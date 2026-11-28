Sport

Auteur: Bernardin PATINVOH

« On va retenir que c’est des pleureurs » : Rémy Ngono déplore l’attitude du Maroc qui envisage de contester le verdict du TAS

Au Maroc, difficile de boire la tasse après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) qui confirme la victoire du Sénégal en finale de la CAN 2025.

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé, il y a quelques jours, son intention d’engager de nouvelles procédures légales pour contester le verdict de la juridiction basée à Lausanne en Suisse.

Du dilatoire

Pour Rémy Ngono, célèbre chroniqueur de l'émission "Radio Foot Internationale" diffusée sur RFI, il est clair que la FRMF verse dans « le dilatoire », en n'acceptant pas cette décision du TAS.

Ce qui « n’est pas fair-play », fustige le Camerounais. Il craint qu’on ne traite désormais les Marocains de « pleureurs », alors que leur pays « représente beaucoup pour le football africain ».

« L’arbitre est le maître du jeu et les décisions qu’il prend sont irrévocables, sauf cas de corruption avérée »

Sur la décision même du TAS, le chroniqueur estime que le droit a été dit, parce que les Lions de l’Atlas ont accepté de reprendre le match après le retour des joueurs sénégalais sur le terrain.

« Vous contestez la décision de l’arbitre d’avoir repris le match mais vous avez tiré le pénalty. L’article 5 des lois du jeu dit que l’arbitre est le maître du jeu et les décisions qu’il prend sont irrévocables, sauf cas de corruption avérée. Ce qui n’est pas le cas. Vous saviez que à partir du moment où vous tirez ce pénalty, c’est fini, le match a repris », a déclaré Rémy Ngono.

Il faut dire que le Maroc envisage de saisir le Tribunal fédéral suisse, seule instance compétente pour examiner une contestation contre une sentence arbitrale du TAS.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La FRMF a annoncé son intention d’engager de nouvelles procédures légales pour contester le verdict du TAS confirmant la victoire du Sénégal en finale de la CAN 2025. - Rémy Ngono estime que la FRMF verse dans « le dilatoire » et que ce n’est « pas fair-play », craignant que les Marocains soient traités de « pleureurs ». - Selon Rémy Ngono, les Lions de l’Atlas ont accepté de reprendre le match et tiré le pénalty, et l’article 5 des lois du jeu dit que les décisions de l’arbitre sont irrévocables sauf cas de corruption avérée.