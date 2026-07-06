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Sport

Mondial 2026 : le Cap-Vert célèbre ses héros après un parcours historique

Auteur: Harouna NEYA

il y a 2 jours 3193 Lectures 8 Commentaires | English
Mondial 2026 : le Cap-Vert célèbre ses héros après un parcours historique

Mondial 2026 : le Cap-Vert célèbre ses héros après un parcours historique

Des milliers de supporters ont accueilli dimanche à Praia les joueurs de la sélection cap-verdienne, de retour du Mondial 2026.

Pour sa toute première participation à une Coupe du monde, le Cap-Vert a créé la surprise en atteignant les seizièmes de finale.

Les Requins bleus ont notamment tenu en échec l'Espagne, l'Uruguay et l'Arabie saoudite en phase de groupes, avant de s'incliner avec les honneurs face à l'Argentine 3-2 après prolongation. Un parcours historique pour l'équipe de Cap-vert.

Auteur: Harouna NEYA
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (8)

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    mg il y a 2 jours
    bravo
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    Edson13 il y a 2 jours
    Merci les capverdiens . Au moins les choses bougent chez eux
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    Tx il y a 2 jours
    Eux sont déjà rentrés. La fédération ou le ministère sont incapables d'organiser le retour des joueurs et de la délégation 6 jours après. Pathétique
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    Réveille toi il y a 2 jours
    Ils sont rentrés et sont passés à autre chose khana tu es dans le coma ?
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    REVEIL il y a 1 jour
    @Réveille toi  C'est à toi de te réveiller ! Tx parlait de la délégation Sénégalaise qui est encore aux USA 6 jours après leur élimination. Yow deh c'est pas Coma, mais tu dois être cadavérisé lolllll
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    Tx il y a 1 jour
    @Réveille toi  Avec ce qui s'est passé avec match, il y a de quoi tomber dans le coma. J'ai lu dans la presse qu'ils rentrent demain mardi motax.
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    Diambar il y a 1 jour
    Bravo aux Capverdiens!🙏🙏

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