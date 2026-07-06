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Sport

Mondial-2026 : L’Angleterre souffre mais élimine le Mexique en huitièmes de finale et retrouve la Norvège

Auteur: Ousmane Dicko

il y a 2 jours 4290 Lectures 1 Commentaires | English
Mondial-2026 : L’Angleterre souffre mais élimine le Mexique en huitièmes de finale et retrouve la Norvège

Mondial-2026 : L’Angleterre souffre mais élimine le Mexique en huitièmes de finale et retrouve la Norvège

L’Angleterre s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en s’imposant 3-2 face au Mexique, au terme d’une rencontre intense et riche en rebondissements.

Pourtant, les Mexicains ont longtemps dominé les débats grâce à une meilleure maîtrise de la possession du ballon. Mais ce sont les Three Lions qui ont fait preuve d’un réalisme redoutable. Jude Bellingham a ouvert le score à la 36e minute avant de doubler la mise seulement deux minutes plus tard (38e).

Le Mexique a rapidement réagi par Julián Quiñones, qui a réduit l’écart à la 41e minute, relançant ainsi le suspense avant la pause.

Au retour des vestiaires, la rencontre a pris un nouveau tournant avec l’expulsion du défenseur anglais Jarell Quansah à la 54e minute pour un tacle dangereux sur un attaquant mexicain. Réduite à dix, l’Angleterre a toutefois réussi à creuser l’écart grâce à Harry Kane, auteur du troisième but sur penalty à la 60e minute.

Raúl Jiménez sur penalty à la 69e minute ramene le score à 3-2, avant une fin de match marquée par une forte pression mexicaine. Solides derrière malgré leur infériorité numérique, les Anglais ont résisté jusqu’au coup de sifflet final pour décrocher leur qualification.

Grâce à ce succès, l’Angleterre retrouvera la Norvège en quarts de finale du Mondial 2026.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- L'Angleterre a battu le Mexique 3-2 en huitièmes de finale du Mondial 2026. - Jude Bellingham a marqué deux buts (36e, 38e) et Harry Kane un penalty (60e), malgré l'expulsion de Jarell Quansah (54e). - L'Angleterre affrontera la Norvège en quarts de finale.
Auteur: Ousmane Dicko
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (1)

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    mustapha hihihihih il y a 2 jours
    ça c'est une équipe qui se bat ,pas pas comme ces rigolos d'africains

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