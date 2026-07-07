News Feed
Calendar icon
Wednesday 08 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Sport

Mondial 2026 : La nouvelle sortie hallucinante de la sénatrice paraguayenne, Céleste Amarilla, contre Mbappé

Auteur: Avec L'équipe

il y a 1 jour 9571 Lectures 27 Commentaires | English
Mondial 2026 : La nouvelle sortie hallucinante de la sénatrice paraguayenne, Céleste Amarilla, contre Mbappé

Mondial 2026 : La nouvelle sortie hallucinante de la sénatrice paraguayenne, Céleste Amarilla, contre Mbappé

La sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla ne manque pas de toupet. Après avoir injurié de manière très violente Kylian Mbappé, le qualifiant de « Camerounais colonisé, faisant semblant d'être Français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid », et traité le capitaine de l'équipe de France d'« idiot qui n'a même pas appris à écrire ; au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco et la chose la plus instruite qu'il ait jamais entendue, ce sont des chimpanzés », la membre du Parti libéral radical authentique a remis une pièce dans la machine sans revenir complètement sur ses propos.

L'argument du « sang en ébullition » et de la victimisation

Amarilla a joué la carte de la victimisation pour justifier ses déclarations racistes. « Mes publications ont été faites le sang en ébullition. Ce sang métis, ce beau mélange de sang indigène et de sang espagnol qui coule dans mes veines », a-t-elle écrit dans sa lettre ouverte.

« Cependant, un peu plus tard, j'ai regretté de t'avoir maltraité avec les mêmes insultes que celles que je reçois moi-même », écrit la sénatrice de 61 ans. « Moi, on me méprise parce que je suis une femme brune, latino-américaine. J'ai regretté et j'ai supprimé le message. Je comprends que cela t'ait blessé, parce que c'est humiliant », a-t-elle poursuivi.

Plus sidérant encore, plutôt que de faire profil bas après ses propos inacceptables, Amarilla a renchéri : « Maintenant, j'exige que tu te rétractes aussi et que tu me présentes des excuses. Moi non plus, je ne tolérerai pas ta violence, tu ne me connais pas, tu n'as aucune idée de qui je suis et tu n'as aucun droit de dire que je suis une femme méprisable, indigne de la fonction que j'exerce. Violence de genre pure et dure ! Rétracte-toi avec moi, honore ta citoyenneté française et présente des excuses, sinon je pourrai entamer des actions légales pour violence de genre. »

Dans sa lettre, la sénatrice paraguayenne a aussi insisté sur le caractère personnel de ses injures envers Kylian Mbappé, précisant qu'elle n'a « rien contre la France ». Elle explique d'ailleurs y avoir vécu, étudié, « chanté la Marseillaise », mais aussi passé Noël dans la station très prisée de Courchevel et rejoint la ville huppée de Saint-Tropez pour célébrer la nouvelle année en 2026. Elle risque d'y être accueillie fraîchement si elle décide d'y revenir un an plus tard.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- La sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla a justifié ses insultes racistes envers Kylian Mbappé par un "sang en ébullition" et s'est présentée comme victime de discrimination en tant que femme brune latino-américaine. - Elle exige des excuses de Mbappé et menace de poursuites judiciaires pour "violence de genre", tout en affirmant n'avoir "rien contre la France" et en évoquant ses séjours dans des lieux huppés comme Courchevel et Saint-Tropez. - Amarilla a regretté avoir supprimé son message initial, mais maintient ses propos en renchérissant sur ses accusations contre le joueur.
Auteur: Avec L'équipe
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
Tags

Articles connexes

Commentaires (27)

