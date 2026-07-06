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Auteur: AFP

Mondial-2026: l'héroïsme des Anglais, l'impuissance du Brésil, l'intervention de Trump

Les Anglais, héroïques à dix, ont résisté aux vagues mexicaines de l'Azteca pour arracher leur qualification pour les quarts de finale du Mondial, à l'inverse d'un Brésil qui ne produit plus de rêve et a été mise à terre par un immense joueur, le Norvégien Erling Haaland.

Le choc des huitièmes opposera lundi à Dallas le Portugal de Cristiano Ronaldo à l'Espagne championne d'Europe avant une autre affiche, au parfum de scandale celle-là, entre les Etats-Unis et la Belgique.

Car la Fifa a suspendu dimanche le carton rouge qui devait priver de ce match le meilleur buteur américain de la compétition, Folarin Balogun. Or cette décision surréelle a été précédée d'un coup de fil du président Donald Trump à son ami Gianni Infantino pour demander le réexamen de cette sanction.

. Les Anglais gagnent la bataille de l'Azteca

Stade mythique, penalties, exclusion, altitude, suspense jusqu'au bout... C'est au terme d'un match de légende comme seule la Coupe du monde en produit que l'Angleterre, à dix pendant une quarantaine de minutes, est parvenue à se qualifier pour les quarts de finale, en battant le Mexique (3-2), chez lui, à l'Azteca.

Un doublé de Jude Bellingham et un but de Harry Kane - son sixième dans le tournoi - ont permis aux Anglais de régler un contentieux vieux de 40 ans avec cette enceinte mythique, théâtre de leur défaite historique face à l'Argentine de Diego Maradona (2-1), et sa "main de Dieu" le 22 juin 1986.

Le coup d'envoi avait été décalé d'une heure à cause du risque d'éclairs, mais l'électricité a été présente sur la pelouse pendant toute la rencontre. Réduits à dix après l'expulsion à la 54e de Jarell Quansah pour un tacle dangereux, les hommes de Thomas Tuchel ont dû batailler pour conserver leur avantage, face à des Mexicains qui ont multiplié jusqu'au bout les assauts sur le but de Jordan Pickford plusieurs fois décisif.

La désillusion est immense pour le Mexique, deuxième des trois pays-hôtes à être éliminé au stade des huitièmes de finale après le Canada.

. Haaland terrasse le Brésil

La Norvège a éliminé le Brésil, et ce n'est peut-être même pas une surprise, tant les Norvégiens impressionnent depuis un mois, contrairement aux Brésiliens.

Avec un doublé, Haaland a anéanti les rêves de sixième étoile du Brésil (2-1). L'attaquant, qui rejoint Kylian Mbappé et Lionel Messi en tête du classement des buteurs, a porté les Vikings vers le premier quart de finale de leur histoire, qu'ils disputeront contre l'Angleterre.

A l'inverse, les joueurs de Carlo Ancelotti rentrent dépités: le Brésil n'avait pas été éliminé si tôt dans la compétition depuis 1990.

Et c'est une fin cruelle pour Neymar, qui espérait une autre issue pour ce qui aura été, à 34 ans, son quatrième et dernier Mondial. Entré en jeu à la 67e minute, le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (80 buts) ne se consolera pas d'un penalty marqué dans le temps additionnel (90e+10).

. Trump, la Fifa, le scandale

Le Mondial-2026 tient son scandale: contrarié par la suspension de Balogun pour le huitième de finale lundi contre la Belgique, Trump a appelé Infantino, et le joueur a finalement été autorisé à jouer, une ingérence qui suscite un tollé.

Deux sources proches du dossier ont confirmé à l'AFP que le président américain, qui vante de longue date son amitié avec le patron du football mondial, l'avait appelé mercredi pour demander le réexamen de la suspension de l'attaquant, exclu le même jour contre la Bosnie-Herzégovine.

Et l'annonce, surréelle, est tombée dimanche par un communiqué de la Fifa: la commission de discipline a modifié la sanction. Le match de suspension ferme dont il avait automatiquement écopé a été commué en "un match de suspension avec sursis, assorti d'une période probatoire d'un an".

Balogun pourra bien être aligné à Seattle face aux Diables rouges à 17h00 (mardi 00h00 GMT).

"Merci à la Fifa d'avoir fait ce qu'il fallait et d'avoir réparé une grande injustice !", a réagi le président américain sur sa plateforme Truth Social.

"La vraie force, c’est de gagner avec fair-play (et en respectant toutes les règles). C’est ce que la Belgique fera demain (lundi)", a répliqué sur X la ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Jacqueline Galant.

. L'Espagne attend CR7

Parmi les quatre derniers huitièmes de finale programmés lundi et mardi, le "derby" de la péninsule ibérique Portugal-Espagne, en cas de succès de la Roja, pourrait pousser Cristiano Ronaldo, 41 ans, vers la retraite internationale.

"Vous avez essayé de me tuer pendant 23 ans", a lancé dimanche la superstar portugaise aux cinq Ballons d'or devant une marée de médias réunis dans le stade de Dallas.

"Comme je l'ai dit avant, (je vais arrêter) quand je le déciderai, pas quand vous le déciderez", a encore asséné l'avant-centre aux 146 buts en 232 sélections (deux records dans le football international masculin) et qui dispute sa sixième Coupe du monde.

L'Argentine de Lionel Messi et l'Egypte de Mohamed Salah seront opposés mardi à midi (16h00 GMT) à Atlanta, avant que la Suisse et la Colombie ne clôturent les huitièmes de finale à 13h00 (20h00 GMT) à Vancouver.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'Angleterre, réduite à dix, s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant le Mexique (3-2) à l'Azteca, grâce à un doublé de Jude Bellingham et un but de Harry Kane. - La Norvège a éliminé le Brésil (2-1) avec un doublé d'Erling Haaland, privant Neymar d'une dernière Coupe du monde réussie. - Donald Trump a appelé le président de la Fifa, Gianni Infantino, pour demander le réexamen de la suspension de Folarin Balogun, qui a été commuée en sursis, permettant à l'attaquant américain de jouer contre la Belgique.