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Mondial 2026 : «Maya Fall fait partie du système qui voulait éliminer le Sénégal»

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 jour 43770 Lectures 84 Commentaires | English
Mondial 2026 : «Maya Fall fait partie du système qui voulait éliminer le Sénégal»

Mondial 2026 : «Maya Fall fait partie du système qui voulait éliminer le Sénégal»

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Maya Fall. Le nom de cette Américaine d’origine sénégalaise est apparu à plusieurs reprises dans l’entretien de «chef Diallo» paru ce lundi dans L’Observateur. Le cuisinier des Lions l’accuse d’avoir été mandatée pour transformer le rêve américain du Sénégal en cauchemar, la soupçonnant même d’être derrière son retour précipité au bercail, à la veille du premier match des hommes de Pape Thiaw, contre la France, après qu’il a fait l’objet d’accusations de harcèlement sexuel. «Elle fait partie du système qui voulait éliminer le Sénégal», a tranché celui qui revendique 25 ans au service de la Tanière.

D’après le récit de «chef Diallo», Maya Fall était mandatée par la FIFA pour accompagner les Lions et les Éléphants de Côte d’Ivoire. Elle a été connectée avec la délégation sénégalaise deux mois avant son arrivée sur le sol américain. «Elle devait gérer toute la logistique, précise le cuisinier. Nous avons travaillé pendant deux mois sur tous les lieux de regroupement et la restauration.»

Les Lions privés de viande halal

Malheureusement, si l’on se fie au récit de «chef Diallo», les choses ne sont pas passées comme prévu. Premier couac : le séjour des hommes de Pape Thiaw dans un hôtel à Raleigh, en Caroline du Nord, dans le cadre de la préparation du Mondial avec deux matchs en vue, contre les États-Unis et l’Arabie saoudite. La cuisine n’était pas prête. «Les joueurs ne mangent que du halal. Mais ce que j’avais là-bas n’était pas halal, pointe ‘chef Diallo’. On m’a dit que des réunions allaient être organisées, j’ai répondu ‘non’ parce que cela faisait deux mois que nous avions exprimé les besoins et qu’on m’avait assuré que tout serait sur place.» 

Le cuisinier des Lions choisit alors de prendre ses «responsabilités en décidant d’aller au marché. Pendant deux jours, je n’ai pas touché à la viande qu’on me donnait ; je préparais que du poulet et du poisson. J’ai utilisé mon propre argent pour acheter quelques denrées afin de satisfaire les joueurs».

Après la Caroline du Nord, les Lions posent leurs valises à New Jersey, leur camp de base pour le Mondial. Les choses sérieuses commencent. La France est dans la ligne de mire du Sénégal. «Chef Diallo» espère que tout rentrera dans l’ordre et qu’il pourra préparer des mets adaptés aux besoins et aux exigences des Lions. Encore un couac : au cours de la réunion de prise de contact avec l’équipe mise à sa disposition, le cuisinier des Lions apprend que la commande retenue pour la délégation sénégalaise ne correspond pas à celle qu’il avait transmise à Maya Fall deux mois plus tôt.

«Chef Diallo» l’interpelle. «Elle a alors affirmé avoir transmis ladite commande à la direction. Cette explication m’a paru incompréhensible. Les membres de la direction, pourtant présents à la réunion, n’ont pas confirmé ses propos. Après un vif échange, le chef cuisinier de l’hôtel m’a indiqué qu’il était impossible de modifier la commande en cours, mais que, sous deux jours, une nouvelle commande pourrait être passée pour une livraison prévue avant le weekend. J’ai acquiescé, le marché d’approvisionnement se situant à New York, à une heure de route depuis New Jersey.»

Les courses incomplètes avant le scandale

Dès le lendemain, un autre accrochage oppose «chef Diallo» à Maya Fall. Envoyée faire des courses, cette dernière revient avec quelques denrées. La quantité n’y est pas. Le cuisinier des Lions lui demande de retourner au marché pour les compléments, sans manquer de lui lancer à la figure, d’après son récit : «Vous avez saboté la restauration à San Antonio, je ne tolérerais pas cela ici.»

Viennent ensuite les accusations de harcèlement sexuel. La victime présumée est une Américaine d’origine costaricaine d’une quarantaine d’années. Maya Fall l’avait proposée à «chef Diallo» comme assistante en cuisine. Elle a assisté à la préparation de la collation des Lions ce jour-là. «Après avoir remis les barquettes au médecin, je suis retourné en cuisine pour me changer avant de regagner ma chambre afin d’y effectuer ma prière. Avant de partir, rembobine le cuisinier des Lions, j’ai serré la main de la collaboratrice chinoise, pour la remercier de son aide. Concernant la femme proposée par Maya, je lui ai donné une tape amicale dans le dos avant de me retirer prier.»

