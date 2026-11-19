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Auteur: Ousmane DICKO

Onzième édition du Sénégal World Tennis Tour 2026 : Dakar, rendez-vous de la relève mondiale

Le tennis junior international pose ses valises à Dakar. À partir du 23 novembre, la capitale sénégalaise sera le hôte de la 11e édition du Sénégal World Tennis Tour 2026. Une quinzaine de compétition qui réunira de jeunes talents, garçons et filles, âgés de 13 à 18 ans. Venus de plusieurs horizons, ces espoirs du tennis mondial auront l’occasion de se mesurer, de gagner en expérience et de faire leurs preuves sur la scène internationale.

Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont concocté un programme articulé autour de deux semaines de compétition, avec deux formats bien distincts. La première semaine sera consacrée au tournoi J30, qui innove avec une formule en «Round Robin», ou championnat par poules. Une configuration qui promet des confrontations répétées et une compétition particulièrement disputée, puisque les joueurs devront multiplier les performances pour espérer poursuivre leur parcours.

La deuxième semaine prendra une tout autre dimension avec le tournoi J60. Place cette fois au format classique à élimination directe, où chaque rencontre sera décisive. Dans ce tableau, le moindre faux pas peut mettre un terme aux ambitions des participants. Très prisé pour l’attribution des points au classement mondial junior World Tennis Tour, le J60 représente également une occasion importante pour les jeunes joueurs de franchir un nouveau palier dans leur progression.

Le tournoi accueille chaque année des joueurs issus de plus de 25 pays, avec une forte représentativité africaine. Le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Maroc, l’Égypte, la Tunisie et le Nigeria figurent parmi les nations représentées. L’Europe sera également présente avec notamment la France, l’Espagne, l’Italie et la Grande-Bretagne, aux côtés de délégations venues des Amériques et d’Asie.

Pour cette édition 2026, 36 garçons et 14 filles ont déjà confirmé leur participation. Le Sénégal sera représenté par sept jeunes joueurs, dont trois filles.

À l’origine de cette initiative, Abou Berthé, met en avant la nécessité d’offrir aux jeunes Sénégalais et Africains des opportunités de confrontation avec l’élite internationale.

«L’idée, c’est de permettre à nos jeunes de se confronter aux autres de niveau international. Aujourd’hui, certains qui ont eu à prendre part à ce tournoi sont en train de performer au niveau international. Donc, ce tournoi a sa raison d’être», explique-t-il en conférence de presse.

Un objectif partagé par Miloud Doumbouya, directeur technique du tournoi, qui insiste sur le rôle de cette compétition dans la formation et l’émergence des jeunes talents.

«Ce tournoi permet aux jeunes de 13 à 17 ans de se bonifier pour émerger. Ceux qui ont l’âge de 17 à 18 ans tenteront de confirmer leur talent. Nous avons un jeune Français d’origine ivoirienne qui a participé à ce tournoi et qui joue aujourd’hui les Grands Chelems. Il y en a d’autres qui évoluent dans le haut niveau», souligne-t-il.

Le Sénégal World Tennis Tour constitue aujourd’hui un tremplin pour les jeunes joueurs en quête de visibilité, d’expérience et de points au classement international. Pour certains, Dakar peut ainsi représenter une étape déterminante dans la construction d’une carrière professionnelle.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La 11e édition du Sénégal World Tennis Tour 2026 se déroulera à Dakar à partir du 23 novembre, réunissant des jeunes de 13 à 18 ans. - La première semaine accueillera le tournoi J30 en format Round Robin, la deuxième le tournoi J60 à élimination directe. - 36 garçons et 14 filles ont confirmé leur participation, dont sept jeunes Sénégalais (trois filles).