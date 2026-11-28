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Auteur: afrikmag

Mondial des personnes de petite taille : le Maroc en demi-finales

Les Marocains ont dominé le Mexique 3-0 à Témara et poursuivent leur parcours sans défaite à domicile.

Le Maroc poursuit sa route vers la finale. La sélection marocaine de football pour personnes de petite taille a battu le Mexique 3-0, jeudi 26 novembre 2026, en quarts de finale du Mondial organisé à domicile. La rencontre s’est disputée dans une salle couverte de Témara.

Ce succès permet aux Marocains de rejoindre le dernier carré tout en conservant leur invincibilité. Ils avaient déjà terminé en tête de leur groupe, avec sept points en trois rencontres.

Un parcours solide depuis les poules

Le Maroc avait commencé par une victoire 2-0 contre le Guatemala, avant de s’imposer très largement face aux États-Unis, sur le score de 9-0. Un match nul 1-1 contre la Colombie avait complété sa phase de groupes.

Face au Mexique, la sélection a franchi un nouveau tour sans encaisser de but. Elle compte désormais trois victoires et un nul dans cette compétition.

Son adversaire en demi-finale doit être le vainqueur du quart de finale entre la Colombie et la Bolivie, programmé vendredi. Au moment du compte rendu de la qualification marocaine, cette affiche restait donc à déterminer.

Le Maroc dépasse son résultat de 2023

Lors de l’édition précédente, organisée en Argentine en 2023, les Marocains avaient été éliminés en quarts de finale par le Chili, après une défaite 1-0.

Ils font cette fois mieux en atteignant les demi-finales. À Témara, leur prochain objectif sera de décrocher une place en finale, dans le prolongement d’un tournoi jusqu’ici sans défaite.

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⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Maroc a battu le Mexique 3-0 en quarts de finale du Mondial des personnes de petite taille, à Témara. - Les Marocains terminent leur groupe avec sept points en trois matchs (2-0 contre le Guatemala, 9-0 contre les États-Unis, 1-1 contre la Colombie). - Le Maroc atteint les demi-finales, faisant mieux qu'en 2023 où il avait été éliminé en quarts par le Chili (1-0).