Trier par :
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer
  • image
    Toubab français ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Mbappé a bien répondu à cette femme qui n'honore pas le genre féminin.... elle ne se rend pas compte des énormités qu'elle dit... franchement je me demande ce qu'elle doit bien produire au Sénat pour l'intérêt du peuple Paraguayen ... Elle est à l'image des footballeurs paraguayen sans aucun respect et aucune éducation.... Nous allons faire bloc derrière Mbappé et ses menaces ne nous intimide en rien !
  • image
    Desole il y a 1 jour
    ...désolé mais vous etes entrain de faire hors sujet quand vous dites ..."cette femme qui n'honore pas le genre féminin".C'est pas un probléme de genre mais de racisme salace;que ces propos soient dits pas un homme ou une femme ca n'honore personne.....
  • image
    Abdullah il y a 1 jour
    Mbappé a très bien répondu à cette chose de sexe féminin. Ce n'est pas une femme.
  • image
    PASTEF NATOU LA il y a 1 jour
    N'est ce pas en Amérique du Sud que les Nazi se sont réfugié ?????
  • image
    RAHAN il y a 1 jour
    La situation socio-économique de la communauté afro-paraguayenne est marquée par une marginalisation historique et des inégalités structurelles profondes par rapport au reste de la population.De récentes données scientifiques majeures, issues de l'Enquête Nationale sur la Population Afro-paraguayenne (EPAP), mettent en lumière cette précarité à travers plusieurs indicateurs clés :Pauvreté et conditions de viePauvreté multidimensionnelle : Environ 31,8 % de la population afro-paraguayenne vit dans la pauvreté multidimensionnelle. Ce taux est plus du double de celui de la population générale (15 %).Sécurité foncière : Le manque de titres de propriété officiels et la spoliation historique des terres (notamment sous la dictature de Stroessner) restent des obstacles majeurs pour les communautés comme celle de Cambacuá.
  • image
    Thiaroye il y a 1 jour
    Elle a parfaitement raison, une très courageuse personne cette dame,c'est toujours le camp de thiaroye qui se répète ailleurs, des négros qui font l'ignoble boulot des négriers. Le grand Louis Armstrong a dit ( I am white inside but that doesn't help my case)----dixit--je suis blanc de l'intérieur mais cela ne me fait pas accepter.
  • image
    Bilahi WALAHI Talahi il y a 1 jour
    Les NAZIS étaient entrain d'abattre une mission divine, j'ai côtoyé et travaillé durant treize années avec les Américains du Sud aux USA ce les plus grandes âmes soeurs de la terre.
  • image
    Thiaroy il y a 1 jour
    Ce forum est une espace pour exprimer son opinion, qui a raison qui ne l'a pas tout dépend où l'on se sent le mieux, évitons de ne pas sombrer dans l'affre de la malédiction en insultant celui dont nous ignorons tout. Un jour si tu ! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! de tes propres déchets rappelles toi de ton insulte. Wasalam
  • image
    low iq il y a 1 jour
    C'est amusant depuis le temps que vous minimisez le racisme et la violence de certaines femmes parce qu 'elles sont moins violentes physiquement et parce à " l'horizontale on est égales".
  • image
    Landing SONKO il y a 1 jour
    Le drame dans notre monde contemporain c'est la présence massive dans la société de gens sans valeur

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Révision Constitutionnelle : Le Chef De L'État Saisit Les 7 Sages Pour Faire Annuler Le Vote De L'assemblée Nationale
    Politique il y a 21 heures
  2. Post image
    2
    Plainte D’un Ancien Lion : Amara Traoré Arrêté
    Justice il y a 5 heures
  3. Post image
    3
    Révision Constitutionnelle : La Riposte De Pastef Suite Au Recours De Diomaye Faye
    Politique il y a 11 heures
  4. Post image
    4
    Pape Guèye Sort Encore Du Silence : « Chaque Décision Que J’ai Pu Prendre Récemment… »
    Sport il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Vente De Cartes De Membre De Pastef Interrompue Par Les Forces De L’ordre à Fann-point E : Le Clpc Crie à « L’entrave »
    Politique il y a 23 heures
  6. Post image
    6
    Mondial 2026 : Hossam Hassan Crie Au Scandale Après Égypte-argentine
    Sport il y a 16 heures
  7. Post image
    7
    Assemblée Nationale : Les Suppléants De Ousmane Sonko Et Amadou Bâ Repartent Avec De Gros Avantages
    Politique il y a 3 heures
  8. Post image
    8
    Boycott : Pape Guèye Dans Le Collimateur De La Fsf
    Sport il y a 6 heures
  9. Post image
    9
    Révision Constitutionnelle : Pourquoi Le Vote De L’assemblée Nationale Pourrait être Annulé
    Justice il y a 2 heures
  10. Post image
    10
    Scandale à Rufisque : Un Professeur De Maths Embrasse Une élève De 15 Ans En Pleine Salle De Classe
    Societe il y a 13 heures

NÉCROLOGIE

Abdourahmane SAMB
Avis de DécèsAbdourahmane SAMBDate de Deces: 23 juin, 2026🤲 17 prières · 💬 15 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances