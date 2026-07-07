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Auteur: AFP

il y a 1 jour

Mondial-2026: les joueurs belges disent avoir été boostés par l'affaire Balogun

Le "sentiment d'injustice" lié au fait que l'attaquant américain Folarin Balogun, pourtant exclu en 16es, ait pu jouer le huitième de finale contre la Belgique a donné un surcroit de motivation aux Diables Rouges, vainqueurs autoritaires des Etats-Unis lundi à Seattle.

"Ces deux derniers jours, il s'est passé beaucoup de choses sur le plan extra-sportif", a raconté le milieu de terrain Nicolas Raskin à la RTBF. "Il y avait un sentiment d’injustice dans le groupe et on avait à cœur de répondre sur le terrain."

Prié de dire si l'affaire avait boosté les Diables rouges avant le match, son capitaine Youri Tielemans a répondu: "Oui".

"On ne va pas se le cacher, on a eu une réunion quand on a appris la nouvelle", a déclaré le joueur d'Aston Villa à la RTBF. "On s’est dit qu’on devait répondre sur le terrain. C'est ce qu’on a fait aujourd’hui. Je suis très fier de l’équipe."

Remontée après un début de tournoi poussif et le scandale Balogun, la Belgique a sorti sèchement les Etats-Unis (4-1) dès les 8es de finale de leur propre Mondial, débuté avec entrain et achevé sur un immense gâchis.

Après deux journées occupées par les manœuvres en coulisse et le parfum du scandale, Trump ayant demandé et obtenu de la Fifa la levée de suspension de l'attaquant Folarin Balogun, exclu au match précédent, la vérité du terrain a balayé la polémique en même temps que les espoirs des Etats-Unis, rattrapés par des faiblesses individuelles.

"Allez annuler ça" ("Overturn this"), a déclaré l'équipe de Belgique sur X, dans une référence ironique à la suspension de la sanction contre Folarin par la Fifa.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le sentiment d'injustice lié à la participation de l'attaquant américain Folarin Balogun, pourtant exclu en 16es, a motivé les joueurs belges avant leur victoire 4-1 contre les États-Unis. - Le milieu Nicolas Raskin a évoqué un "sentiment d'injustice" dans le groupe, poussant l'équipe à répondre sur le terrain. - Le capitaine Youri Tielemans a confirmé que l'affaire avait boosté les Diables Rouges, après une réunion d'équipe suite à l'annonce de la levée de suspension de Balogun par la Fifa.