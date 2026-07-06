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Sport

Mondial 2026 : La diplomatie belge réagit à l'affaire du carton annulé de Balogun

Auteur: AFP

il y a 2 jours 5158 Lectures 5 Commentaires | English
Mondial 2026 : La diplomatie belge réagit à l'affaire du carton annulé de Balogun

Mondial 2026 : La diplomatie belge réagit à l'affaire du carton annulé de Balogun

Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a jugé lundi "incompréhensible" la décision de la Fifa de suspendre le carton rouge qui avait été infligé au Mondial-2026 à l'attaquant américain Folarin Balogun, questionnant aussi l'intervention politique de Donald Trump.

« Si vraiment c’est un coup de fil qui explique cette décision incompréhensible, cela serait bafouer les règles les plus élémentaires du football et du sport », a déclaré le ministre dans un communiqué transmis par son service de presse. « Ce serait très grave. Comment la FIFA pourrait-elle encore plaider le fair-play avec crédibilité ? », a-t-il insisté, à quelques heures du match entre la Belgique et les États-Unis.

De son côté, le Premier ministre belge Bart De Wever a préféré ironiser sur la polémique... Par félin interposé, en faisant réagir son chat gris Maximus, qui est son vecteur de communication humoristique sur Instagram.

« Carton rouge ? Je vais quand même jouer ! », a lancé Maximus, en commentaire d'une photo le montrant avec une carte rouge au bout d'une patte, se prélassant sur la moquette grise au siège de la Chancellerie à Bruxelles. Sollicité par l'AFP pour savoir si Bart De Wever comptait lui-même réagir, son service de communication a renvoyé vers les propos de Maximus sur Instagram.

Un coup de fil suspect de Donald Trump à Gianni Infantin

Les réactions indignées se multipliaient lundi après la décision de la Fifa, rendue publique dimanche, de suspendre le carton rouge qui avait été infligé à l'Américain Folarin Balogun et devait initialement le priver du huitième de finale États-Unis/Belgique.

Deux sources proches du dossier ont confirmé dimanche à l'AFP que Donald Trump, qui vante de longue date son amitié avec le patron de la Fifa Gianni Infantino, l'avait appelé mercredi pour demander le réexamen de la suspension de l'attaquant américain.

Le coup de fil est intervenu quelques heures à peine après le 16e de finale contre la Bosnie-Herzégovine lors duquel Balogun avait été exclu. Finalement, le meilleur buteur de Team USA dans cette Coupe du monde pourra bien être aligné à Seattle lors du huitième de finale face aux Diables rouges à 17h00 (mardi 00h00 GMT).

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, juge "incompréhensible" la décision de la FIFA de suspendre le carton rouge de Folarin Balogun, évoquant un possible coup de fil politique de Donald Trump. - Deux sources proches du dossier confirment que Donald Trump a appelé le patron de la FIFA Gianni Infantino mercredi pour demander le réexamen de la suspension de l'attaquant américain. - Le Premier ministre belge Bart De Wever ironise sur la polémique via son chat Maximus sur Instagram, avec un message humoristique sur le carton rouge.
Auteur: AFP
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (5)

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  • image
    Mt il y a 2 jours
    La credibilite du match risque d'etre fragilise
  • image
    Kt il y a 2 jours
    La credibilite du tournoi risque d'etre fragilise
  • image
    Défenseur il y a 2 jours
    Ils ont été arrangé face au Sénégal ! Donc s'il sont derangés face à un autre, ils doivent assumer.
  • image
    Belgique-Senegal il y a 1 jour
    Sur le 2iem but le Belge fait une faute manifeste et jette Moussa Niajgate à terre et sur le 3iem y'a pas penalty de Lamine Camara . La Belgique a volé sa victoire grâce à l'arbitre et à la VAR

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