Une heure plus tard, «chef Diallo» faillit tomber des nues : «Maya est venue m’interpeller en ces termes : ‘La prestataire prétend que vous lui avez tapé dans le dos et qualifie cet acte de harcèlement sexuel’. Ce à quoi j’ai répliqué avec véhémence en disant à Maya : ‘Merde’

Le cuisinier des Lions jure n’avoir jamais nourri d’intentions malveillantes envers son accusatrice. Que les affirmations selon lesquelles il lui aurait proposé le mariage, pour obtenir ses faveurs, ne sont que pures inventions. Et que la dame n’a passé qu’une trentaine de minute dans sa cuisine avant de disparaître, sans même porter plainte contre lui.

La thèse de la conspiration

«Chef Diallo» s’est fait une religion : «Il s’agissait manifestement d’une action préméditée. Pour moi, c’est Maya qui est derrière tout ça.» C’est cette dernière qui est d’ailleurs venue lui annoncer que son billet pour le Sénégal était prêt. C’était à la veille du match contre la France.

Face au cuisinier sénégalais qui ne comprenait pas ce qui lui arrive, Maya Fall lui aurait exposé les risques qu’il encourait en restant sur le sol américain avec une accusation de harcèlement sexuel au-dessus de sa tête. «Elle m’a juste dit : ‘Ici, c’est aux États-Unis, si vous tapez une femme dans le dos comme ça, elle peut vous poursuivre pour harcèlement sexuel et la police peut débarquer ici’. Je lui ai répondu : ‘Si la police débarque, ce n’est pas un problème, je lui parle’. Elle m’a dit : ‘Non, comme l’équipe nationale joue dans 24 heures, l’environnement pourrait être pollué par cette affaire’. J’en ai parlé à Abdoulaye Sow (secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, Ndlr), il m’a dit : ‘Tu peux partir et revenir après le match contre la France’

C’est ainsi que «chef Diallo» a pris l’avion pour Dakar. Le cœur gros et en colère contre Maya Fall : «Tout cela, c’était pour saboter le Sénégal. Ma conviction est qu’elle était en mission. Et la même mission qu’elle avait pour le Sénégal, elle l’a aussi eue auprès de l’équipe de Côte d’Ivoire, qu’elle gérait également. Là-bas aussi, on parle de harcèlement sexuel.»

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Chef Diallo accuse Maya Fall d'avoir été mandatée pour "éliminer le Sénégal" lors du Mondial 2026, notamment en sabotant la logistique et la restauration halal. - Il affirme que Maya Fall a orchestré des accusations de harcèlement sexuel contre lui, après qu'il lui a donné une tape amicale dans le dos. - Maya Fall lui aurait annoncé son billet de retour au Sénégal la veille du match contre la France, invoquant les risques juridiques aux États-Unis.
Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (84)

