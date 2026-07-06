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Auteur: AFP

il y a 1 jour

Paraguay: le gouvernement dénonce les propos racistes contre Mbappé d'une sénatrice d'opposition

Le gouvernement du Paraguay a condamné lundi les propos racistes tenus par une sénatrice d'opposition contre le capitaine de l'équipe de France de football Kylian Mbappé.

"Les propos de la sénatrice Celeste Amarilla (...) sont contraires aux valeurs et principes qui inspirent la coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine que promeut notre pays", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Ils "relèvent exclusivement de l'exercice de sa responsabilité individuelle" et "ne représentent en aucun cas la position du gouvernement de la République du Paraguay ni du peuple paraguayen", est-il ajouté.