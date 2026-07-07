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Auteur: Senewebnews-RP

Mondial 2026 : «Maya Fall fait partie du système qui voulait éliminer le Sénégal»

Maya Fall. Le nom de cette Américaine d’origine sénégalaise est apparu à plusieurs reprises dans l’entretien de «chef Diallo» paru ce lundi dans L’Observateur. Le cuisinier des Lions l’accuse d’avoir été mandatée pour transformer le rêve américain du Sénégal en cauchemar, la soupçonnant même d’être derrière son retour précipité au bercail, à la veille du premier match des hommes de Pape Thiaw, contre la France, après qu’il a fait l’objet d’accusations de harcèlement sexuel. «Elle fait partie du système qui voulait éliminer le Sénégal», a tranché celui qui revendique 25 ans au service de la Tanière.

D’après le récit de «chef Diallo», Maya Fall était mandatée par la FIFA pour accompagner les Lions et les Éléphants de Côte d’Ivoire. Elle a été connectée avec la délégation sénégalaise deux mois avant son arrivée sur le sol américain. «Elle devait gérer toute la logistique, précise le cuisinier. Nous avons travaillé pendant deux mois sur tous les lieux de regroupement et la restauration.»

Les Lions privés de viande halal

Malheureusement, si l’on se fie au récit de «chef Diallo», les choses ne sont pas passées comme prévu. Premier couac : le séjour des hommes de Pape Thiaw dans un hôtel à Raleigh, en Caroline du Nord, dans le cadre de la préparation du Mondial avec deux matchs en vue, contre les États-Unis et l’Arabie saoudite. La cuisine n’était pas prête. «Les joueurs ne mangent que du halal. Mais ce que j’avais là-bas n’était pas halal, pointe ‘chef Diallo’. On m’a dit que des réunions allaient être organisées, j’ai répondu ‘non’ parce que cela faisait deux mois que nous avions exprimé les besoins et qu’on m’avait assuré que tout serait sur place.»

Le cuisinier des Lions choisit alors de prendre ses «responsabilités en décidant d’aller au marché. Pendant deux jours, je n’ai pas touché à la viande qu’on me donnait ; je préparais que du poulet et du poisson. J’ai utilisé mon propre argent pour acheter quelques denrées afin de satisfaire les joueurs».

Après la Caroline du Nord, les Lions posent leurs valises à New Jersey, leur camp de base pour le Mondial. Les choses sérieuses commencent. La France est dans la ligne de mire du Sénégal. «Chef Diallo» espère que tout rentrera dans l’ordre et qu’il pourra préparer des mets adaptés aux besoins et aux exigences des Lions. Encore un couac : au cours de la réunion de prise de contact avec l’équipe mise à sa disposition, le cuisinier des Lions apprend que la commande retenue pour la délégation sénégalaise ne correspond pas à celle qu’il avait transmise à Maya Fall deux mois plus tôt.

«Chef Diallo» l’interpelle. «Elle a alors affirmé avoir transmis ladite commande à la direction. Cette explication m’a paru incompréhensible. Les membres de la direction, pourtant présents à la réunion, n’ont pas confirmé ses propos. Après un vif échange, le chef cuisinier de l’hôtel m’a indiqué qu’il était impossible de modifier la commande en cours, mais que, sous deux jours, une nouvelle commande pourrait être passée pour une livraison prévue avant le weekend. J’ai acquiescé, le marché d’approvisionnement se situant à New York, à une heure de route depuis New Jersey.»

Les courses incomplètes avant le scandale

Dès le lendemain, un autre accrochage oppose «chef Diallo» à Maya Fall. Envoyée faire des courses, cette dernière revient avec quelques denrées. La quantité n’y est pas. Le cuisinier des Lions lui demande de retourner au marché pour les compléments, sans manquer de lui lancer à la figure, d’après son récit : «Vous avez saboté la restauration à San Antonio, je ne tolérerais pas cela ici.»

Viennent ensuite les accusations de harcèlement sexuel. La victime présumée est une Américaine d’origine costaricaine d’une quarantaine d’années. Maya Fall l’avait proposée à «chef Diallo» comme assistante en cuisine. Elle a assisté à la préparation de la collation des Lions ce jour-là. «Après avoir remis les barquettes au médecin, je suis retourné en cuisine pour me changer avant de regagner ma chambre afin d’y effectuer ma prière. Avant de partir, rembobine le cuisinier des Lions, j’ai serré la main de la collaboratrice chinoise, pour la remercier de son aide. Concernant la femme proposée par Maya, je lui ai donné une tape amicale dans le dos avant de me retirer prier.»

Une heure plus tard, «chef Diallo» faillit tomber des nues : «Maya est venue m’interpeller en ces termes : ‘La prestataire prétend que vous lui avez tapé dans le dos et qualifie cet acte de harcèlement sexuel’. Ce à quoi j’ai répliqué avec véhémence en disant à Maya : ‘Merde’.»

Le cuisinier des Lions jure n’avoir jamais nourri d’intentions malveillantes envers son accusatrice. Que les affirmations selon lesquelles il lui aurait proposé le mariage, pour obtenir ses faveurs, ne sont que pures inventions. Et que la dame n’a passé qu’une trentaine de minute dans sa cuisine avant de disparaître, sans même porter plainte contre lui.

La thèse de la conspiration

«Chef Diallo» s’est fait une religion : «Il s’agissait manifestement d’une action préméditée. Pour moi, c’est Maya qui est derrière tout ça.» C’est cette dernière qui est d’ailleurs venue lui annoncer que son billet pour le Sénégal était prêt. C’était à la veille du match contre la France.

Face au cuisinier sénégalais qui ne comprenait pas ce qui lui arrive, Maya Fall lui aurait exposé les risques qu’il encourait en restant sur le sol américain avec une accusation de harcèlement sexuel au-dessus de sa tête. «Elle m’a juste dit : ‘Ici, c’est aux États-Unis, si vous tapez une femme dans le dos comme ça, elle peut vous poursuivre pour harcèlement sexuel et la police peut débarquer ici’. Je lui ai répondu : ‘Si la police débarque, ce n’est pas un problème, je lui parle’. Elle m’a dit : ‘Non, comme l’équipe nationale joue dans 24 heures, l’environnement pourrait être pollué par cette affaire’. J’en ai parlé à Abdoulaye Sow (secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, Ndlr), il m’a dit : ‘Tu peux partir et revenir après le match contre la France’.»

C’est ainsi que «chef Diallo» a pris l’avion pour Dakar. Le cœur gros et en colère contre Maya Fall : «Tout cela, c’était pour saboter le Sénégal. Ma conviction est qu’elle était en mission. Et la même mission qu’elle avait pour le Sénégal, elle l’a aussi eue auprès de l’équipe de Côte d’Ivoire, qu’elle gérait également. Là-bas aussi, on parle de harcèlement sexuel.»

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Chef Diallo accuse Maya Fall d'avoir été mandatée pour "éliminer le Sénégal" lors du Mondial 2026, notamment en sabotant la logistique et la restauration halal. - Il affirme que Maya Fall a orchestré des accusations de harcèlement sexuel contre lui, après qu'il lui a donné une tape amicale dans le dos. - Maya Fall lui aurait annoncé son billet de retour au Sénégal la veille du match contre la France, invoquant les risques juridiques aux États-Unis.