Trier par :
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    Lahad ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Maya Fall ne serait pas la dernière sénégalaise qui se viendrait pour le bien matériel. Cependant la fsf a été en dessous de tout en terme de rigueur administrative et logistique.
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    XYZ il y a 1 jour
    Je préfère attendre la version de la dame. L'Observateur ce sont des manipulateurs
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    max il y a 1 jour
    elle a aussi travaillé pour la cote d'ivoire apparemment sans problèmes, perso, je ne crois pas en ces histoires. soyons sérieux, que la fédé trouve un autre cuisinier.
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    Amateurisme il y a 1 jour
    Tout ce qu'on retient est qu'une personne extérieur peut facilement integrer la cuisine des lions. Très dangereux. La Norvége a montré l'exemple en amenant sa nourriture.
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    Boyziar il y a 1 jour
    Les Yeux , la pensée et les mains loin de toute femme qui ne n'est pas notre c'est l'arme du musulman qui veut une vie paisible actuellement. Baissez les yeux contrôlez vos pensées et Gardez ses mains dans ses poches.
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    preuw il y a 21 heures
    Magoum dieum ay rayaaté ak ak tape amical waroko sakh fowé. Perso j'ai la vingtaine mais malgré leur insistance je ne donne pas la main aux nassaranes jigéne
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    SenPapa il y a 18 heures
    Tout ce qu'il a raconte peut etre vrai mais ICI on ne touche pas les femmes meme si c'est innocent , ca ne se fait pas.
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    Abdo il y a 10 heures
    Cet équipe doit être verrouiller de toute part a l étranger .On a vu les failles n importe qui peut infiltrer la délégation aussi facilement .Les ambassades devraient les premiers relais a l étranger et doivent porter assistance pour éviter ce genre de problèmes
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    Observation il y a 1 jour
    Je pense que Diallo a raison avec ces toubabs tout est possible ils sont capable de tout Faire pour l echec du noir. Je Parle en connaissance de cause pour avoid vecu avec eux pendant des annees. Jamais un pays African ne va remporter cette coupe si c e n est pas une veritable decision divine. Jamais l.afrique ne se developera si ca depends.que des toubabs. Ils ont Tues tous nos bons dirigeants. Leur hypocrisie depasse l entendement d un etre humain. Wake up.African. C est plutot la coupe.des blancs qui n est pas Mondial sans l afrique..
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    shame il y a 1 jour
    A cause de vos théories complotistes et de la victimisation, vous avez mis de médiocres à la tête du pays, ca ne m'étonne guère que quiconque a des problèmes de mœurs va faire la même chose sachant les sénégalais incroyablement emotifs.pffff
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    BD il y a 21 heures
    @shame  Complotiste kay. Il faut aller revoir l'exemple parfait de calcul sportif dans le cas de Laure Manoudou et Lucas Marin durant les JOJ de Pekin en 2008. L'espionnage sportif sa existe!
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    SenPapa il y a 18 heures
    @Manduté  Tu ne connais pas le Toubab. Quand tu dis " en general" ........je ris. Le toubab ne nous aime pas et ne nous aimera jamais. Un long debat mais ......sache que tu ne connais pas le toubab.
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    Sénégal en avant il y a 1 jour
    Malheureusement dans ce pays c’est l’amateurisme à tous les étages. La période moderne ne peut pas se satisfaire d’improvisation. Nous sommes dans un monde de compétition que cela soit au niveau économique, sportif,politique voire même identitaire. Les autres ne sont pas meilleurs que nous. Ils ont juste ce petit quelque chose que l’on appelle organisation, discipline, méthodologie. Dans ce système organisé il existe une chaîne de responsabilités. Chez nous personne n’est responsable de rien. Il y’a toujours un bouc émissaire. Ici c’est une Maya Sall ailleurs c’est les anciens colons ou les guinéens etc. Seul le travail paie. Seul le travail amène le progrès. Tant que nous ne nous déciderons pas à retrousser nos manches , à créer un vrai entrepreneuriat, nous serons toujours les cancres de la course mondiale. À nos hommes politiques je dis : Donnez l’exemple. Sacralisez les deniers publics. N’en faites pas un raccourci d’enrichissement. Ce n’est que de cette manière que nous deviendrons crédibles sur la scène internationale. Le récit de ce cuisinier est pitoyable et pathétique mais reflet de notre mentalité qui est tombée très bas.
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    Excellente analyse il y a 21 heures
    Merci bcp
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    Laye il y a 1 jour
    À mon avis les propos de chef diallo ne m'a pas convaincu...y'a trop d'incohérences
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    Inspecteur il y a 1 jour
    On va te confier l'enquête. Mais il va falloir commencer par améliorer votre orthographe
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    Correcteur il y a 1 jour
    @Inspecteur  Merci à vous également de revoir vos ruptures de construction. Tutoiement puis vouvoiement.
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    Prof il y a 22 heures
