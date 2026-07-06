Sport

Auteur: Harouna NEYA

il y a 2 jours

Mondial 2026 : le Cap-Vert célèbre ses héros après un parcours historique

Des milliers de supporters ont accueilli dimanche à Praia les joueurs de la sélection cap-verdienne, de retour du Mondial 2026.

Pour sa toute première participation à une Coupe du monde, le Cap-Vert a créé la surprise en atteignant les seizièmes de finale.

Les Requins bleus ont notamment tenu en échec l'Espagne, l'Uruguay et l'Arabie saoudite en phase de groupes, avant de s'incliner avec les honneurs face à l'Argentine 3-2 après prolongation. Un parcours historique pour l'équipe de Cap-vert.