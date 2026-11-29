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Auteur: AFP

Paris SG : Luis Campos annonce souffrir d'un "problème de santé"

Le conseiller sportif du Paris SG Luis Campos, absent depuis trois matches, a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche sur X souffrir d'un "problème personnel de santé".

Le Portugais âgé de 62 ans n'a pas précisé la nature ni la gravité de ce problème de santé qui l'a éloigné de l'équipe parisienne depuis plusieurs jours.

"Je vis des moments particuliers", a-t-il posté sur X, "l'un est lié à un problème personnel de santé, mais qui ne m'empêche pas de travailler et de donner le meilleur de moi-même dans mes obligations professionnelles".

"Avant le match à City (4-2, le 14 octobre), j'ai réussi, après réflexion et méditation suite aux premiers traitements difficiles, à trouver l'équilibre nécessaire pour me remettre sur pied et continuer à être performant. Ça n'a pas été facile. J'ai pu compter sur l'aide de l'équipe", a-t-il confié.

Passé par Lille et Monaco, Luis Campos est arrivé au Paris SG en 2022.

"Tout le monde a été incroyable. Mais ceux qui me connaissent savent à quel point je m'efforce de préserver l'harmonie, a-t-il expliqué. Avec l'aide du Président Nasser (Al-Khelaïfi) et de son équipe, de Luis Enrique et de son staff, d'Olivier Gagne (directeur adjoint du football) et de tous ceux qui travaillent au quotidien au sein de ce groupe extraordinaire à Poissy".

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Luis Campos, conseiller sportif du Paris SG, a annoncé sur X souffrir d'un "problème personnel de santé", sans en préciser la nature ni la gravité. - Il est absent depuis trois matches et affirme que ce problème ne l'empêche pas de travailler. - Il a indiqué avoir retrouvé l'équilibre avant le match à City (4-2, le 14 octobre) après des "premiers traitements difficiles".