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Auteur: RMC Sport

Nouveau drame sur un terrain de football, un joueur argentin de 18 ans est mort après avoir reçu un ballon dans la tête

Un jeune joueur argentin de 18 ans est mort lors d'un match de football après avoir reçu un ballon dans la tête, jeudi. Il est décédé des suites de ses blessures dimanche.

Le drame rappelle celui qui a coûté la vie à l'attaquant espagnol Jesus De Miguel il y a deux semaines après avoir été percuté par le gardien averse, Jesus Owono. Le jeune joueur argentin Abel Nunez (18 ans) est mort la semaine dernière des suites d'un traumatisme crânien lors d'un match de football de cinquième division du Tournoi des jeunes C de la Fédération argentine de football (AFA). Le tragique accident s'est produit jeudi dernier lors d'une rencontre interzone comptant pour le sixième tour de la Copa de Plata. Selon les éléments révélés dans la presse, le numéro 10 du FC Ezeiza a reçu un ballon dans la tête sur un dégagement avant de s'effondrer au sol, inconscient.

Pris en charge sur place, il a été transporté dans un centre médical où il a subi une intervention chirurgicale qui n'a pas amélioré son état. Son décès a été prononcé dimanche.

"Le Fútbol Club Ezeiza souhaite témoigner toute sa force, son amour et son soutien à Abel Núñez, qui traverse une période très difficile après avoir subi un grave traumatisme crânien nécessitant une opération. Aujourd'hui, nous voulons nous unir comme une famille, mettant de côté nos différends, pour prier ensemble pour son prompt rétablissement et pour que tout se passe bien. Nous invitons toute la communauté du club – familles, joueurs, staff technique, dirigeants et amis – à se joindre à cette chaîne de prière, en lui envoyant toute l'énergie positive et la force dont il a besoin pour surmonter cette épreuve.

"La nouvelle la plus difficile que nous devons communiquer en tant que club"

"La nouvelle la plus difficile que nous devons communiquer en tant que club", a écrit son équipe sur les réseaux sociaux. "Avec une profonde douleur et une immense tristesse, nous disons adieu à un garçon qui avait toute une vie devant lui et qui aujourd'hui nous laisse un vide impossible à expliquer. Aujourd'hui, le football passe au second plan. La douleur de dire au revoir à un coéquipier, à un jeune plein de rêves et d'illusions, qui faisait partie de notre famille, nous submerge. Du Club Ezeiza, nous voulons adresser nos condoléances les plus sincères et tout notre soutien à ses proches, amis, coéquipiers et êtres chers en ce moment si difficile. Repose en paix. Tu feras toujours partie de notre famille."

En plus de représenter le Fútbol Club Ezeiza en football à onze, le jeune homme faisait partie de l'équipe réserve de futsal Nueva Estrella depuis 2024. "C’est avec une profonde tristesse que le Club Nueva Estrella annonce la suspension de toutes les compétitions sportives prévues aujourd’hui (dimanche), suite au décès d’Abel", a indiqué l'équipe. "En tant qu’institution, nous sommes solidaires de sa famille, de ses amis et de toute notre communauté en ces moments difficiles. Aujourd’hui, ni les matchs ni les résultats n’ont d’importance. Aujourd’hui, notre chagrin commun nous unit et nous pousse à être présents pour ceux qui ont le plus besoin de nous. Abel fera toujours partie de notre famille. Repose en paix, petit ange. Nueva Estrella ne t’oubliera jamais."

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Un joueur argentin de 18 ans, Abel Nunez, est mort des suites d'un traumatisme crânien après avoir reçu un ballon dans la tête lors d'un match de cinquième division. - Le numéro 10 du FC Ezeiza a reçu le ballon sur un dégagement avant de s'effondrer inconscient ; opéré, il est décédé dimanche. - Le club Nueva Estrella, dont il faisait partie en futsal, a annoncé la suspension de toutes les compétitions prévues dimanche.