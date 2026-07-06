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Auteur: Ousmane Dicko

il y a 2 jours

Mondial 2026 : Tout sur la dernière danse amère de Koulibaly et Mané !

Le Mondial 2026 devait être l’ultime rendez-vous mondial de deux des plus grandes figures de l’histoire du football sénégalais. Il restera finalement comme celui d’une sortie douloureuse pour Kalidou Koulibaly et Sadio Mané.

​Capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly a symbolisé, malgré lui, les difficultés défensives du Sénégal durant la compétition. Revenu tout juste d’une blessure avant le tournoi, le défenseur central n’a jamais retrouvé son meilleur niveau. Pointé du doigt sur plusieurs buts encaissés, notamment lors de la défaite inaugurale contre la France puis face à la Norvège, le joueur de 35 ans a souffert de son manque de vitesse et de plusieurs erreurs de placement.

​Longtemps considéré comme le patron incontesté de l’arrière-garde sénégalaise, Koulibaly est devenu la cible des critiques des observateurs et des supporters. Malgré le large succès (5-0) contre l’Irak en phase de groupes, le capitaine n’a plus rejoué après ses prestations jugées insuffisantes. Pour beaucoup, cette Coupe du monde marque la fin d’un cycle pour celui qui a incarné pendant plus d’une décennie la solidité défensive des Lions.

​De son côté, Sadio Mané n’a pas réussi à porter son équipe comme lors de ses plus grandes années. L’attaquant de 34 ans a alterné quelques éclairs de génie, offrant notamment plusieurs bons ballons à Ismaïla Sarr, et des prestations plus discrètes, laissant apparaître les effets du temps. Sans jamais démériter dans l’engagement, il n’a pas eu l’impact décisif attendu d’un leader offensif.

​Le match face à la Belgique a cristallisé les frustrations. Malgré quelques individualités à leur avantage, les Lions ont fini par céder collectivement, scellant une élimination qui a ravivé les débats autour de l’avenir de cette génération dorée.

​Cette campagne mondiale est ainsi perçue comme une transition. La presse sénégalaise évoque déjà la fin d’une époque marquée par les exploits de Mané et Koulibaly, deux joueurs qui auront profondément marqué l’histoire du football sénégalais.

​Si leur dernière Coupe du monde s’est achevée dans la déception, leur héritage au sein des Lions de la Teranga demeure intact.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions, a été critiqué pour ses performances défensives lors du Mondial 2026, notamment après des erreurs contre la France et la Norvège. - Sadio Mané, à 34 ans, n'a pas eu l'impact décisif attendu, alternant des éclairs de génie et des prestations plus discrètes. - L'élimination du Sénégal, scellée par une défaite contre la Belgique, est perçue comme la fin d'un cycle pour cette génération dorée.