OM : L’UEFA va ouvrir une procédure disciplinaire après les incidents au Vélodrome
L’Olympique de Marseille pourrait être sanctionné par l’UEFA. À la suite des violents affrontements entre supporters marseillais et bulgares, survenus jeudi soir au stade Vélodrome en marge de la rencontre face au Levski Sofia (1-0), l’instance européenne s’apprête à ouvrir une procédure disciplinaire contre le club phocéen.
Selon les informations de "L’Équipe" et de RMC, le délégué de la rencontre a officiellement signalé les incidents dans son rapport. Un élément qui place désormais l’OM sous la menace de nouvelles sanctions disciplinaires.
La situation est d’autant plus préoccupante que Marseille est déjà sous le coup d’un sursis prononcé en novembre 2025, après les incidents survenus lors de la confrontation contre l’Atalanta Bergame (0-1). À l’époque, l’UEFA avait infligé au club une fermeture partielle du virage Sud, assortie d’un sursis de deux ans.
Face à ces nouveaux débordements, l’instance européenne pourrait décider de révoquer ce sursis et d’appliquer la sanction initialement prévue. Mais le dossier pourrait également prendre une tournure plus sévère. Un huis clos total figure parmi les mesures envisagées, auquel pourrait s’ajouter une importante amende financière.
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