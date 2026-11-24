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Auteur: Ablaye Gadiaga SARR

Navétanes à Thiénaba : un dirigeant d’ASC agressé après la finale, son bourreau condamné

Âgé de 26 ans, le maçon T. Fall a été condamné à un mois de prison avec sursis par le tribunal d’instance de Thiès. Il était poursuivi pour coups et blessures volontaires sur I. Seck, dirigeant de l’ASC Entente de Thiénaba, qui avait obtenu un certificat médical assorti d'une incapacité temporaire de travail (ITT) de 15 jours.

​Les faits remontent à la finale des Navétanes de la zone de Thiénaba, opposant l’ASC Entente à l’ASC Manko. À l’issue de la rencontre, remportée par Entente, des échauffourées ont éclaté. Dans la confusion, I. Seck a été violemment pris à partie alors qu’il rentrait chez lui.

​À la barre, la victime a raconté avoir reçu un coup de pierre. En se retournant pour identifier son agresseur, I. Seck affirme avoir reconnu T. Fall, qui, selon ses dires, lui a asséné deux coups de bâton à la tête. Blessé, le dirigeant sportif a été conduit à l’hôpital avant de déposer une plainte auprès de la brigade de gendarmerie de Thiénaba.

​Face aux accusations, le prévenu a catégoriquement nié les faits. Il a reconnu avoir assisté à la finale, tout en précisant qu’il n’était ni joueur ni supporter des deux équipes en lice.

« J’étais au stade juste pour suivre le match. Je ne fais partie d’aucune des deux ASC finalistes. Je n’ai frappé personne et je n’ai même pas croisé I. Seck ce jour-là. À la fin du match, je suis directement rentré chez moi. Je n’ai assisté à aucune bagarre. On m'a arrêté quelques jours après la finale », a-t-il soutenu.

​Dans ses réquisitions, le procureur de la République a estimé les faits établis et requis un mois de prison ferme contre le maçon.

​De son côté, Me Ayi, avocat de la défense, a plaidé la relaxe. Il a notamment contesté l’identification formelle de son client comme étant l’auteur des violences, soulignant que les faits s’étaient produits dans un contexte d’échauffourées et de confusion générale après la rencontre.

​Après délibération, le tribunal a déclaré T. Fall coupable des faits de coups et blessures volontaires et l’a condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - T. Fall, maçon de 26 ans, a été condamné à un mois de prison avec sursis par le tribunal d'instance de Thiès pour coups et blessures volontaires sur I. Seck. - Les faits remontent à la finale des Navétanes de Thiénaba, remportée par l'ASC Entente, après laquelle des échauffourées ont éclaté et I. Seck a été agressé alors qu'il rentrait chez lui. - Le prévenu a nié les faits, le procureur a requis un mois de prison ferme et la défense a plaidé la relaxe en contestant l'identification.