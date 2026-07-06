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Paraguay: le gouvernement dénonce les propos racistes contre Mbappé d'une sénatrice d'opposition

Auteur: AFP

il y a 1 jour 6774 Lectures 8 Commentaires | English
Paraguay: le gouvernement dénonce les propos racistes contre Mbappé d'une sénatrice d'opposition

Paraguay: le gouvernement dénonce les propos racistes contre Mbappé d'une sénatrice d'opposition

Le gouvernement du Paraguay a condamné lundi les propos racistes tenus par une sénatrice d'opposition contre le capitaine de l'équipe de France de football Kylian Mbappé.

"Les propos de la sénatrice Celeste Amarilla (...) sont contraires aux valeurs et principes qui inspirent la coexistence pacifique et le respect de la dignité humaine que promeut notre pays", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Ils "relèvent exclusivement de l'exercice de sa responsabilité individuelle" et "ne représentent en aucun cas la position du gouvernement de la République du Paraguay ni du peuple paraguayen", est-il ajouté.

Auteur: AFP
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (8)

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    Senegal ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Sénégal, voilà la preuve que la diplomatie, le sang-froid et une réponse intelligente sont toujours plus efficaces que l'insulte et les réactions à chaud. Mbappé a répondu avec tellement de justesse que le Président du Paraguay s'est retrouvé contraint de présenter ses excuses. Tirons-en une leçon : arrêtons les insultes, privilégions le dialogue, le respect et l'éducation. C'est ainsi que nous construirons un Sénégal plus fort et meilleur.
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    Oui il y a 1 jour
    Oui la réaction de Mbappé a été parfaite mais c'est quand Macron s'en est mêlé que le gouvernement paraguayen s'est mis à condamner la sénatrice.
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    Karim Seck il y a 1 jour
    La réaction de ce gouvernement est responsable et devrait inspirer les autres pays face aux déclarations racistes de personnalités publiques ou d’autres personnes malintentionnées
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    Hypocrisie paraguyenne il y a 1 jour
    Il n'y a pas eu qu'elle. Il y a actuellement un déferlement raciste anti-noir, sans retenu dans la rue et les médias du Paraguay. Le gouvernement a condamné uniquement quand Macron a haussé le ton et que la fédération française de foot a exprimé son intention de porter plainte.
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    Commencez par le FN il y a 1 jour
    Balayez devant votre porte. Les noirs et les arabes musulmans sont chaque jour brimés en France. La France est devenu l'un des Pays les plus racistes du Monde développé.
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    Abdullah il y a 1 jour
    Des parlementaires de cet acabit ne peuvent prospérer que dans des pays pareils. Bref, elle réfléchit avec son cul

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