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Sport

Mondial 2026 : Tout sur la dernière danse amère de Koulibaly et Mané !

Auteur: Ousmane Dicko

il y a 2 jours 20823 Lectures 36 Commentaires | English
Mondial 2026 : Tout sur la dernière danse amère de Koulibaly et Mané !

Mondial 2026 : Tout sur la dernière danse amère de Koulibaly et Mané !

Le Mondial 2026 devait être l’ultime rendez-vous mondial de deux des plus grandes figures de l’histoire du football sénégalais. Il restera finalement comme celui d’une sortie douloureuse pour Kalidou Koulibaly et Sadio Mané.

​Capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly a symbolisé, malgré lui, les difficultés défensives du Sénégal durant la compétition. Revenu tout juste d’une blessure avant le tournoi, le défenseur central n’a jamais retrouvé son meilleur niveau. Pointé du doigt sur plusieurs buts encaissés, notamment lors de la défaite inaugurale contre la France puis face à la Norvège, le joueur de 35 ans a souffert de son manque de vitesse et de plusieurs erreurs de placement.

​Longtemps considéré comme le patron incontesté de l’arrière-garde sénégalaise, Koulibaly est devenu la cible des critiques des observateurs et des supporters. Malgré le large succès (5-0) contre l’Irak en phase de groupes, le capitaine n’a plus rejoué après ses prestations jugées insuffisantes. Pour beaucoup, cette Coupe du monde marque la fin d’un cycle pour celui qui a incarné pendant plus d’une décennie la solidité défensive des Lions.

​De son côté, Sadio Mané n’a pas réussi à porter son équipe comme lors de ses plus grandes années. L’attaquant de 34 ans a alterné quelques éclairs de génie, offrant notamment plusieurs bons ballons à Ismaïla Sarr, et des prestations plus discrètes, laissant apparaître les effets du temps. Sans jamais démériter dans l’engagement, il n’a pas eu l’impact décisif attendu d’un leader offensif.

​Le match face à la Belgique a cristallisé les frustrations. Malgré quelques individualités à leur avantage, les Lions ont fini par céder collectivement, scellant une élimination qui a ravivé les débats autour de l’avenir de cette génération dorée.

​Cette campagne mondiale est ainsi perçue comme une transition. La presse sénégalaise évoque déjà la fin d’une époque marquée par les exploits de Mané et Koulibaly, deux joueurs qui auront profondément marqué l’histoire du football sénégalais.

​Si leur dernière Coupe du monde s’est achevée dans la déception, leur héritage au sein des Lions de la Teranga demeure intact.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions, a été critiqué pour ses performances défensives lors du Mondial 2026, notamment après des erreurs contre la France et la Norvège. - Sadio Mané, à 34 ans, n'a pas eu l'impact décisif attendu, alternant des éclairs de génie et des prestations plus discrètes. - L'élimination du Sénégal, scellée par une défaite contre la Belgique, est perçue comme la fin d'un cycle pour cette génération dorée.
Auteur: Ousmane Dicko
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (36)

