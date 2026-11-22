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Auteur: Babacar SENE

NBA : Victor Wembanyama signe une performance monumentale avec les Spurs

Victor Wembanyama a encore frappé fort en NBA. Le pivot français des San Antonio Spurs a inscrit 50 points dans la victoire de son équipe face aux New Orleans Pelicans (114-91), au terme d’une prestation exceptionnelle qui lui permet d’entrer un peu plus dans l’histoire de la ligue nord-américaine.

À 22 ans, le géant de 2,24 m a réalisé une performance inédite depuis l’instauration du tir à trois points en NBA, en 1979-1980. Il est devenu le premier joueur à totaliser 50 points, cinq contres et cinq tirs à trois points réussis dans un même match.

Cette soirée mémorable s’est déroulée devant un public composé notamment de plusieurs célébrités, dont Selena Gomez, connue pour son soutien de longue date aux Spurs. Une présence que Wembanyama n’a pas manqué de relever avec humour. « Je devais impressionner Selena », a-t-il plaisanté.

Le Français, élu meilleur défenseur de l’année 2026, préfère toutefois mettre l’accent sur le collectif et les records qui viennent naturellement au fil de ses performances. « Je veux juste continuer à accumuler les records. Je ne prévois pas de les battre. Ils viennent naturellement et nous jouons simplement de la bonne manière, en équipe », a-t-il confié, espérant poursuivre sur cette lancée.

Les Spurs affichent également une belle dynamique depuis le début de la saison. Avec 14 victoires en 17 rencontres, la franchise texane occupe la première place de la division Sud-Ouest de la Conférence Ouest. Elle avait déjà remporté sa division la saison passée, avant de s’incliner face aux Knicks de New York en finale NBA.

Son entraîneur, Mitch Johnson, s’est lui aussi montré admiratif devant l’exploit de son joueur, soulignant le caractère exceptionnel de ce type de prestation. « C'est un cliché de dire : "Pourquoi ne le fait-il pas à chaque match ?" Mais c'est tellement intéressant de voir des gens jouer comme ça, surtout avec son talent », a-t-il souligné.

Wembanyama veut éviter les statistiques artificielles

Cette performance de 50 points constitue la troisième de ce type dans la carrière de Wembanyama. Elle intervient dans un contexte marqué par d’autres exploits offensifs, notamment celui de James Harden, auteur de 51 points samedi, qui s’est hissé à la troisième place du classement historique des joueurs ayant signé le plus de matchs à 50 points ou plus.

Le record absolu reste détenu par Wilt Chamberlain, avec 118 rencontres à au moins 50 points.

Wembanyama, lui, estime qu’il aurait pu atteindre ce cap plus souvent, mais assure ne pas être adepte de la recherche artificielle de statistiques individuelles. « C'est très spécial. Mais contrairement à beaucoup de mes pairs, je ne suis pas très doué pour gonfler mes statistiques. Je ne l'ai donc pas atteint autant de fois que j'aurais dû », a-t-il expliqué.

Interrogé sur les méthodes parfois controversées utilisées par certains joueurs pour accumuler des statistiques personnelles, le Français a préféré renvoyer la question aux observateurs. Il a notamment cité LeBron James, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic et Luka Doncic comme des références dont il s’inspire.

« Les grands champions, eux, n’y pensent pas », a-t-il répondu, affirmant vouloir suivre l’exemple de ces joueurs en privilégiant le jeu plutôt que la quête de chiffres individuels.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Victor Wembanyama a inscrit 50 points, 5 contres et 5 tirs à trois points réussis dans la victoire des Spurs face aux Pelicans (114-91), une performance inédite depuis l'instauration du tir à trois points en NBA en 1979-1980. - Les Spurs comptent 14 victoires en 17 rencontres et occupent la première place de la division Sud-Ouest de la Conférence Ouest. - Wembanyama affirme ne pas rechercher les statistiques individuelles et cite LeBron James, Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic et Luka Doncic comme références.