignores
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    lol il y a 1 jour
    La responsabilité de l’échec incombe aux politiques et en premier lieu Diomaye,on ne change pas une équipe qui gagne à une semaine du mondial pour satisfaire son ego!
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    Wakh Deugue il y a 1 jour
    @lol  Vous avez parfaitement raison. Tout cet échec est le paie d'un seul homme qui a osé faire du tass Yakar et woor. C'est le signe que cet homme va échouer. Que Dieu préserve le Sénégal. Amine
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    TeX il y a 1 jour
    Au pr Diomaye, c'est le moment où jamais de sortir le balai et de dégager ce qui fait office de fédération du 🇸🇳 de Faussaires...Abdoulaye Seydou Sow en tête
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    Lumumba il y a 1 jour
    Le Senegal cette Coupe du Monde c'est: 🔻3 defaites en 4 matchs 🔻9 buts encaissés 🔻Une selection qui n'a pas pu s'entrainer à Dakar avant la competition car la fede est endettée et n'est pas foutue de payer ses prestataires. 🔻 Des cadres qui choisissent eux meme des joueurs. 🔻Un entraineur sans contrat au debut de la competition 🔻 Un entraineur qui avait une grosse gueule au Maroc mais qui refuse de blamer l'organisation des US, ou l'arbitrage en leur defaveur. 🔻6 mois de salaires impayés 🔻Une federation qui n'arrive meme pas à organiser un simple vol retour pour leur joueurs, meme plusieurs jours après l'élimination 🔻Une federation dont les dirigeants ont passé leur temps aux US à faire la fete et s'exploser la gueule. 🔻Un cuisinier qui a harcelé sexuellement une employée americaine et a dû quitter les US dans la nuit... ------------------------ Mais le thé au Maroc 🇲🇦 avait un gout bizzare 🤪... 🇸🇳🇲🇦 Les senegalais ont passé 5 mois à insulter Lakjaa, le Roi et les marocains qui les ont acceuilli comme des Rois et de vrais freres... Alors qu'au final, leur vrai ennemi c'etait leur federation de corrompu et d'incapable.
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    Racine il y a 1 jour
    Mais 10 buts marqués.
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    Lucide! il y a 1 jour
    Toi le marocain la est ce que tu peux nous foutre la paix?
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    Mbayefallba il y a 1 jour
    Ne nchechez pas des excuses pour Pape Thiaw en évoquant ces problèmes de contrat.En vérité notre entraineur ne fait pas le poids.
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    Ablaye il y a 1 jour
    Arretez vos complexes d'entraineurs ètrangers. Pape Thiaw est un patriote malmené par des responsables de la FSF et d'anciens joueurs ruinés qui bazadent les finances de FSF. Les jeunes lui font confiance et il a montré du caractère pour arracher la coupe d'Afrique malgrés les magouilles de la fifa et de la caf. Je vote Pape Thiaw et le retour avec un cosensus exceptionnel de Sonko, de l'ancienne ministre du sport qui avait exigé une gestion saine des finances au Maroc.
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    Best il y a 1 jour
    Comme pape Thiaw est fort seulement en premiere mi-temps, trouvons lui un adjoint qui s'occcupera des deuxiemes mi-temps 😂😂😂
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    Der il y a 1 jour
    Ça ne se passe comme ça. Un entraîneur choisit lui-même ses adjoints.
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    Milk il y a 1 jour
    Pdt Augustin Naame naagne laa!
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    CEDDO il y a 1 jour
    J’espère seulement que son contrat arrivera à son terme avant 2027
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    Thiaw Laye il y a 1 jour
    Pape Thiaw est le meilleur
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    Viva Football il y a 1 jour
    Nico Jackson doit tout faire pour être prêté à Nottingham Forest. Oliver Glassner va faire de lui une star. Ismaela Sarr devrait aussi forcer pour suivre son ancien coach.
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    Me il y a 1 jour
    Jackson va rester sur le banc encore. Il ne sert a rien devant les autres talents finisseurs.