    @Inspecteur  Si une personne écris mal c est peut-être qu’elle n’a pas eu la chance de faire de bonnes études Le faire remarquer est de l arrogance vouloir montrer que l’on est supérieur
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    Vilain il y a 1 jour
    Toujours la victimisation comme dab on a perdu parce que on a mal mangé hahaha
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    Footbe il y a 1 jour
    La chanson préférée de certains: C'est un complot. A chaque fois qu'on fait ses conneries, quand les conséquences arrivent, on se présente en victime d'un complot. La victimisation marche bien au Sénégal.
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    Lsfa il y a 1 jour
    Des amateurs qui n'ont pas d'ambitions c'edt malheureux , un pays ou tous ses problemes qui font que le pays va mal de tous les côtè ses toujours des problemes de moeurs , si c'est pas la politique aves des pronlemes de viols c'est tantot la societèe avec le problemes avec les goorjigeen . Donc que voulez vous onnva tomber tous bas et ça nous concerne tous . Le mal est profond est le pays sombre a cause de certains
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    Milk il y a 1 jour
    Objectif: Saboter le mondial de l'équipe nationale du Sénégal But: Ternir l'image de l'équipe et de la fédération, CONTRIBUTION à la victoire devant la TAS Comment: Infiltrer l'équipe, diviser le groupe, créer une ambiance toxique, faire contester les choix du coach par le public grâce à de faux comptes, recruter des journalistes sénégalais, isoler Pape Thiaw, Le faire licencier et fondre sur lui trois ans ou quatre plus tard pour lui régler son comptes. Auteurs: Lekja et l'équipe d'intelligence économique du royaume.
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    Spaghetti il y a 1 jour
    Ils sont toujours les victimes ces africains toujours la faute aux autres en plus on aime beaucoup se casser derrière la religion
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    Mbaye il y a 1 jour
    Histoire à dormir debout ou vouloir noyer le poisson. On est pas né hier pour croire à des histoires pareilles. Il faut assumer c'est tout, manque de professionnalisme et cela fait honte à tout un peuple.
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    Mband il y a 1 jour
    Revenons sur le choix de Maya Fall. Qui la choisie à la place de qui. Y avait-il appel d'offre ou par simple copinage. Le peuple, avisé lutte lutte pour éliminer ces types de personne dans les sphères de l'Etat Sénégal. C'est un anti-systeme, c'est contraire aux valeurs prônées par nos nouvelles autorités.👍🙏
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    FromMassada il y a 1 jour
    j'ai entièrement lu l'interview de "Chef DIALLO" mais il y'a trop d'incohérences. Comment une femme qui n'est pas membre de la FSF peut lui dire de rentrer en lui tendant un billet. Et lui il s'exécute sans même informer ses responsables ? Arrêtons le rôle de la victimisation, du complot etc... Il n'a pas dit toute la vérité avec ses watts à n'en plus finir. "Je jure devant ALLAH", il l'a répété je ne sais combien de fois dans son récit approximatif.
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    yace il y a 1 jour
    Hé chef cuisinier maye niou diame , on a déjà vu cette histoire chez ndeye khady Nd
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    Citoyen il y a 1 jour
    Tout ça la n'est pas sérieux. Je suis très déçu de cette campagne. Un peu de rigueur way..
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    Deug Nekhoul il y a 1 jour
    Cette fédération n'est pas du niveau professionnel de l'équipe. Elle n'est même pas du niveau encadrement navetane.
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    Oustaz Jacuzzi il y a 1 jour
    Oh oh le tarif c'était 3 buts par match.....ÉLECTRIFIEZ vos villages c'est mieux
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    vigilance il y a 1 jour
    Pourquoi saluer la chinoise et taper la costaricaine sur le dos? un simple merci avec le souris et tout au plus serrer la main aurais suffit avec des collaboratrice avec qui tu dis n'aaoir travailler qu'environ 30 mn donc de véritables étrangers pour vous. il faut avoir de la réserve dans ses gestes et ses mots
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    Gateau il y a 1 jour
    Comme bon sénégalais excuse après excuse… toujours la faute de l’autre. Tu manques de professionnalisme c’est tout. Rein n’a voir avec Maya.
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    Diallo il y a 1 jour
    Ou sont les caméras de surveillance
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    verite absolue il y a 23 heures
    senegalais dafa beugue djigen et il faut toujours niouy thiokass chef diallo tu as eu de la chance d'avoir ete exfiltre
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    Sénégal il y a 1 jour
    C'est un problème important qu il fallait élucider, on ne peut pas vous imposer quelqu'un d'incompétents il fallait très rapidement trouver des solutions, quand on dirige une grande organisation il faut travailler sur des hypothèses ou scénario de remplacement si tel problème se pose quelle solution envisagée aucune planification à mon avis tegneukh tegneukh......' même dans le jeu , si l'équipe adverse marque en premier quel doit être mon comportement, a 5 mn de la fin d'un match de coupe on te fait un remontada l'histoire retiendra que c'est la pire coupe du monde , avec cette équipe Abdoulaye fall, Abdoulaye Sow , Pape Thiaw, dans une tanière qui regorge de talents.
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    Sénégal il y a 1 jour
