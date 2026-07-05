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Sport

Mondial-2026: Neymar, un dernier penalty et des larmes

Auteur: Babacar SENE

il y a 2 jours 6405 Lectures 5 Commentaires | English
Mondial-2026: Neymar, un dernier penalty et des larmes

Mondial-2026: Neymar, un dernier penalty et des larmes

Eliminé par la Norvège (2-1) en 8e de finale du Mondial, Neymar a joué dimanche à East Rutherford son dernier match sous le maillot du Brésil, ponctué d'un torrent de larmes, après avoir marqué un penalty qui a vainement réduit l'écart.

Assis sur la pelouse du MetLife Stadium, le N.10, en pleurs, était entouré de ses coéquipiers venus le réconforter. Mais il est resté inconsolable: son rêve de remporter la Coupe du monde, seul trophée manquant à sa carrière, venait de s'évanouir sous les coups de boutoir d'Erling Haaland, auteur d'un doublé en fin de match.

Sa 130e et dernière sélection, Neymar l'a validée à la 67e minute du match, quand Carlo Ancelotti a décidé de le faire entrer en jeu à la place de Gabriel Martinelli. Son premier dribble fut raté, sa première passe aussi, peut-être un excès d'émotion alors que le public venait d'immortaliser l'instant en sortant les smartphones.

Les minutes se sont égrainées sans qu'il parvienne à redonner du souffle et de l'inspiration à l'attaque de son équipe, à l'image de ce dribble forcé dans la surface au milieu d'une forêt de jambes norvégiennes.

Alors, avec l'élimination galopante, la frustration l'a gagné et Neymar a un peu craqué. D'abord en étant l'auteur d'une vilaine semelle sur Odegaard (90+5), ensuite en allant bousculer d'autres Norvégiens accourus vers eux. Il hérita d'un carton jaune mérité.

- Dernier record -

Cette action peu à son avantage allait-elle être la dernière trace laissée par Neymar ?

Non. Car un coup de coude d'Ostigard sur le visage de Casemiro a été sanctionné d'un penalty, le deuxième du match pour la Seleçao, frustrée d'avoir manqué le coche en première période quand Bruno Guimaraes avait vu son tir repoussé par Orjan Nyland (13e).

Alors, dans ces dernières secondes du temps additionnel, alors que la victoire avait de toute façon choisi le camp de la Norvège, l'attaquant de 34 ans ne s'est pas fait prier pour le tirer.

Mais juste avant, dans un climat devenu de plus en plus électrique sur le terrain, il a eu des mots échangés avec Nyland, qui a tenté de le perturber en faisant mille gestes désordonnés sur sa ligne. Il en fallait plus pour priver l'idole brésilienne de son 80e but en sélection, record amélioré, avec un plat du pied à contre-pied.

Sauver l'honneur de la Canarinha, qui échoue à ce stade précoce pour la première fois depuis 1990, ne consolera pas Neymar.

Et ce but vain n'aura eu la valeur que d'un adieu aux larmes, dans une compétition qui ne lui aura jamais réussi (demi-finaliste sans jouer car blessé en 2014, quart de finaliste en 2018 et 2022).

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Neymar a joué son dernier match avec le Brésil dimanche, éliminé par la Norvège (2-1) en 8e de finale du Mondial-2026. - Il a marqué un penalty à la dernière minute, son 80e but en sélection, mais n'a pas pu éviter l'élimination. - Le joueur de 34 ans a pleuré sur la pelouse après le match, inconsolable de ne pas avoir remporté la Coupe du monde.
Auteur: Babacar SENE
Publié le: Dimanche 05 Juillet 2026
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Commentaires (5)

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  • image
    mustapha hihihihih il y a 2 jours
    va pleurer ta peine au brésil petit rigolo....hahahahahah
  • image
    mbidou45 il y a 2 jours
    ....et ainsi, Neymar sur qui le monde du football avait placé un grand espoir , termine sa carrière sur la pointe des pieds : aucun trophée majeur avec l'équipe nationale du Brésil ou du moins, aucun ballon d'or. Triste pour lui.
  • image
    non mbidou il y a 2 jours
    Neymar a remporté les J.O 2016
  • image
    Hujikol il y a 2 jours
    Thieuy football !! F this game finalement koi. Trop d'émotions et d'argent et tout çà amplifié par les réseaux sociaux.. Aakkhh
  • image
    Défenseur il y a 2 jours
    Lui , si Mané échoue, il préfère échoué.

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