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Auteur: AFP

il y a 1 jour

Mondial-2026: Trump assume son intervention contre le carton rouge de Balogun

Donald Trump a confirmé lundi avoir appelé le président de la Fifa pour demander un réexamen du carton rouge infligé à l'attaquant américain Folarin Balogun lors d'un match du Mondial-2026, afin qu'il participe au huitième de finale contre la Belgique.

"Oui, j'ai parlé à Gianni (Infantino, NDLR)", a déclaré le président américain lors d'un événement à la Maison Blanche.

"Tout ce que j'ai fait c'est demander un réexamen parce que je ne pensais pas que c'était une faute (...) Je ne lui ai pas dit quoi faire, je ne peux pas lui dire quoi faire, et je ne pense pas que ce soit lui qui ait pris la décision", a-t-il ajouté.

En pleine Coupe du monde organisée principalement aux Etats-Unis, la Fifa a surpris dimanche en permettant au meilleur buteur de "Team USA" de jouer le huitième de finale contre la Belgique qui se tient lundi à 17H00 locale à Seattle (mardi 00H00 GMT).

Il devait en être privé après avoir écopé d'un carton rouge lors du 16e de finale contre la Bosnie-Herzégovine mercredi dernier.

Cette suspension a été levée, avec sursis, par la commission de discipline de la Fifa. Une décision inédite qui a déclenché une tempête de réactions et de critiques, encore amplifiée après la révélation de l'intervention de Donald Trump.

Le chef de l'Etat vante régulièrement son amitié de longue date avec Gianni Infantino.

Trump tacle l'arbitre

Dans une longue réponse à la presse, Donald Trump a aussi mis en cause lundi l'arbitre de la rencontre avec la Bosnie-Herzégovine, le Brésilien Raphael Claus.

Sans le nommer directement, il l'a jugé "horrible" et "très douteux", suggérant de regarder son "passé".

Donald Trump a affirmé s'y connaître "très bien en sport" et qu'il avait été lui-même "un bon athlète", tout en assumant ne pas s'être penché auparavant sur les règles du football.

"Je ne savais même pas ce qu'était un carton rouge. Quand je l'ai découvert, je me suis dit: +C'est pas vrai+. Ce type (l'arbitre, NDLR) lève juste la main et ton meilleur joueur ne va pas jouer la semaine prochaine ou lors du prochain match", a-t-il déclaré.

Face aux Diables rouges, "nous aurons une équipe au complet", s'est félicité le président.

Plusieurs médias américains ont rapporté que la campagne des Etats-Unis contre le carton rouge avait été menée par le ministre du Commerce Howard Lutnick et par Andrew Giuliani, qui dirige le groupe de travail de la Maison Blanche sur l'organisation du Mondial. Ce dernier est aussi le fils de Rudy Giuliani, ex-avocat personnel de Donald Trump et ancien maire de New York.

Selon ces médias, les hauts responsables ont été épaulés par Scott Goodwin, le gérant d'un fonds d'investissements qui a contribué financièrement au recrutement du sélectionneur de l'équipe américaine, l'Argentin Mauricio Pochettino.

Politico rapporte que, lors de l'appel téléphonique entre Donald Trump et le patron du football mondial jeudi, "Infantino a écouté attentivement sans faire de promesse".

AFP

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Donald Trump a confirmé avoir appelé le président de la Fifa, Gianni Infantino, pour demander un réexamen du carton rouge de Folarin Balogun. - La commission de discipline de la Fifa a levé la suspension de Balogun avec sursis, lui permettant de jouer le huitième de finale contre la Belgique. - Trump a critiqué l'arbitre brésilien Raphael Claus, le jugeant "horrible" et "très douteux".