Trier par :
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    Modou ⭐ Top commentaire il y a 2 jours
    Merci à ces deux grands champions, pour tout ce qu'ils ont fait pour l'Equipe Nationale du Senegal
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    Merci Merci il y a 2 jours
    Nous ne pourrons jamais remercier assez Sadio Mane et Koulibali. Sadio particulièrement fait la fierté du Sénégal. A l'étranger j'ai toujours bombé le torse en disant que je suis sénégalais et compatriote de Sadio Manè. Une fierté nationale. Le Sénégal doit l'honorer après tant d'années de sacrifice. Ce n'est pas une Coupe du monde mal terminée qui doit nous pousser à l'oubli.
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    Fayesarr il y a 1 jour
    L'erreur est humaine. Eux nous leurs pardonnons, et surtout nous leurs remercions pour tous. Par contre cette fédération, ce staff et surtout ce coach, je ne sais d'où il a passé sa formation doivent tous dégager.
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    Yup il y a 1 jour
    Sadio Mané mom il est irréprochable. Malgrés le poid des annees il a tout donner, il est une fierté pour tous les senegalais machallah, il nous rend fiers d’etre senegalais.
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    #### il y a 1 jour
    On peut faire jouer deux droitier en defense centrale, mais pas 2 gauchers. C'est tres problematique de le faire et extremement rare pour des raisons que je peux developper. Toutes les equipes l'evitent. Malang Sarr est gaucher et n'est donc pas le remplacant de Koulibaly.
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    Senegalais il y a 1 jour
    Ils nous ont valu des annees de gloire et de bonheur. MERCI a tous les LIONS.
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    Sen il y a 1 jour
    La decision de prendre Malang ou non revient à Pape Thiaw. Koulibaly à donne sa son à Pape et cest à lui de decider. Je blame pas Kouly.
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    Daba il y a 1 jour
    Les vrais sportifs et les sénégalais reconnaissants leur rendront un vibrant hommage et un standing ovation à leur prochaine apparition🙏❤️
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    Merci il y a 1 jour
    Merci aux lions
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    Bravo il y a 1 jour
    Bravo à ces deux géants. Vous nous avez apporté beaucoup de bonheur et de fierté. Nous vous souhaitons une longue et heureuse vie. Et jamais nous ne vous oublierons. Sadio devrait prendre une place importante dans le staff pour aider et accompagner les jeunes talents que nous avons. De par son honnêteté, son authenticité et son intégrité il pourrait aider à changer certaines mentalités néfastes dans la direction du foot.
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    Deugg il y a 1 jour
    Bravo a vous deux Maintenant il nous faut Herve Renard pour du serieux
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    Laye ndiombor il y a 1 jour
    Merci Sadio et Koulibaly. Vous êtes des modeles🙏🙏🙏🙏
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    Oustaz Jacuzzi il y a 1 jour
    les noirauds, une copine à vous au sujet de Kylian Mbappé :: « Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien !!! ».............Dans un deuxième tweet, elle réitère des propos racistes envers Kylian Mbappé : « Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe. Ils n’ont même pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné sur un coup de chance… La seule chose que beaucoup d’entre nous reprochons à l’Albirroja, c’est de ne pas lui avoir donné une gifle à pleine main à la fin du match. Et pourtant, je ne suis pas fan de foot. »
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    Me il y a 1 jour
    Mane a decu, on attendait plus de lui . Ca me faisait mal de voir la presse americaine parler de Mbappe et Haaland et autres stars sans meme parler de Mane avant chaque match. Ils avaient raison Mane n'est pas cette star ds le rang mondial. Meme pas un but.
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    Cat il y a 1 jour
    J avoue que ca me faisait mal aussi de ne pas entendre mane sur la liste des grands joueurs je suis tous les matches sur fox sports et nous tous savons que c est un grand joueur mais les toubabs ils viennent et prouvent carrement aussi
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    @baye il y a 1 jour
    Pape Thiaw est suspendu pour cinq matchs sur Six de la CAF, une sanction qui s'étend jusqu'en 2027 selon le calendrier des éliminatoires de la Can. Peut-on maintenir un sélectionneur interdit de zone technique ? Saliou Faye livre une analyse sans détour sur l'avenir des Lions du Sénégal, les enjeux des éliminatoires de la CAN 2027 et les conséquences de cette suspension.
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    Reacteur il y a 1 jour
    Chers Grands Lions! Sadio Mané et Kalidou Koulibali et meme Gana et Mendy, nous ne pouvons que vous dire un grand merci pour services rendus à notre nation, à notre pays. Merci infiniment pour tout. Nous sommes et serons toujours fiers de vous. Que Dieu vous bénisse toujours. MERCI POUR TOUT!

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