    C'est un problème important qu il fallait élucider, on ne peut pas vous imposer quelqu'un d'incompétents il fallait très rapidement trouver des solutions, quand on dirige une grande organisation il faut travailler sur des hypothèses ou scénario de remplacement si tel problème se pose quelle solution envisagée aucune planification à mon avis tegneukh tegneukh......' même dans le jeu , si l'équipe adverse marque en premier quel doit être mon comportement, a 5 mn de la fin d'un match de coupe on te fait un remontada l'histoire retiendra que c'est la pire coupe du monde , avec cette équipe Abdoulaye fall, Abdoulaye Sow , Pape Thiaw, dans une tanière qui regorge de talents.
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    Ounar il y a 1 jour
    Maya Fall grace à vous on ne peut pas voir Sénégal Espagne en quart de final Le Sénégal bat l,Espagne et on se qualifie en demi finale
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    Soyons objectifs il y a 1 jour
    Je crois qu'il faut aussi donner la parole à la dame Maya, ce serait plus objectif. de plus, si comme vous dites, elle n' pas respecté ses engagements, est-ce que vous avez pris des actions judiciaires pour résoudre cela?
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    Salikh il y a 1 jour
    Chef Diallo c’est une affaire sérieuse vous nous parlez de bouffe ! Certaines libertés ne sont pas tolérées dans ces pays en face d’une femme contrairement au Sénégal ! Le harcèlement est une notion très large dans les pays occidentaux ! Ce que vous faites c’est du camouflage, vous devriez remercier cette dame !
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    Un passant il y a 1 jour
    En tout cas qu'Allah swt me pardonne, les propos de ce chef cuisinier sont aussi légers que le lycra. Quand on se respecte et que l'on se retrouve avec une femme étrangère pour une première fois, pour quelle raison raison se doit on d'être familiere avec elle au point de la tapoter à l'épaule et de lui serrer la main. Votre version des faits est catastrophique. Mieux à votre place, sachant que je ne suis en rien impliqué dans la commission des faits wallahi, je ne vais pas fuir comme vous l'avez fait. Arrêtons la victimisation, you are guilty
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    Toimemetusais il y a 1 jour
    Le score se joue sur le terrain
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    Waaw goor il y a 1 jour
    Chef Diallo il faut s’excuser auprès de la Dame et c’est fini ou bien au maximum tu payes quelques dollars et c’est fini . Ce que Chef Diallo a raconte lui meme est du harassment aux USA . Beaucoup de sénégalais ont perdu leur boulot pour moins que mais je n’ai jamais vu une sanction qui va au dela de payer de l’argent à la victime .
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    Manduté il y a 1 jour
    "Pendant deux jours, je n’ai pas touché à la viande qu’on me donnait ; je préparais que du poulet et du poisson." Le poulet c'est de la viande. Donc le poulet n'était pas halal ?
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    Insouciant il y a 1 jour
    Le procureur doit s’auto saisir comme que on est dans un regime ou à chaque fois ce dernier est s’accoutumé à ça. Alors il doit faire son boulot pour foutre ces soit disant officiels au trou, c’est eux qui sont responsables de tout cela. Dioms tu as dit Jub Jubal Jubenti, là tu as cas à résoudre pour nous montrer que tu es toujours dans ta logique. Foutez ces gars au trou pour montrer qu’on est maintenant un pays responsable et respecté parce que là le niveau est trop bas pour faire ces genres de truc à l’international avec notre emblème national.
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    Assane il y a 1 jour
    Je trouve pour une équipe qui part à la coupe du monde la logistique aurait du être assuré de A à Z avant leur départ ,contrat, prime, cuisine, etc..
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    I BE il y a 1 jour
    Chef Diallo doit remercier la dame . il aurait de serieux probleme et allait mettre tout le pays dans la honte
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    cuisinier influenceur il y a 1 jour
    Désolé il n y a pas d'encadrements ? Ce cuisinier doit cuisiner au lieu de faire des interviews
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    Garde tes mains il y a 1 jour
    Aux USA on ne pose pas ses mains sur une femme sans son consentement. Ça peut être un Harassment ou battery
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    Ladji Kalabanté il y a 1 jour
    "Je l'ai vu 30 petites minutes..." Suffisant qu'il saute dans le 1er vol dispo sans la moindre opposition de la FSF. Y a quelque chose qui cloche dans la version de Chef Diallo. Attendons la version de Maya.
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    Kamou il y a 1 jour
    Ce gars raconte des histoires. Comment Abdoulaye Sow peut-il lui dire de partir au Senegal puis revenir aux USA apres le match contre la France ? Ca n'a aucun sens, puisqu'à son retour, le probleme sera le meme : un autre match a l'horizon et les memes accusations qui vont persister. Rien n'est credible dans son recit.
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    ndawssi il y a 23 heures
    En tout cas elle a un beau p'tit cul, je la fourrerai bien en levrette
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    preuw il y a 21 heures
    Voilà le genre à prendre l'avion en catimini Usa - diamnadio pour s'éviter des poursuites judiciaires.

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