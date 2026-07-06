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Auteur: AFP

il y a 1 jour

Mondial-2026: Ronaldo temporise concernant son avenir international

"C'était ma dernière Coupe du monde mais pour le reste, j'aurai le temps d'y réfléchir, de ne pas prendre de décisions à chaud", a déclaré le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, lundi à propos de son avenir en sélection.

Le meilleur buteur et le plus capé des footballeurs, âgé de 41 ans, est passé devant les journalistes en zone mixte, après l'élimination en 8e de finale du Mondial-2026 face à l'Espagne (1-0).

Il a confirmé que cette sixième Coupe du monde serait sa dernière, sans annoncer cependant sa fin de carrière internationale.

"La vérité, c'est que c'était ma dernière Coupe du monde mais pour le reste, j'aurai le temps d'y réfléchir, d'être avec ma famille, de ne pas prendre de décisions à chaud et je vais continuer ma vie", a-t-il déclaré.

L'attaquant aux 146 buts en 233 sélections, deux records mondiaux chez les messieurs, affirmé avoir donné quoi qu'il arrive "le meilleur" de lui-même.

"Le plus grand titre que j'ai gagné en sélection, c'est (l'Euro) en 2016, qui pour moi a la même dimension qu'une Coupe du monde, sincèrement. C'est pourquoi, je le répète, je pars la conscience tranquille, j'ai donné le meilleur de moi-même et voilà, demain sera un autre jour et la vie continue", a-t-il ajouté.

Ronaldo avait déjà confirmé à plusieurs reprises que cette édition de la Coupe du monde serait la dernière, sans toutefois préciser s'il comptait dire adieu à la sélection après le tournoi nord-américain.

Avec l'équipe du Portugal, l'actuel capitaine compte deux titres en Ligue des nations (2019 et 2025) et surtout un sacre en championnat d'Europe (2016), une compétition dont il est le meilleur buteur de l'histoire avec quatorze réalisations en phase finale.

"J'ai remporté trois titres pour le Portugal, avant Cristiano, il n'y avait aucun titre, donc je suis heureux", a-t-il ajouté.

Son meilleur parcours en Coupe du monde a été réalisé en 2006, il y a vingt ans pour sa première participation, avec une demi-finale perdue contre la France de Zinédine Zidane.

"Naturellement, je suis triste de sortir de la Coupe du monde comme ça, mais comme je l'ai dit hier (dimanche) en conférence de presse, j'ai tout donné – j'ai fait de mon mieux – et je pars la conscience tranquille. C'est le football, c'est la vie d’un footballeur: parfois on gagne, parfois on perd, et il faut continuer", a ajouté le quintuple Ballon d'or.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Cristiano Ronaldo a confirmé que la Coupe du monde 2026 était sa dernière, mais temporise sur son avenir en sélection. - Il a déclaré qu'il ne prendrait pas de décision "à chaud" et qu'il réfléchirait avec sa famille. - Ronaldo a affirmé partir "la conscience tranquille" après avoir donné le meilleur de lui-même.