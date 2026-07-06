Mondial 2026 : le Cap-Vert célèbre ses héros après un parcours historique
Des milliers de supporters ont accueilli dimanche à Praia les joueurs de la sélection cap-verdienne, de retour du Mondial 2026.
Pour sa toute première participation à une Coupe du monde, le Cap-Vert a créé la surprise en atteignant les seizièmes de finale.
Les Requins bleus ont notamment tenu en échec l'Espagne, l'Uruguay et l'Arabie saoudite en phase de groupes, avant de s'incliner avec les honneurs face à l'Argentine 3-2 après prolongation. Un parcours historique pour l'équipe de Cap-vert.
Auteur: Harouna NEYA Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
Commentaires (8)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.