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    Ddr il y a 1 jour
    Pape Thiaw n’a qu’à partir et on lui trouve un remplaçant capable de maintenir cette au sommet du football africain en attendant le prochain mondial. Maintenir cet entraîneur serait la plus grosse erreur que le Sénégal pourrait faire. Tous les autres entraîneurs ayant échoué durant cette cdm ont été remerciés ou ont démissionné.
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    Cat il y a 1 jour
    Tout a fait d accord avec toi mais pape seul ne doit pas payer les pots casses la federation doit sauter aussi ils ne peuvent pas continuer a prendre le peuple en otage tout appartient au peuple et c est le peuple qui ne veut plus de cette federation de noceurs mon Dieu .
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    Djey il y a 1 jour
    Pape au delà des problèmes à montrer ses limites on est un pays pauvre tu peux gagner autant d’argent et nous faire ça donc soit tu fais des résultats soit tu dégages Emplus federation bi mom on peut rien contre eux dal
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    Zeum il y a 1 jour
    Ce coach n a qu a juste démissionné. Notre objectif c est la couoe du monde dont il n'est pas capable de gagner avec ses cadres.
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    Koil23 il y a 1 jour
    Pape THIAW..n'est pas un bon entraîneur il l'a suffisamment montré. Depuis un moment , nous voyons une machine de campagne derrière lui pour le faire rester. Cela ne passera pas. Lors du match Sénégal Belgique, il n'y a qu'un seul fautif: PAPE THIAW...
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    CK il y a 1 jour
    Pape Thiaw est majeur et vacciné! C’est à lui d’imposer les conditions qui lui permettent une bonne participation au Mondial. Il ne devrait pas accepter que ces incapables de fédéraux lui imposent un Programme qui ne convient pas, y compris son contrat! Donc il reste coupable techniquement! Administrativement la fédération est lourdement coupable aussi!
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    gass il y a 1 jour
    Si Pape Thiaw est resté sans salaire et sans contrat durant des mois qu'en est t'il du staff technique? Est ce qu'ils ont été payés eux aussi ou sont t'ils au même niveau que l'entraineur?
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    Me il y a 1 jour
    Ils auraient du faire ce contrat avec cette clause au mois de Fevrier et lui imposer les quarts ou dehors.
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    Daba il y a 1 jour
    Ça alors, certains ont trop vite tiré sur Pape Thiaw. Mais lepp dina leer
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    Dibs il y a 1 jour
    Il faut être dans de bonnes dispositions mentales pour ne pas aligner la même équipe qui a coulé face à l'équipe de France ? Ce n'est pas une excuse, que ce coach soit démis de ses fonctions.
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    LOPES il y a 1 jour
    Au moment de signer son contrat, il faut rappeler que cela faisait 5 mois que Pape Thiaw n'avait pas de salaire. Ce sont des problèmatiques que l'on retrouve souvent au Sénégal, avec des travailleurs qui peuvent être pendant des mois sans être payés. C'est le cas actuellement des contractuelles de l'enseignement. S'il n' y a pas une réglementation stricte sur ce point la (pénalité de retard), alors ce problème a encore des jours devant lui
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    Reumbeung il y a 1 jour
    Nouvelle génération, nouvelles mœurs !!!! Nous avons à faire à de nouveaux tubes digestifs !
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    Citoyen il y a 1 jour
    Vous vous imaginez encore Pape Thiaw sur le banc du Sénégal ?
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    MANDELA il y a 1 jour
    Pape Thiaw n'est donc pas fautif si j'étais à sa place j'allais quitter cette équipe sans management.
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    Soid il y a 23 heures
    Trop de choses et de manquements un nouveau et nommé mais laissé à Dakar au profit de l’ancien devenu conseiller et de surcroît ayant déjà un poste à l’extérieur un ELHAJ Diouf dont la fonction est de jongler et de chahuter (amicalement) avec les joueurs aux entraînements donc échec logique
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    Soid il y a 23 heures
    Un nouveau directeur technique

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