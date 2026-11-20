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Auteur: Ousmane DICKO

Mourinho recadre le débat autour de Vinicius : « Il n’y a pas de joueurs privilégiés qui doivent jouer par décret »

José Mourinho a tenu à clarifier sa position concernant Vinicius Junior, dont le statut au Real Madrid fait de nouveau débat après ses récentes performances avec la sélection brésilienne. En difficulté depuis le début de la saison, l’ailier madrilène a retrouvé le chemin des filets durant la trêve internationale, avec cinq buts inscrits sous les couleurs du Brésil. Une performance qui relance inévitablement les discussions autour de sa place dans le onze de départ madrilène.

Interrogé en conférence de presse ce vendredi sur la possibilité de voir l’international brésilien débuter ou non les prochaines rencontres, José Mourinho a préféré remettre les choses en perspective.

«S’il sera titulaire ou remplaçant ? Peu importe. Titulaire, remplaçant ou même dans les tribunes. Peu importe. C’est étrange, il y a quelques semaines, on parlait de lui comme s’il était le plus gros problème du Real. Et maintenant, depuis ses buts, les débats sur son statut reviennent encore et encore. Dans les deux cas, c’est excessif», a-t-il déclaré.

«Moi, ce que je pense de lui, je le dis depuis plusieurs semaines : il est incroyable, on l’aime et on a besoin de lui. On va continuer de l’aider. Mais ici, il n’y a pas de joueurs privilégiés qui doivent jouer par décret. Tous les joueurs travaillent pour l’équipe », a conclu le Special One.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Mourinho a clarifié sa position sur Vinicius Junior, dont le statut au Real Madrid fait débat après ses cinq buts avec le Brésil. - Il a jugé excessifs les débats sur son statut, rappelant qu'il le considère comme incroyable et nécessaire à l'équipe. - Il a affirmé qu'il n'y a pas de joueurs privilégiés qui doivent jouer par décret et que tous travaillent pour l'équipe.