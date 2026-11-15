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Nobel Mendy forfait face au Soudan : Patrick Vieira explique les raisons de son départ

Auteur: Ndeye Astou Konaté

2845 Lectures 1 Commentaires | English
Nobel Mendy forfait face au Soudan : Patrick Vieira explique les raisons de son départ

Nobel Mendy forfait face au Soudan : Patrick Vieira explique les raisons de son départ

Patrick Vieira a apporté des précisions sur la situation de Nobel Mendy, contraint de quitter le rassemblement des Lions après avoir ressenti une gêne au genou à l'issue d'un entraînement.

« Il a ressenti un petit problème au niveau du genou après l'entraînement. Après consultation avec le staff médical de la sélection et celui de son club, nous avons décidé, d'un commun accord, de ne prendre aucun risque et de le laisser retourner en club », a expliqué le sélectionneur.

Le technicien espère toutefois que la blessure du défenseur n'est pas grave et qu'il pourra retrouver rapidement la compétition avec son club.

Auteur: Ndeye Astou Konaté
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Commentaires (1)

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    Diomay il y a 6 heures
    Nobel doit ubir une intervention sii necessire il traiiine ce pbde genoux

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